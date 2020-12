Serie A, Verona-Cagliari 1-1: Difra e Juric non smuovono la classifica

VERONA-CAGLIARI 1-1

di

DANIELE PEZZINI

Finisce 1-1 la sfida del Bentegodi tra Verona e Cagliari, lunch match della decima giornata di Serie A. I padroni di casa partono nettamente meglio e chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Zaccagni (21'), ma i rossoblù pareggiano i conti a inizio ripresa con Marin (48'). Gli uomini di Di Francesco sfiorano un paio di volte il colpaccio con Pavoletti, quelli di Juric ci vanno vicinissimi con Favilli, ma alla fine i due allenatori devono accontentarsi di un punto a testa che non smuove le rispettive classifiche. Verona-Cagliari, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Più forti del meteo, Hellas e Cagliari mettono in piedi un grande spettacolo, tirando fuori il meglio dei rispettivi repertori in una partita di grande livello. A un primo tempo a forti tinte gialloblù ne segue un secondo largamente dominato dal Cagliari, con un quarto d'ora finale in cui sembra poter succedere di tutto e invece il risultato non cambia, dando vita a un pareggio che in fin dei conti è il risultato più giusto. Seppur poco utile a migliorare le posizioni in campionato.

Juric non rischia Lovato e dirotta Dimarco nella difesa a tre, alle spalle di Lazovic, mentre Di Francesco preferisce Tripaldelli a Lykogiannis, puntando nuovamente su Pavoletti come punto di riferimento offensivo. La pioggia intensa e il campo pesante condizionano solo in parte l'avvio di gara, che non ci mette molto a rivelarsi emozionante e piacevole da seguire. Di Carmine si vede annullare (correttamente) per fuorigico il gol dell'1-0, arrivato al termine di un'azione rocambolesca sugli sviluppi di corner, condita da una traversa e un palo. Gli uomini di Di Francesco cercano molto la testa di Pavoletti, quelli di Juric provano a viaggiare di più palla a terra ed è proprio così che trovano il gol del vantaggio. Verticalizzazione perfetta di Barak per Faraoni, che coglie in controtempo la difesa sarda, palla dentro per Zaccagni che brucia in velocità Faragò e butta dentro in scivolata. Il Cagliari è tutt'altro che rinunciatario, ma l'Hellas occupa meglio gli spazi e gioca bene, rischiando anche poco. Vantaggio più che meritato a fine prime tempo.

Nella ripresa però l'atteggiamento del Cagliari muta, si fa ancora più offensivo e nel giro di pochi minuti viene premiato, quando sull'ennesima sponda di Pavoletti si inserisce Marin, bravo a rubare il tempo a Tameze e beffare Silvestri con un tocco non potente, ma precisissimo nell'angolino. I rossoblù si rinvigoriscono, mentre gli scaligeri si abbassano troppo e faticano a trovare la fluidità vista nel primo tempo. Pavoletti va vicinissimo al 2-1, prima con un destro che sibila a fil di palo, poi una girata di testa delle sue sulla quale Silvestri deve sfoderare il meglio del repertorio, con l'aiuto della traversa. Un Juric furibondo per l'atteggiamento inspiegabilmente remissivo dei suoi rivoluziona l'attacco inserendo Favilli, Colley e Salcedo, che nel finale, con gli spazi che si aprono costruiscono anche qualche palla interessante, ma non abbastanza da far crollare Cragno.

LE PAGELLE

Zaccagni 6,5 - Secondo gol consecutivo e consueta partita di grande generosità. Cala nella ripresa come tutta la squadra, quando Juric decide di inserire un po' di forze fresche per provare a risvegliare l'attacco.

Barak 6 - Un primo tempo di assoluto spessore, in cui si muove benissimo tra le linee e inventa anche una splendida verticalizzazione per Faraoni da cui nasce l'1-0. Nel secondo sparisce un po' quando il Cagliari prende possesso del centrocampo.

Di Carmine 5,5 - Tantissimo sacrificio, come sempre, ma anche poca pericolosità. Dopo il gol annullato non ha più occasioni degne di nota e resta a lungo fuori dal vivo dell'azione.

Pavoletti 6,5 - Questa volta non trova il gol, ma lui sembra essersi ritrovato definitivamente . Preziosissimo il lavoro di sponda, dal quale nasce anche il pareggio di Marin, sfiora in un paio di occasioni l'1-2 e nel primo tempo si inventa anche una semirovesciata, murata, che dà prova di una fiducia ormai completamente riacquistata.

Marin 7 - Primo gol in Serie A e una prestazione a tutto tondo, fatta di recupero palla, pressing e inserimenti pericolosi. Se il Cagliari prende possesso della metà campo e prende in mano le redini del gioco nella ripresa, è in gran parte anche merito suo.

Sottil 6,5 - Largo a destra nel 4-2-3-1 di Di Francesco sembra aver trovato la sua posizione ideale. Corsa, dribbling, palle dentro per i compagni. Gli manca ancora qualcosina per risultare davvero decisivo, ma i progressi sono sotto gli occhi di tutti.

IL TABELLINO

Verona-Cagliari 1-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Dawidowicz 6,5, Ceccherini 6, Dimarco 6; Faraoni 6,5, Tameze 5,5 (10' st Salcedo 6,5), Veloso 5,5, Lazovic 6 (10' st Lovato 6); Barak 6, Zaccagni 6,5 (22' st Colley 6,5); Di Carmine 5,5 (23' st Favilli 6,5).

Allenatore: Juric 6,5

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6; Faragò 6, Walukiewicz 6,5 (38' st Lykogiannis sv), Carboni 6,5, Tripaldelli 6; Marin 7 (38' st Oliva sv), Rog 6; Zappa 6, Joao Pedro 6, Sottil 6,5 (45+1' st Tramoni sv); Pavoletti 6,5 (31' st Cerri 6).

Allenatore: Di Francesco 6,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 21' Zaccagni (V), 3' st Marin (C)

Ammoniti: Ceccherini (V), Salcedo (V)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Il Cagliari ha guadagnato otto punti da situazione di svantaggio, record finora in questo campionato.

- 16 punti in 10 partite per il Verona che in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, ha fatto meglio solo nel 2013/14 (19).

- Mattia Zaccagni ha segnato due gol nelle ultime due presenze di Serie A: tante reti quante nelle precedenti 51.

- Leonardo Pavoletti non forniva un assist in Serie A da ottobre 2018, contro il Chievo.

- Il Verona ha colpito 11 legni in questo campionato: record nella Serie A 2020/21.

- Il Verona ha subito gol nelle ultime tre partite casalinghe, dopo una serie di quattro gare in cui aveva mantenuto la porta inviolata (inclusa quella contro la Roma).

- Il Cagliari ha segnato con otto giocatori diversi in questo campionato: solo Napoli, Sassuolo e Atalanta (nove) hanno fatto meglio finora.

- 10 tiri per il Verona nella prima frazione, che non ha mai fatto meglio in un primo tempo di questo campionato.

- Quella di oggi è stata la 50ª presenza in Serie A per Marco Silvestri.

- Escludendo i playoff oggi Samuel Di Carmine ha giocato la sua partita numero 50 tra Serie A e Serie B con la maglia del Verona.

- Razvan Marin ha segnato il suo primo gol in Serie A dopo 10 presenze, tutte da titolare.