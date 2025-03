Serie A: ultima chiamata Champions per il Milan, col Como non si può sbagliare

E c'è da dire che la squadra di Fabregas non è proprio il miglior ospite possibile. I lariani, infatti, stanno facendo bene anche con le grandi: per maggiori informazioni, chiedere al Napoli di Conte e alla Fiorentina. E pure quando ha perso, come contro la Roma, Cutrone e compagni hanno fatto bene. Insomma, la neopromossa andrà a San Siro per giocarsela a viso aperto come ha fatto per tutto il campionato, seguendo al meglio l'idea del suo allenatore grazie a giocatori di livello assoluto come Nico Paz e Diao. E a tutto questo si aggiunge anche la voglia di rivalsa dopo l'1-1 con il Venezia maturato a tempo scaduto e a causa del rigore realizzato da Gytkjaer.