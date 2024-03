Testata a Henry: quattro giornate di squalifica all'ex tecnico del Lecce D'Aversa

LA SQUALIFICA

Il Giudice Sportivo ha punito il gesto dell'ex tecnico giallorosso dopo il fischio finale della sfida contro il Verona

Roberto D'Aversa è stato squalificato per quattro giornate dopo la testata rifilata all'attaccante del Verona Thomas Henry dopo il fischio finale al Via del Mare. Il tecnico, esonerato dal Lecce per i risultati deludenti e per questo gesto, sconterà comunque subito la squalifica essendo tecnicamente tesserato dal club salentino. Per D'Aversa anche una ammenda da 10mila euro.



Vedi anche lecce La testata a Henry costa cara a D'Aversa: scatta l'esonero del Lecce

Nelle motivazioni del giudice Gerardo Mastrandrea si sottolinea che D'Aversa è stato sanzionato "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un assistente" dell'arbitro Chiffi. Una giornata di squalifica è stata decisa anche per Henry, espulso per comportamento non regolamentare e "per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione".

I GIOCATORI SQUALIFICATI PER LA 29A GIORNATA DI SERIE A

Questi i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato perché fermati dal Giudice Sportivo:

Guendouzi (Lazio)

Bonaventura (Fiorentina)

Kastanos (Salernitana)

Doig, Thorstvedt (Sassuolo)

Sabelli (Genoa)

Henry (Verona)

Banda (Lecce)

Fazzini (Empoli)

Perez (Udinese)

Vedi anche