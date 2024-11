Serie A, Venezia-Parma 1-2: Bonny entra e decide il match

LE STATISTICHE

- Il Venezia non ha vinto nessuna delle sette partite disputate in Serie A contro il Parma (2N, 5P): contro nessun’altra squadra i lagunari hanno giocato più partite senza ottenere alcun successo nella massima competizione (sette appunto, al pari dell’Hellas Verona).

- Il Venezia è la sesta squadra contro cui il Parma è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime sette sfide contro un singolo avversario in Serie A, dopo soltanto Bari, Bologna, Cremonese, Fiorentina e Siena.

- Il Parma ha vinto le ultime cinque sfide contro il Venezia in Serie A: contro nessun’altra squadra i ducali possiedono una striscia aperta maggiore di successi nella competizione (cinque appunto, al pari del Padova).

- Il Parma ha interrotto una striscia di 19 trasferte di fila senza vittoria in Serie A (9N, 10P), l'ultimo successo dei ducali fuori casa in Serie A risaliva al 30 novembre 2020 contro il Genoa (2-1).

- Il Venezia ha subito 21 gol in 12 partite in questo campionato e non ne concedeva di più dopo lo stesso numero di incontri nella competizione dalla stagione 1966/67 (24 in quel caso).

- Il Parma ha vinto un match in rimonta in Serie A per la prima volta dal 30 settembre 2019, ovvero 81 partite dopo l’ultima volta nella competizione (3-2 vs Torino al Tardini in quel caso).

- Secondo gol in questo campionato per Hans Nicolussi Caviglia con il Venezia, che ha già eguagliato il suo record di reti realizzate con un singolo club tra Serie A e Serie B (2 anche con il Südtirol nella stagione 2022/23, in cadetteria).

- Quello di Hans Nicolussi Caviglia (04:01'') è il gol casalingo più veloce del Venezia in Serie A da quello realizzato da Thomas Henry contro il Bologna (03:16''), l'8 maggio 2022.

- Gaetano Oristanio (due passaggi vincenti - settembre 2002), tra i giocatori con almeno due assist in questa Serie A, è l’italiano più giovane.

- Nessuna squadra ha segnato più gol del Venezia nei primi 5 minuti di gioco in questa stagione di Serie A: tre, al pari di Inter e Parma.

- Emanuele Valeri ha realizzato tre gol in Serie A, tutti in trasferta; i primi due erano arrivati con la maglia della Cremonese nel 2022/23 contro Atalanta e Torino.

- Dennis Man (tre reti, tre passaggi vincenti) è uno dei cinque giocatori, insieme a Mateo Retegui, Christian Pulisic, Ademola Lookman e Romelu Lukaku, ad aver realizzato almeno tre gol e fornito almeno tre assist in questa Serie A.

- Tra gli attaccanti con almeno quattro gol segnati nei maggiori cinque campionati europei 2024/25, solo Lamine Yamal (luglio 2007) e Jhon Durán (dicembre 2003), sono più giovani di Ange-Yoan Bonny (quattro reti, 25 ottobre 2003).