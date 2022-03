Torino-Inter, per il Var è Ranocchia a colpire per primo il pallone

IL CASO

Dalla ricostruzione del dialogo tra Massa e Guida, emerge l'errore della sala monitor, che conferma la topica dell'arbitro. Nonostante siano state visionate tutte le immagini disponibili

Ranocchia ha preso prima il pallone e poi il piede di Belotti. E' questa la ricostruzione, sbagliata, fatta dal Var sull'episodio che ha scatenato la rabbia del Torino e dei tifosi milanisti, convinti che questo errore possa condizionare la volata scudetto con l'Inter (e il Napoli). Sta di fatto che a due giorni dal "fattaccio" emergono nuove elementi su quanto sia realmente accaduto nella sala video puntata sullo stadio "Olimpico Grande Torino".

Vedi anche Calcio Rigore negato al Torino, per Guida e Massa almeno tre-quattro turni di stop Innanzitutto le immagini visionate al monitor da Massa erano complete, comprese quelle mostrate dalla tv, che avevano messo in evidenza il fallo commesso dal difensore nerazzurro sull'attaccante granata. Nessun buco di regia, insomma.

Poi, dal dialogo tra il varista e l'arbitro Guida, della durata di circa un minuto, emerge che lo stesso Massa ha confermato e ribadito via radio come, secondo lui e il suo assistente Preti, fosse stato Ranocchia a colpire il pallone per primo, finendo col toccare solo dopo il piede di Belotti. Da qui il clamoroso errore dell'intera squadra arbitrale, che ha fatto proseguire il gioco senza fischiare il rigore.