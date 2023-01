Serie A, Udinese-Verona 1-1: Samardzic recupera l’autorete di Becao

UDINESE-VERONA 1-1

Alla Dacia Arena Sottil e Zaffaroni si dividono la posta in palio. Montipò tiene a galla l’Hellas

Termina in parità il posticipo della ventesima giornata di Serie A: alla Dacia Arena Udinese e Hellas Verona pareggiano 1-1. Ospiti in vantaggio al 4' grazie all'autorete di Becao, propiziata dalla conclusione di Lazovic. Rispondono i padroni di casa al 21', con il mancino preciso di Samardzic. La squadra di Sottil fermata più volte dalle parate di Montipò. I bianconeri salgono a 29 punti in classifica, raggiunge quota 13 l'Hellas.

LA PARTITA

Finisce 1-1 il posticipo della 20a giornata di Serie A tra Udine e Hellas Verona. La squadra di Zaffaroni inizia fortissimo, esercitando una pressione alta e recuperando un paio di palloni importanti sulla trequarti. I gialloblù al 4’ passano in vantaggio, con Lazovic che viene invitato a calciare da fuori area sulla sinistra. Il tiro del serbo viene respinto male di testa da Becao, con la sfera che assume una parabola imprendibile per Silvestri e si spegne sotto l’incrocio dei pali. Reazione rabbiosa dei bianconeri, che prendono in mano la partita e sfiorano il pareggio in un paio di occasioni: prima Success spara addosso a Montipò al quarto d’ora, poi il portiere dei veneti torna protagonista respingendo la punizione di Samardzic. Il centrocampista tedesco si iscrive al tabellino della partita al 21’: galoppata di Ehizibue sulla destra che apparecchia per Beto dentro l’area. L’attaccante portoghese vede l’inserimento del numero 24 bianconero che con il mancino fa 1-1. I padroni di casa continuano a creare, ma il salvataggio sulla linea di Magnani nega il vantaggio friulano.

L’inizio della ripresa è analogo, con Montipò che sale in cattedra e respinge un altro paio di occasioni (prima il colpo di testa di Perez su corner, poi la punizione di Samardzic). L’undici di Sottil preme sull’acceleratore, trovando anche una lunga serie di corner consecutivi, ma non riesce a finalizzare il prolungato possesso palla. Il primo sussulto dell’Hellas dopo svariati minuti di apnea arriva al 73’, con la conclusione da fuori area del subentrato Ngonge, su cui si allunga in corner Silvestri. Lo stesso portiere dell’Udinese, ex di giornata, rischia di regalare il 2-1 a dieci minuti dal termine regalando il pallone all’altro ex Lasagna, ma il numero 11 dei veneti spreca da fuori area. Il duello tra i due si ripete qualche minuto dopo, ma ancora una volta arriva la respinta dell’estremo difensore bianconero. Finisce 1-1, con l’Udinese che sale a 29 punti. Il Verona tocca quota 13 e continua a sperare nella salvezza.

LE PAGELLE

Samardzic 7 – Tecnica al potere. Il centrocampista tedesco segna un gol e potrebbe gonfiare la rete in un paio di altre occasioni. Altissima anche la percentuale di passaggi, con una qualità delle giocate di un livello superiore rispetto agli altri 21 in campo.

Ehizibue 6.5 – Si pensava che la fascia più forte dei friulani fosse quella sinistra con Udogie, e invece il gol del pareggio arriva proprio da una galoppata dell’esterno destro, fresco fisicamente e solido durante la gara. Una risorsa per Sottil

Montipò 6.5 – Se Zaffaroni esce dalla Dacia Arena con un punto in tasca lo deve anche e soprattutto al suo portiere: decisivo nel primo tempo, continuo e affidabile nel secondo. Una saracinesca.

Sulemana 5.5 – Non paga il centrocampo fisico gialloblù composto da Sulemana e Tameze, che soffrono la qualità e la tecnica del duo avversario Samardzic-Arslan. Il ghanese fa molta fatica, sostitutito dopo una prova opaca nel secondo tempo.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2) – Silvestri 6; Becao 6, Bijol 6.5, Perez 5.5; Ehizibue 6.5 (40’ st Ebosele sv), Samardzic 7, Walace 6, Arslan 6.5 (20’ st Lovric 6), Udogie 6 (40’ st Ebosse sv); Beto 6, Success 5.5 (47’ st Semedo sv). All. Sottil. A disposizione: Padelli, Pafundi, Piana, Masina, Abankwah, Pereyra, Buta.

VERONA (3-4-2-1) – Montipò 6.5; Magnani 5.5, Hien 6, Ceccherini 5.5 (1’ st Coppola 6); Depaoli 6 (14’ st Terracciano 6), Tameze 6, Sulemana 5.5 (14’ st Duda 6), Lazovic 6; Lasagna 5.5, Braaf 5.5 (28’ st Ngonge 6); Djuric 6 (41’ st Piccoli sv). All. Zaffaroni. A disposizione: Marquez, Zeefuik, Verdi, Berardi, Kallon, Cabal, Perilli.

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 4’ aut. Becao (V), 21’ Samardzic (U)

Ammoniti: Beto (U), Magnani (V), Ceccherini (V), Sulemana (V)

LE STATISTICHE

Con quattro gol e un assist Lazar Samardzic è il centrocampista più giovane di questo campionato tra quelli che hanno partecipato ad almeno cinque reti.

Lazar Samardzic ha già realizzato quattro gol in 19 presenze in questo campionato, già il doppio dei gol messi a segno nella precedente stagione di Serie A con l'Udinese (2 in 22 gare giocate).

Solamente Destiny Udogie (13) ha preso parte a più gol di Lazar Samardzic tra i giocatori nati dopo l’1/1/2002 nelle ultime due stagioni di A (nove, frutto di sei gol e tre assist).

Udinese e Verona hanno pareggiato due incontri di fila in casa dei friulani in Serie A per la prima dall’ottobre 1983.

Da inizio 2023, nessuna squadra ha subito meno reti del Verona in Serie A (tre come il Napoli).

L’Udinese non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei gare interne di campionato (4N, 2P). L’ultima volta che i bianconeri hanno fatto registrato una striscia più lunga senza ottenere i tre punti in casa nella massima serie è stato nell’agosto 2021 (sette con Luca Gotti in panchina

L’autorete di Rodrigo Becão è la prima messa a segno da un giocatore dell’Udinese in Serie A da quella realizzata da Strygen Larsen nel pareggio 3-3 contro la Sampdoria del 3 ottobre 2021.

Il Verona è diventata la prima squadra in Serie A contro cui Beto è sia riuscito a segnare che a fornire un assist.

L’Udinese ha effettuato 26 conclusioni in questa gara, era dalla gara contro il Parma del 19 gennaio 2019 che non calciava di più in un singolo match di Serie A (27 tiri tentati in quel caso).

Primo assist in Serie A alla 48ª presenza per Beto. L’attaccante ha partecipato attivamente ad almeno un gol per due incontri interni di fila per la prima volta da gennaio 2022 (gol contro Milan e Atalanta in quel caso).

Nessuna squadra ha subito più gol dell'Udinese nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (sette come la Salernitana).

Vivaldo Semedo è il primo giocatore straniero nato dopo l'1/1/2005 a scendere in campo con la maglia dell'Udinese in Serie A.

Il Verona ha trovato la rete in due match consecutivi alla Dacia Arena per la prima volta dal 2014 (serie di cinque nella circostanza).

Esordio in Serie A per Jayden Braaf, Ondrej Duda e Cyril Ngonge con la maglia del Verona. I tre giocatori sono rispettivamente il 30°, il 31° e il 32° giocatore differente schierati in questo campionato dal Verona, più di qualsiasi altra squadra nella competizione A (32).