Serie A, Venezia-Lazio 0-0: biancocelesti quarti a +1 dalla Juve

LE STATISTICHE

- Il Venezia non ha subito gol per sei primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre-dicembre 1999 (otto in quel caso).

- La Lazio ha pareggiato a reti inviolate una trasferta di Serie A (0-0 vs Venezia) per la prima volta dall’11 marzo 2023 (0-0 vs Bologna in quel caso).

- La Lazio è la squadra contro cui il Venezia ha ottenuto più clean sheet interni in Serie A (sei – quattro invece vs Bologna e Fiorentina).

- La Lazio ha pareggiato due gare di fila in Serie A (vs Napoli e Venezia) per la prima volta dallo scorso maggio (vs Inter e Sassuolo in quel caso).

- Il Venezia non ha segnato per tre match di fila in campionato (vs Roma, Genoa e Lazio) per la seconda volta in questa Serie A – la prima tra agosto-settembre 2024.

- La Lazio ha pareggiato gli ultimi due match di campionato (vs Napoli e Venezia) per i biancocelesti tanti pareggi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 21 gare in Serie A (13V, 6P).

- Il Venezia ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2P) per i Lagunari tanti segni “X” quanti quelli raccolti nelle precedenti 15 sfide interne in campionato (3V, 9P).

- Per la seconda volta, Venezia e Lazio hanno pareggiato a reti inviolate una sfida di Serie A – la prima il 21 ottobre 2001, sempre al Penzo.

- La Lazio ha concesso appena una conclusione totale nel primo tempo di un match disputato in trasferta in Serie A (vs Venezia) per la prima volta dal 21 ottobre 2023 (una vs Sassuolo in quel caso).