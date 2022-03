Serie A, Venezia-Sampdoria 0-2: Caputo colora la salvezza di blucerchiato, ma che errore Maenpaa

VENEZIA-SAMPDORIA 0-2

Successo fondamentale per i blucerchiati al Penzo, ma sul risultato pesano gli errori difensivi della squadra di Zanetti. Espulso Henry

Tre punti fondamentali in chiave salvezza per la Sampdoria che nell'anticipo dell'ora di pranzo della 30a giornata di Serie A ha battuto 2-0 in trasferta il Venezia. Al Penzo hanno fatto quasi tutto gli arancioneroverdi in un match equilibrato e con poche occasioni. Al 24' il portiere del Venezia Maenpaa ha regalato il vantaggio a Caputo pasticciando col pallone tra i piedi. Doppietta per l'attaccante al 38' in seguito a un recupero offensivo. Venezia-Sampdoria: le foto della sfida Getty Images

LA PARTITA

Tre punti con il minimo sforzo. La Sampdoria torna dalla delicata trasferta del Penzo con le tasche piene e una vittoria nello scontro diretto per la salvezza pesantissima. Ai blucerchiati non è servita una prestazione sopra le righe per battere 2-0 il Venezia, alla quarta sconfitta consecutiva; i lagunari hanno fatto da soli, regalando due palloni letali all'attacco di Giampaolo in occasioni dei due gol, mancando poi completamente la reazione.

Sia Zanetti che Giampaolo all'appuntamento chiave hanno cambiato qualcosa dal punto di vista tattico. Il Venezia si è schierato con un 4-2-3-1 che ha portato in campo sia Nani che Aramu dal primo minuto; la Samp, invece, ha avanzato Sabiri di fianco a Caputo con Sensi alle loro spalle, in un 4-3-2-1 camuffato da doppia punta. Proprio il numero 11 blucerchiato alla fine è risultato decisivo. L'attaccante in prestito dall'Ascoli ha recuperato con la sua aggressività i due palloni che la difesa del Venezia ha lasciato per strada, permettendo a Caputo di realizzare una doppietta.

Clamoroso l'errore di Maenpaa al 24'; su retropassaggio di Ceccaroni, il portiere del Venezia ha controllato il pallone calciando però la terra anziché la sfera e permettendo a Sabiri di intervenire in scivolata consegnando a Caputo un pallone solo da spingere in rete. Un quarto d'ora dopo una situazione simile: questa volta Sabiri ha recuperato il pallone su Fiordilino, ma è sul tiro di Sensi parato da Maenpaa che il centravanti blucerchiato ha firmato la doppietta.

Col doppio vantaggio acquisito, la Sampdoria si è limitata a lasciare al Venezia il compito di provare a riaprire il match. Un blocco compatto quello di Giampaolo davanti alla porta di Audero, lasciando lo spazio solo per qualche cross dalla sinistra di Haps. Troppo poco per il Venezia senza le giocate di Nani e Aramu, abbandonato anche da Henry nel finale per una espulsione che ha mandato su tutte le furie Zanetti in vista del prossimo scontro diretto in casa dello Spezia.

--

LE PAGELLE

Nani 5 - E' l'uomo di esperienza e qualità che deve aiutare il Venezia in partite così importanti. Non incide né partendo da sinistra né accentrandosi.

Maenpaa 4 - Sfortuna, disattenzione, quello che si vuole. Però sblocca il match regalando l'1-0 a Caputo calciando la terra anziché il pallone dopo averlo controllato tre volte in area. Un errore da matita rosso scuro, pesantissimo. Sul raddoppio non è impeccabile, ma almeno para l'iniziale tiro su cui poi Caputo si avventa.

Caputo 7,5 - Al posto giusto nel momento giusto. Torna rapace in area di rigore, prima scippando il pallone a Maenpaa punendo l'infortunio del portiere, ribadendo poi anche in tap-in per la doppietta. Due gol pesantissimi in chiave salvezza.

Sabiri 7 - Due palloni recuperati con aggressività e fiducia, due gol. Bravissimo ad approfittare degli erroracci del Venezia creando dal nulla le azioni per i gol di Caputo.

--

IL TABELLINO

VENEZIA-SAMPDORIA 0-2

Venezia (4-2-3-1): Maenpaa 4; Ebuehi 5,5 (35' st Crnigoj sv), Caldara 5,5, Ceccaroni 5, Haps 6; Fiordilino 4,5 (10' st Busio 5), Ampadu 5,5; Aramu 5,5, Okereke 5 (10' st Nsame 5), Nani 5 (23' st Kiyine 5,5); Henry 5,5. A disp.: Bertinato, Vacca, Svoboda, Mateju, Ullmann, Peretz, Tessmann, Sigurdsson. All.: Zanetti 5.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero 6,5; Bereszynski 6, Ferrari 6,5, Colley 6,5 (44' st Yoshida sv), Murru 6 (37' st Augello sv); Ekdal 6 (37' st Vieira sv), Thorsby 6, Candreva 6 (26' st Quagliarella 6), Sensi 6 (26' st Rincon 6), Sabiri 7; Caputo 7,5. A disp.: Falcone, Ravaglia, Magnani, Conti, Askildsen, Supryaha, Giovinco. All.: Giampaolo 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 24' Caputo, 38' Caputo

Ammoniti: Haps, Okereke, Busio (V); Sabiri (S)

Espulsi: 41' st Henry per somma di ammonizioni (V)

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Sampdoria non vinceva un match di Serie A lontano dal Ferraris dal novembre 2021 contro la Salernitana (anche in quel caso senza subire gol).

• Quattro ko consecutivi per il Venezia: in Serie A non accadeva da marzo 2002.

• La Sampdoria ha raccolto nove punti dal ritorno in Giampaolo in otto gare: almeno sette formazioni di A hanno fatto peggio in questo parziale.

• Il Venezia ha raccolto solo cinque punti nel girone di ritorno di questo campionato, nessuna squadra ha fatto peggio.

• Sette espulsioni per il Venezia in questo campionato, solo la Fiorentina (8) ne conta di piú.

• Francesco Caputo è sia il miglior marcatore della Sampdoria in questo campionato (nove reti), che il miglior marcatore in trasferta (sei gol).

• Nona doppietta in Serie A per Francesco Caputo: curiosamente le due realizzate con la Sampdoria sono le uniche due in trasferta.

• Francesco Caputo è andato a bersaglio in due gare esterne consecutive in Serie A per la prima volta in blucerchiato e per la prima volta in generale dall’ottobre 2020 col Sassuolo.

• Era dal febbraio 2020 contro la Roma che Caputo non realizzava una doppietta in un primo tempo di Serie A.

• Questa è solo la seconda volta che la Sampdoria realizza almeno due gol in un primo tempo di un match in trasferta di questo campionato: la prima contro la Salernitana a novembre.

• Il Venezia subisce gol da 12 partite interne consecutive: nella sua storia in Serie A, soltanto una volta la squadra veneta aveva registrato una striscia cosí lunga senza clean sheets in casa: 12 tra marzo 1950 e novembre 1961.