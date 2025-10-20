Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
Serie A

Settima giornata, solo nove gol segnati: il record negativo è vicinissimo

Se Cremonese e Udinese non faranno almeno cinque gol, questo turno passerebbe alla storia come quello con meno reti

20 Ott 2025 - 10:22

La settima giornata di Serie A rischia di passare alla storia per un record negativo. In attesa della sfida tra Cremonese e Udinese che si disputerà questa sera, questo turno di campionato ha visto ben quattro partite finite senza reti e solo 9 gol segnati.

Il primato della giornata con meno reti totali è vicinissimo a essere battuto. Da quando il torneo si disputa a 20 squadre, il record negativo è di soli 13 gol in un turno. Se questa sera Cremonese e Udinese non segneranno almeno cinque volte, allora questo primato verrebbe matematicamente certificato (con quattro, invece, sarebbe eguagliato). 

Riavvolgendo il nastro, sono ben quattro le stagioni in cui sono state registrate delle giornate così scariche di gol (13). Quello più vicino è il secondo turno 2022/23, campionato culminato poi con la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti. Le partite finite senza reti furono quattro. Una in più, invece, nel 2017/18. Andando ancora più indietro nel tempo, ci furono altre due stagioni segnate da delle giornate con questo record negativo: il nono turno del 2010/11 e l'undicesimo del 2004/05

