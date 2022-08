Serie A, Verona-Napoli 2-5: manita al debutto per Spalletti

VERONA-NAPOLI

Vanno in gol Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano: rovesciato il vantaggio di Lasagna

Nel giorno del ricordo per la recente scomparsa di Claudio Garella, portiere degli anni '80 che ha vinto sia con il Verona sia con il Napoli, è la formazione di Luciano Spalletti a trionfare al Bentegodi: 5-2. Gli azzurri ribaltano a fine primo tempo il vantaggio di Lasagna con i gol di Kvaratskhelia e Osimhen. Henry, al 48', fissa il 2-2, che dura fino al 55' con la marcatura di Zielinski. Poker di Lobotka al 65' e manita di Politano (79').

LA PARTITA

Nonostante qualche difficoltà iniziale, il Napoli passa 5-2 a Verona e comincia nel migliore dei modi il suo nuovo campionato. Al 13’ Kim s’incunea nella difesa avversaria e serve a Lozano il tiro, il pallone schizza poi buono per Zielinski, che da fuori area impensierisce Montipò, chiamato alla deviazione sopra la traversa. Passano 8 minuti e Osimhen, manda di prima intenzione lo stesso Lozano al tiro: destro a incrociare, ma la sfera sibila di un soffio larga. Dopo il cooling break è però l’Hellas a passare in vantaggio: dopo la parata in angolo di Meret su Hongla, è la sponda aerea di Gunter a fornire a Lasagna, dimenticato da tutto il Napoli, il comodissimo 1-0 al 29’ sul secondo palo. È tuttavia un attivissimo Kvaratskhelia a siglare quasi subito l’1-1: pochi istanti dopo un palo colpito da Anguissa, il georgiano impatta benissimo il cross di Lozano e buca Montipò. Il primo tempo non si non conclude però in equilibrio: succede infatti che, nel secondo minuto di recupero, Osimhen spinga in rete la spizzata di Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’avvio di ripresa è altrettanto frizzante: Henry sfugge alla marcatura di Kim e Rrahmani e di testa spedisce in rete il 2-2. Non si sta fermi un attimo: al 55’ Kvaratskhelia serve un pallone nello spazio perfetto per Zielinski, che trafigge Montipò. Dieci minuti dopo Lobotka arriva sul limite e con un tocco chirurgico spedisce all’angolino. A 11’ dalla fine il fresco subentrato Politano chiude i conti con un sinistro sul primo palo servitogli da Osimhen.

LE PAGELLE

Lasagna 6,5 – La spizzata aerea di Gunter gli regala di fatto, tutto solo, il tap-in vincente. “Merito” anche di una difesa del Napoli tutta rivedibile.

Dawidowicz 5 – Gran parte delle reti subite dall’Hellas sono da attribuire (anche) a lui, in una giornata in cui le retroguardie non sono brillate.

Lozano 7 – Si rivela senza dubbio il giocatore più presente nelle azioni offensive del Napoli nel primo tempo, entrando spesso nei gol azzurri.

Kvaratskhelia 6,5 – Esultanza alla Steph Curry nelle ultime NBA Finals per il georgiano, che debuttava in maniera assoluta in Serie A.

Politano 6,5 – Il suo sinistro sul primo palo vale il definitivo 5-2 a favore della squadra di Luciano Spalletti: era entrato in campo da appena 4 minuti.

IL TABELLINO

VERONA-NAPOLI 2-5

Verona (3-5-2): Montipò 6; Dawidowicz 5, Gunter 5,5, Amione 5,5 (14’ st Retsos 5); Faraoni 5,5, Ilic 5, Tameze 5, Hongla 6 (22’ st Barak 5,5), Lazovic 5,5; Henry 6 (14’ st Piccoli 5,5), Lasagna 6,5 (27’ st Djuric 5,5). A disp.: Chiesa, Berardi, Magnani, Terracciano, Coppola, Cortinovis, Sulemana. All.: Cioffi 5,5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim, 6 Mario Rui 6 (38’ st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 7, Zielinski 7 (30’ st Zerbin 6); Lozano 7 (30’ st Politano 6,5), Osimhen 7 (38’ st Ounas sv), Kvaratskhelia 6,5 (23’ st Elmas 6,5). A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Demme. All.: Spalletti 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 29’ Lasagna (V), 37’ Kvaratskhelia (N), 48’ Osimhen (N), 3’ st Henry (V), 5’ st Zielinski (N), 10’ st Lobotka (N), 34’ st Politano (N)

Ammoniti: Hongla (V), Amione (V), Osimhen (N), Kim (N)

LE STATISTICHE

Il Napoli ha vinto sei esordi stagionali di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia nella competizione.

Il Napoli ha segnato più di quattro gol in un match di debutto stagionale per la prima volta in Serie A; dall’altra parte, il Verona ha subito per la prima volta più di quattro gol in un match di debutto stagionale in Serie A.

Khvicha Kvaratskhelia è il primo giocatore capace di segnare e servire un assist al suo esordio in Serie A con il Napoli da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05).

Khvicha Kvaratskhelia è il terzo giocatore georgiano ad essere andato a segno in Serie A, dopo Kakha Kaladze (13 reti) e Levan Mchedlidze (11 reti).

Victor Osimhen è stato coinvolto in cinque reti in cinque sfide contro il Verona in Serie A (tre reti, due assist), più rispetto ad ogni altra avversaria nella competizione.

Piotr Zielinski è il secondo centrocampista del Napoli capace di andare a segno in almeno sette differenti stagioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Marek Hamsik.

Thomas Henry ha segnato quattro gol di testa nel 2022 in Serie A, meno solo di Victor Osimhen (sei) nel periodo.

Kevin Lasagna ha segnato quattro reti contro il Napoli in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato più gol nella competizione (quattro anche contro il Benevento).

Seconda rete stagionale per Kevin Lasagna in tutte le competizioni, tante quante in tutto il 2021/2022. Quella di oggi inoltre è stata la sua prima rete in un suo esordio stagionale in Serie A.

Il Verona ha subito 25 tiri in un incontro di Serie A per la prima volta dall’8 novembre 2020, contro il Milan (34 in quell’occasione).

Kim Min-Jae è il terzo sudcoreano a giocare in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Ahn Jung-Hwan (29 gare con il Perugia) e Lee Seung-Woo (14 partite con il Verona).

Bruno Amione è il terzo giocatore nato dal 1/01/2002 in avanti ad aver disputato una gara da titolare in Serie A con il Verona, dopo Matteo Cancellieri e Diego Coppola.