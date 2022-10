Serie A, arbitri: in arrivo un turno di stop per Valeri

La discussa direzione arbitrale di Fiorentina-Inter, che ha fatto infuriare i viola per il mancato rosso a Dimarco e presunto fallo di Dzeko non segnalato, rischia di costare caro a Paolo Valeri. Il fischietto di Roma, riporta Gazzetta.it, con ogni probabilità verrà fermato per un turno dal designatore Gianluca Rocchi, che pur stimando molto il 44enne non può perdonarlo per non aver mostrato il cartellino rosso a Dimarco per il fallo su Bonaventura, soprattutto dopo essere stato richiamato al monitor dal Var.