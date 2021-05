Serie A, Udinese-Sampdoria 0-1: decide Quagliarella nel finale

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

Poche occasioni alla Dacia Arena fino al fallo di mano di Bonifazi, che porta alla trasformazione del rigore da parte del blucerchiato

Stava per vincere la noia tra Udinese e Sampdoria, nel match valido per la 37esima e penultima giornata di Serie A. Poi, ci pensa il subentrato Quagliarella a decidere il match all'88' su rigore (fallo di mano di Bonifazi). Pereyra e Gabbiadini avevano costruito l'occasione più importante per parte durante il primo tempo della Dacia Arena; Musso si era fatto trovare pronto su Gabbiadini, prima del penalty blucerchiato. Ranieri sigilla il nono posto.





























































LA PARTITA

Alla Dacia Arena è andata in scena un match senza ambizioni di classifica, visto che Udinese e Sampdoria avevano conquistato la salvezza con largo anticipo. Tuttavia, con questa sconfitta interna, gli uomini di Gotti restano a secco alla Dacia Arena dallo scorso 6 marzo contro il Sassuolo, che resterà l’ultima vittoria tra le mura amiche fino al prossimo agosto. La squadra di Ranieri è sicura aritmeticamente di chiudere il proprio campionato in nona posizione.

Al 10’, sul primo corner in favore dei friulani, i padroni di casa sprecano una buona occasione, quando Pereyra prova la conclusione con il mancino ma la sfera termina altissima sopra la traversa. Yoshida è provvidenziale con una scivolata perfetta che mette in angolo un cross teso insidioso di Pereyra per Okaka; il successivo colpo di testa da centro area da parte di Thorsby, su un cross dalla sinistra di Augello, termina a lato. Un destro velenoso di controbalzo di Gabbiadini dal limite costringe Musso a distendersi e a parare in due tempi. A inizio ripresa Augello prova una conclusione con il mancino che termina però ampiamente a lato. Pericoloso in un paio di circostanza anche Gabbiadini (Musso è sempre sicuro) e alla fine a segnare il gol partita ci pensa il subentrato Quagliarella: l’evidente fallo di mano di Bonifazi vale il rigore a favore della Sampdoria, trasformato dallo stesso numero 27 all’88’. Musso è spiazzato e l’Udinese finisce ko, nonostante il tentativo nel finale da parte di Walace: grande parata di Audero.

LE PAGELLE

Musso 6,5 – In un match che non aveva nulla da chiedere, il portiere dei bianconeri si fa trovare molto pronto sulle occasioni di Gabbiadini; nulla può fare sul rigore di Quagliarella.

Molina 6,5 – Molto attivo in mezzo al campo, è uno tra i migliori di questa partita; prevale nello scontro diretto con Augello sulla sua fascia destra.

Okaka 5 – Pressoché impalpabile per tutto il match, eccezion fatta per una buona occasione; riceve anche un cartellino giallo nella ripresa per un pestone su Yoshida.

Quagliarella 7 – Gli bastano appena 16 minuti di gioco per timbrare comunque il suo nome sul tabellino dei marcatori, spiazzando Musso su calcio di rigore, per la sua 12esima rete in questo campionato.

Yoshida 6,5 – Ottimo il suo intervento difensivo con una perfetta scivolata che manda in angolo un cross teso insidioso di Pereyra per Okaka.

Candreva 5,5 – Per quanto ci provi con determinazione all’inizio del secondo tempo, non riesce a dare continuità alla propria prestazione.

IL TABELLINO

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

Udinese (3-5-1-1): Musso 6,5; Becao 6 (44’ st Ouwejan sv), Bonifazi 5,5, Zeegelaar 6,5 (14’ st Samir 6); Molina 6,5, De Paul 6, Walace 5,5, Makengo 6 (14’ st Forestieri 5,5), Stryger Larsen 5,5; Pereyra 6; Okaka 5 (29’ st Llorente 5,5). A disp.: Scuffet, Gasparini. Battistella, Micin, Palumbo, Basha. All.: Gotti 6

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6,5, Yoshida 6,5, Colley 6, Augello 6; Candreva 5,5 (43’ st Damsgaard sv), Ekdal 6, Thorsby 6, Leris 5,5 (21’ st Jankto 6); Gabbiadini 6 (29’ st Quagliarella 7), Keita 5,5 (30’ st Verre 6). A disp.: Letica, Ravaglia, Rocha, Torregrossa, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari. All.: Ranieri 6,5

Arbitro: Sacchi

Marcatore: 43’ st rig. Quagliarella (S)

Ammoniti: Thorsby (S), Okaka (U), Walace (U), Bonifazi (U)

LE STATISTICHE

La Sampdoria ha vinto due trasferte consecutive di Serie A contro l'Udinese per la prima volta dal 1997 (quattro in quell'occasione).

L'Udinese ha subito 13 gol su rigore in questo campionato, record per una squadra in una singola Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (1994/95).

12ª rete in questa Serie A per Fabio Quagliarella, che ha superato gli 11 gol della scorsa Serie A.

In questa Serie A, Fabio Quagliarella ha segnato tre gol da subentrato, più che in qualsiasi altro campionato nella competizione.

Tre dei sette gol realizzati da Fabio Quagliarella contro l'Udinese in Serie A sono arrivati su calcio di rigore.

L'Udinese non ha trovato la rete in quattro delle ultime sei partite interne di Serie A, parziale in cui ha realizzato soltanto due reti.

La Sampdoria ha ora realizzato 49 reti in questo campionato, superando il bottino registrato nella scorsa Serie A (48).

Il primo tiro nello specchio effettuato dall'Udinese in questo match è arrivato al 63º con la conclusione di Rodrigo de Paul.

Tommaso Augello ha giocato oggi la sua 50ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia della Sampdoria.