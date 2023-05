Serie A, Verona-Torino 0-1: Vlasic e Juric inguaiano l'Hellas

VERONA-TORINO 0-1

Al Bentegodi decide la rete al 29' del croato: i gialloblù tornano penultimi

Nella trentacinquesima giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 il Verona e inguaia l'Hellas, ora terzultimo con 30 punti. Al Bentegodi decide il favoloso sinistro dalla distanza di Vlasic: una sconfitta che fa felice lo Spezia, al momento salvo. La formazione di Zaffaroni, falcidiata dagli infortuni nel corso del match, non riesce a rispondere al successo dei liguri con il Milan. I granata, invece, salgono a quota 49.

LA PARTITA

Un turno che poteva rivelarsi più che positivo per il Verona si trasforma in un incubo: il ko per 1-0 al Bentegodi con il Torino, unito al 2-0 dello Spezia sul Milan, fa tornare i gialloblù al terzultimo posto in classifica. A fare lo sgambetto sono i granata del grande ex Juric, che trova un'altra vittoria esterna. A firmarla, al 29', è Vlasic con uno strepitoso sinistro dal limite dell'area. Ma l'Hellas può recriminare per i numerosi infortuni: Magnani esce nel primo tempo, Duda entra nella ripresa ma resta in campo per appena un quarto d'ora prima di lasciare il posto a Braaf. Nel frattempo, la più grande occasione per i padroni di casa è il palo esterno colpito da Lazovic.

Il Toro insiste e, unico neo della sua partita, spreca troppo, tenendo aperto il match fino alla fine. Tante, infatti, le occasioni mancate, soprattutto da parte di Ricci, che sbaglia a tu per tu con Montipò, e Singo, più volte murato dal portiere di casa. Si resta comunque sull'1-0, un risultato che fa male al Verona. Al momento, gli scontri diretti condannano la formazione di Zaffaroni, che ora deve fare meglio dello Spezia per evitare la retrocessione in Serie B. All'ottavo posto a quota 49, invece, c'è uno strepitoso Torino, che ha un rendimento esterno da Champions: quattro vittorie nelle ultime cinque sfide lontano dall'Olimpico Grande Torino.

LE PAGELLE

Hien 6,5 - L'unico della difesa dell'Hellas a reggere l'urto del fisico di Djuric e della qualità dei trequartisti del Torino.

Coppola 5,5 - Entra al posto di Magnani e concede troppo spazio a Vlasic in occasione del gol che decide la gara.

Singo 5,5 - Sfonda sulla fascia, ma sbaglia anche due clamorose occasioni per chiudere la gara.

Vlasic 7 - La sua rete regala l'ennesima gioia esterna al Torino. Esce per infortunio, ma è indiscutibilmente il migliore di giornata.

Sanabria 6,5 - Conferma i suoi progressi anche in veste di uomo assist: sua la sponda per Vlasic.

IL TABELLINO

VERONA-TORINO 0-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Magnani 6 (23' Coppola 5,5), Hien 6,5, Dawidowicz 5,5 (1' st Cabal 5,5); Faraoni 6 (32' st Depaoli 5,5), Tameze 5,5, Abildgaard 5,5, Lazovic 6; Verdi 5,5 (1' st Duda 6, 15' st Braaf 6), Ngonge 5; Djuric 6. A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Veloso, Terracciano, Sulemana, Kallon, Gaich. All.: Zaffaroni 5,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6,5 (24' st Schuurs 6), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 5,5, Ricci 5,5 (45' st Vieira sv), Ilic 6, Vojvoda 6; Vlasic 7 (15' st Seck 6), Karamoh 6 (45' st Lazaro sv); Sanabria 6,5 (24' st Pellegri 6). A disp.: Fiorenza, Gemello, Gravillon, Aina, Bayeye, Adopo, Gineitis, Linetty. All.: Juric 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatore: 29' Vlasic

Ammoniti: Ilic (T), Tameze (V), Djidji (T), Abildgaard (V), Depaoli (V)

Note: recupero 2'+4'

LE STATISTICHE

Il Torino ha vinto tre trasferte consecutive senza subire gol in Serie A per la prima volta da marzo 1970.

Nikola Vlasic è il terzo centrocampista croato a segnare almeno cinque gol alla sua prima stagione in Serie A dopo Mario Pasalic (cinque nel 2016/17) e Ivan Perisic (sette nel 2015/16).

Per la seconda volta il Verona ha perso almeno 10 partite interne in un singolo campionato di Serie A (anche 13 nel 2017/18)

Antonio Sanabria ha superato il suo record di assist in una singola stagione in Serie A (tre in questo campionato), inoltre ha preso parte a 14 gol nel torneo in corso (11 reti e tre passaggi vincenti), altro suo record personale nei cinque maggiori campionati europei.

Il Verona ha perso due partite interne di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da aprile 2021 (con Ivan Juric in panchina).

Il Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila negli ultimi otto confronti di Serie A (3V, 2N, 3P).

Nikola Vlasic è tornato a segnare un gol in Serie A 186 giorni dopo l'ultima volta (contro la Sampdoria il 9 novembre scorso).

Nikola Vlasic ha partecipato a tre gol nelle ultime cinque partite di Serie A (una rete e due assist) tante partecipazioni attive quante nelle precedenti 21 partite nella massima serie.

Ivan Juric ha raggiunto le 200 panchine in Serie A (incluse le gare a tavolino).