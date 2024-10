Serie A, Venezia-Atalanta 0-2: Pasalic e Retegui regalano i tre punti a Gasperini

Di Francesco lascia Ellertsson negli spogliatoi con Busio al suo posto, mentre Gasperini sceglie Cuadrado e Ruggeri al posto di Lookman e Hien. E come successo nella prima frazione, anche la ripresa inizia nel segno dei nerazzurri che trovano subito la via del gol: Retegui sfrutta la disattenzione di Candela, va verso la porta di Stankovic e di cucchiaio sigla il gol dello 0-2. Lagunari che non si perdono d'animo, ma che sbattono comunque sul muro nerazzurro con un centrocampo e una difesa della squadra di Gasperini sempre attenta. Gli spunti di Oristanio non bastano a Di Francesco e i suoi, con la Dea sempre pronta a far male a ogni accelerazione ma troppo leggera in alcune situazioni offensive. Al 72' Samardzic, entrato da poco al posto di De Ketelaere, sfiora il tris, ma la conclusione è neutralizzata da Stankovic. Match che scivola verso i titoli di coda senza ulteriori emozioni, col triplice fischio di Zufferli dopo 3' di recupero che regala il successo alla Dea che aggancia Lazio, Udinese e Fiorentina al quinto posto. Per il Venezia è sempre più notte fonda, con l'ultimo posto a quota 4 punti.