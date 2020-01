Serie A, Torino-Bologna 1-0: decide Berenguer, gli emiliani sbagliano troppo

TORINO-BOLOGNA 1-0

Seconda vittoria consecutiva per il Torino, che piega 1-0 in casa il Bologna al termine di un match molto sofferto. Decide la sfida all’11’ Berenguer che, su suggerimento di Belotti, controlla e calcia col sinistro superando Skorupski. Il secondo tempo è pressoché dominato dagli emiliani, che sprecano tre grandi occasioni con Palacio, che colpisce un palo, sciupa una clamorosa opportunità davanti alla porta e si fa parare un colpo sotto nel finale. Torino-Bologna, Berenguer manda in granata in zona Europa lapresse

lapresse Il Torino chiude il girone di andata con una vittoria preziosissima tra le mura amiche contro il Bologna. A decidere il match il gol da tre punti segnato nel primo tempo da Berenguer, che manda i granata in zona Europa League a soli due punti di distanza dal sesto posto del Cagliari. Dopo tre partite e sette punti si interrompe invece la striscia positiva degli uomini di Mihajlovic.





LA PARTITA

L’inizio match è a favore degli emiliani, che si rendono pericolosi con Schouten, che controlla al limite e tenta il destro a giro; il pallone rimbalza a pochi centimetri da Sirigu che è bravo a respingere. All’11’, però, sono i granata a sbloccare la situazione: bella giocata di Belotti, che sfonda sulla destra e mette al centro un traversone Berenguer, che controlla e con il sinistro buca Skorupski. La formazione di Mihajlovic (grande ex di questa sfida, applaudito dal pubblico di casa) reagisce prontamente e va vicina al pareggio con un’azione personale di Orsolini sulla sinistra; dopo il doppio passo e l’ingresso in area, l’attaccante calcia di potenza trovando però Sirigu a sbarrargli la strada. Belotti comunque è in gran forma e con un tiro deviato va vicino al raddoppio al 16’. L’arbitro Piccinini fa un po’ di fatica a gestire un match molto falloso e nervoso e in questo non viene aiutato da alcuni problemi di comunicazione con il Var che, al 22’, fa un check per un tocco in area col braccio di Aina (ma attaccato al corpo) sulla girata di Palacio. Il Bologna non demeriterebbe il pareggio, ma è il Torino a sfiorare il raddoppio al 40’, quando l’ex Verdi si accentra e lascia partire un sinistro a giro: Skorupski non ci arriva, ma la palla sbatte sul palo esterno, finendo poi sul fondo.

Pronti, via e subito a inizio ripresa Poli, su assist di Soriano, ha sul destro un’ottima occasione per l’1-1 ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Gli uomini di Mazzarri cominciano a sentire i 120 minuti contro il Genoa in Coppa Italia: al 53’ il Bologna pareggia il conto dei legni con il palo colpito da Palacio di testa su calcio d’angolo. Lo stesso Trenza sciupa poco più tardi clamorosamente una chance non da lui tutto solo davanti a Sirigu, sugli sviluppi di un errore di N’koulou che aveva poi messo nelle condizioni Soriano di servire l’ex interista. Ci sono solo gli ospiti nel secondo tempo: Soriano recupera un altro pallone, Sansone calcia subito dal limite con Sirigu che blocca. Mazzarri corre ai ripari inserendo Laxalt al posto di Verdi, uno dei pochi a non avere giocato in Coppa Italia; l’ex Napoli non gradisce la sostituzione e si avvia verso gli spogliatoi, lanciando una borraccia in panchina. I granata si svegliano solo nell’ultimo quarto d’ora di gioco: Berenguer ruba palla a Poli e serve Belotti: l’attaccante si presenta davanti a Skorupski, ma da posizione defilata prova un sinistro che si perde ampiamente sopra la traversa. A 2’ dalla fine Palacio termina la sua giornata storta facendosi respingere da Sirigu il suo tocco sotto. Secondo successo consecutivo per il Torino, che sale al settimo posto a soli due punti dalla zona Europa League; il Bologna perde una gara dopo più di un mese dall’ultima volta.

LE PAGELLE

Belotti 7 – una partita di grande generosità la sua: serve a Berenguer l’assist del gol partita e sfiora il gol del raddoppio con una bella girata. È sua l’unica vera occasione da gol per il Torino nella ripresa.​​​​​​​

Berenguer 6,5 – prova di spessore per lo spagnolo, sugellata dalla rete messa a segno dopo poco più di dieci minuti di gioco, che poi si rivelerà il gol vittoria. Cala nel secondo tempo, come tutta la squadra del resto.

Soriano 6,5 – è senza dubbio il migliore del Bologna: serve Palacio che poi spreca malamente davanti alla porta e recupera diversi palloni che poi porteranno alle occasioni per Sansone e per lo stesso Palacio.​​​​​​​

Palacio 5 – una vera giornataccia: spreca almeno tre grandi occasioni non proprio da lui. Eccezion fatta per il palo colpito di testa, calcia a lato tutto solo davanti a Sirigu prima che quest’ultimo gli neghi il pareggio nel finale.

IL TABELLINO

TORINO-BOLOGNA 1-0

Torino (3-4-2-1): Sirigu 7; Izzo 6, N’koulou 5,5, Djidji 6; De Silvestri 6, Meité 5, Lukic 6, Aina 5,5; Verdi 6,5 (17’ st Laxalt 6), Berenguer 6,5 (36’ st Edera sv); Belotti 7. A disp.: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Bremer, Millico. All.: Mazzarri 6,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5,5; Tomiyasu 5,5, Danilo 6, Bani 5,5 (27’ st Skov Olsen 6), Mbaye 5,5; Schouten 5,5, Poli 5 (37’ st Dominguez sv); Orsolini 6 (32’ st Santander 5,5), Soriano 6,5, Sansone 5,5; Palacio 5. A disp.: Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Dzemaili, Svanberg. All.: Mihajlovic 6

Marcatori: 11’ Berenguer

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: De Silvestri (T), Bani (B), Lukic (T), Sirigu (T), N’Koulou (T), Santander (B), Laxalt (T), Sansone (B)

Espulsi: –

Note: ammonito per proteste l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri

LE STATISTICHE

Per la prima volta in questo campionato il Torino ha infilato due partite consecutive senza subire gol.

5 gol per Berenguer in questo campionato (12 presenze), due in più di quanti totalizzati nelle prime due stagioni in Serie A (53 presenze).

Degli 8 gol in Serie A di Berenguer, questo è il suo primo segnato in un primo tempo.

Sei vittorie e un pareggio per il Torino nelle sette partite di Serie A in cui ha trovato il gol Berenguer.

Era da maggio 2010 che il Bologna non subiva gol in 14 gare consecutive di Serie A.

Secondo assist per Belotti in questo campionato: con Dzeko, Gomez e Ilicic è uno dei 4 attaccanti ad aver fornito almeno 2 assist in tutte le ultime 5 stagioni di Serie A.

Solo un tiro nello specchio subito dal Bologna nel match: gli emiliani non hanno mai fatto meglio in un match di questo campionato.

Solo otto tiri per il Torino oggi: i granata non hanno mai fatto peggio in un match casalingo di questa Serie A.