Thiago Motta: "Record di punti? Puntiamo a fare meglio ogni giorno"

VERSO SPEZIA-INTER

L'allenatore dei liguri prepara la sfida contro la sua ex squadra: "Siamo concentrati per fare il meglio possibile"

In vista della partita di venerdì Thiago Motta, vecchio cuore nerazzurro, non dimentica il suo passato nel biscione, ma chiarisce: "Il mio periodo all'Inter da giocatore l'ho sfruttato al massimo, oggi sono l'allenatore dello Spezia e dò il massimo per portarlo più in alto possibile. Ogni giorno devo ringraziare perché ho la fortuna di stare in questo club". L'ex centrocampista rimanda al mittente eventuali allusioni sul suo passato e chiarisce che quella con la sua ex squadra è una sfida come un'altra: "Affronteremo l'Inter nello stesso modo delle altre, con rispetto, ma ci giocheremo la partita". Getty Images

Motta scansa anche qualche scomodo paragone con il passato recente, con il suo predecessore, Italiano, e il suo record di 39 punti dello scorso anno: "A essere sincero punto sempre a fare meglio domani rispetto a oggi. Non vedo altro modo per vivere questo sport: vivo così e sto benissimo". La salvezza è sempre più vicina, ma l'allenatore non si sbottona: "Pensiamo al nostro, facendo il nostro lavoro. Se gli altri risultati aiutano anche meglio, ma noi pensiamo a preparare bene la partita e affrontarla al massimo". Motta è un allenatore in rampa di lancio e, anche quest'anno, lo Spezia, nel suo piccolo, si è ritagliato un posto da protagonista in A, avvicinandosi alla terza salvezza di fila. Una stagione magica per allenatore e squadra, insomma: "È una annata bellissima - commenta Thiago Motta - sono migliorato tantissimo come i nostri giocatori".