Serie A, Verona-Cremonese 2-0: doppietta di Lazovic, l'Hellas non è più ultimo

VEONA-CREMONESE 2-0

Il serbo, che non segnava da un anno, si scatena nella sfida tra le ultime della classe e firma il primo successo dell'era Zaffaroni-Bocchetti. Peggior prova stagionale dei grigiorossi, mai in gara

La sfida tra le ultime della classe va al Verona, trascinato dalle sfuriate di Doig e da un sontuoso Lazovic: il serbo, che non segnava da un anno esatto, si sblocca e firma una doppietta nel 2-0 alla Cremonese. Si tratta del primo successo dell'era Zaffaroni-Bocchetti, che va a interrompere una serie senza vittorie che durava dal 4 settembre. L'Hellas scavalca i grigiorossi, mai in partita e ora ultimi, e aggancia la Samp a quota 9 punti. Rischia il tecnico della Cremonese, Alvini.

LA PARTITA

Una prestazione da sogno di Darko Lazovic, che non segnava da un anno esatto e trova una doppietta, lancia l'Hellas Verona: gli scaligeri sconfiggono 2-0 la Cremonese, in quello che è il primo successo dell'era Zaffaroni-Bocchetti. Dopo un inizio combattuto, sono gli scaligeri a passare in vantaggio al 9' grazie alla rete di Lazovic: il serbo controlla e gira alle spalle di Carnesecchi sull'assist di Kallon, in un'azione nata da un tiro deviato di Doig. Sale la tensione in casa-Cremonese, con Dessers e il suo marcatore Hien che ingaggiano un vero e proprio duello rusticano, ma i grigiorossi non creano occasioni. Una sterilità offensiva che viene punita dall'Hellas al 26', ancora con Lazovic, bravo a colpire Carnesecchi dal limite: l'ispiratore del raddoppio è Doig, che raccoglie palla dopo l'errore di Pickel, s'invola percorrendo tutto il campo e serve l'ex Genoa. Kallon spreca il tris, ma nel finale di tempo è giallo: la Cremonese protesta per un contatto sospetto tra Dessers e Hien, Mariani nega il penalty. Nella ripresa i gialloblù abbassano i ritmi e i rivali guadagnano campo, ma non si rendono mai davvero pericolosi. Al Verona, dunque, basta controllare le circostanziali sfuriate avversarie per tornare alla vittoria, che mancava dal 4 settembre: sconfitta 2-0 la Cremonese, ora ultima in classifica con 7 punti. Gli scaligeri agganciano la Samp a quota 9, -6 dallo Spezia quartultimo.

LE PAGELLE

Lazovic 7.5 - Non segnava esattamente da un anno, dal 9 gennaio 2022 (alla Salernitana), e si sblocca nel migliore dei modi: doppietta, con altrettanti inserimenti in area da attaccante vero. Da quando Zaffaroni affianca Bocchetti, gioca più alto e i risultati sono lampanti.

Doig 7 - Incendia la fascia sinistra, a suon di sgroppate e inserimenti. Da un suo tiro (deviato) ha origine l'azione del vantaggio, poi serve l'assist a Lazovic dopo un appassionante coast-to-coast. Un talento che sta esplodendo definitivamente, l'esterno mancino.

Pickel 5 - Sbaglia tutto lo sbagliabile, venendo dominato a centrocampo. Da un suo pallone perso, nasce l'azione del raddoppio.

Ferrari 5 - L'Hellas agisce praticamente indisturbata sulla sua corsia. Non aiuta Sernicola e, insieme a lui, viene travolto dal duo Lazovic-Doig.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-CREMONESE 2-0

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6.5, Hien 6, Ceccherini 6 (30' st Magnani sv); Depaoli 6, Ilic 6.5 (21' st Sulemana 6), Tameze 6.5, Doig 7; Kallon 6.5 (21' st Verdi 6), Lazovic 7.5 (37' st Terracciano sv); Djuric 6.5 (30' st Piccoli sv). All. Zaffaroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Miguel Veloso, Henry, Koray Günter, Cabal, Coppola

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Ferrari 5, Bianchetti 5, Lochoshvili 5 (38' st Ciofani sv); Sernicola 5.5, Castagnetti 5.5 (28' st Ascacibar 6), Pickel 5, Valeri 6; Buonaiuto 5.5 (15' st Afena-Gyan 5.5), Zanimacchia 5.5 (15' st Okereke 6); Dessers 5.5 (15' st Tsadjout 5.5). All. Alvini. A disposizione: Sarr, Saro, Hendry, Aiwu, Ghiglione, Quagliata, Milanese

Marcatori: 9' Lazovic (V), 26' Lazovic (V)

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Kallon (V), Castagnetti (C), Sernicola (C), Djuric (V), Lochoshvili (C), Verdi (V), Okereke (C)

LE STATISTICHE

• Il Verona ha ritrovato la vittoria in Serie A che mancava da 127 giorni (4 settembre 2022 v Sampdoria); inoltre i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata nella competizione per la prima volta dallo scorso 4 aprile 2022, 1-0 contro il Genoa.

• La Cremonese è la quinta squadra neopromossa che non ha vinto nessuna delle prime 17 gare in una stagione di Serie A (7N, 10P), dopo il Varese 1970/71, Como 2002/03, Ancona 2003/04 e Benevento 2017/18.

• Prima di Darko Lazovic (alla sua prima doppietta in 219 presenze di Serie A), l'ultimo giocatore del Verona in grado di segnare due reti nei primi 30 minuti di un match di Serie A era stato Giovanni Simeone, il 30 ottobre 2021 contro la Juventus.

• Darko Lazovic è stato coinvolto in gol in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2021; inoltre il serbo non segnava nella competizione da esattamente un anno, il 9 gennaio 2022, contro la Salernitana.

• Prima di Darko Lazovic, l'ultimo giocatore del Verona ad avere segnato in Serie A contro la Cremonese era stato Michele Serena nel marzo 1992 (doppietta).

• Yayah Kallon è uno dei tre attaccanti più giovani che hanno sia segnato che servito un assist in questa Serie A, insieme a Rasmus Højlund e Lorenzo Colombo.

• Il Verona non segnava due gol in un primo tempo di Serie A dallo scorso 4 settembre 2022, contro la Sampdoria.

• La Cremonese ha subito meno di 10 tiri per la terza volta in questa Serie A, dopo esserci riuscita contro il Lecce il 2 ottobre (6) e contro la Sampdoria il 24 ottobre (8).

• La Cremonese ha schierato almeno otto titolari italiani in un incontro di Serie A per la prima volta dal 12 maggio 1996 (10 in quell’occasione).