Serie A, Verona-Lazio 0-3: a segno Gigot, Dia e Zaccagni, biancocelesti quarti

LE STATISTICHE

Prima vittoria nel 2025 per la Lazio in Serie A: era da fine ottobre contro il Como che i biancocelesti non segnavano almeno tre gol fuori casa in un match di campionato.

Il Verona ha subito 47 reti in queste prime 21 giornate di Serie A, record negativo dei veneti a questo punto di un massimo campionato.

Questa è la nona volta che il Verona subisce almeno 3 gol in un match di questa Serie A, più che qualsiasi altra squadra.

L’Hellas Verona non ha segnato in cinque delle ultime sette gare casalinghe di campionato, tra cui le tre più recenti; l’ultima volta che era rimasto a secco di gol in tre partite al Bentegodi di fila in Serie A risaliva al periodo tra marzo e aprile 2021 (il terzo match in quel caso fu proprio contro la Lazio).

La Lazio è l’unica squadra di questa Serie A a vantare almeno tre giocatori con almeno sei gol segnati: Castellanos, Dia e Zaccagni.

Boulaye Dia ha segnato tre gol contro l’Hellas Verona in quattro gare di Serie A: quella veneta è la prima formazione nel massimo campionato contro cui va a referto in tre gare differenti nella competizione.

Questa è la quarta volta che Dia fa gol e assist nello stesso match di A, la prima con la Lazio (l’ultima ad aprile 2023 contro il Sassuolo).

Tre assist per Guendouzi, già eguagliato il bilancio registrato in tutto lo scorso campionato; gli ultimi due sono arrivati per gol di Boulaye Dia.

Il Verona ha subito 10 gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato, 22 nella prima mezz’ora, 30 nel primo tempo: tutti record negativi in questa Serie A.

Mattia Zaccagni ha preso parte a sette gol in sette sfide contro il Verona nel massimo campionato: tre reti e quattro assist, record di partecipazioni contro una singola avversaria nella competizione.

Zaccagni ha partecipato attivamente a nove gol in questo campionato (sei gol e tre assist), già due partecipazioni in più che in tutta la scorsa Serie A (sette, con sei reti e un assist).

Secondo gol in questa Serie A per Gigot, dopo quello al Bologna: in tutti gli ultimi tre campionati (due con il Marsiglia e questo) il centrale ha sempre segnato almeno due reti (tre nel 23/24).

Samuel Gigot ha segnato al minuto 1:32, il gol più veloce della Lazio in questa stagione di Serie A; il precedente più veloce in campionato risaliva alla rete di Felipe Anderson l’8 gennaio 2023 contro l’Empoli (1:18).

Il Verona ha subito il gol più veloce in Serie A da quello di Ounas contro il Crotone il 13 maggio 2021.