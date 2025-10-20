Settima giornata, solo nove gol segnati: il record negativo è vicinissimo

Riavvolgendo il nastro, sono ben quattro le stagioni in cui sono state registrate delle giornate così scariche di gol (13). Quello più vicino è il secondo turno 2022/23, campionato culminato poi con la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti. Le partite finite senza reti furono quattro. Una in più, invece, nel 2017/18. Andando ancora più indietro nel tempo, ci furono altre due stagioni segnate da delle giornate con questo record negativo: il nono turno del 2010/11 e l'undicesimo del 2004/05.