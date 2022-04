Serie A, Udinese-Salernitana 0-1: Verdi al 93' fa impazzire i granata

UDINESE-SALERNITANA 0-1

Il recupero della diciannovesima giornata si decide nel finale con il contropiede vincente dell'ex Torino

Clamoroso epilogo nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A: grazie al gol di Verdi al 93', la Salernitana vince 1-0 in casa dell'Udinese. Alla Dacia Arena, decide la rete nel finale dell'ex Torino, che sfrutta al meglio un contropiede incassato da calcio d'angolo dai friulani: con questo successo, i campani, precedentemente pericolosi con il palo colpito da Mikael, salgono a 22 punti, agganciando Venezia e Genoa. Udinese Salernitana, le foto del match































LA PARTITA

Il minuto 93 di Udinese-Salernitana, recupero della diciannovesima giornata di Serie A, rischia di rivelarsi un clamoroso sliding doors nella lotta per la salvezza: Simone Verdi capitalizza al meglio il contropiede granata e fa impazzire gli uomini di Nicola firmando l'1-0 quasi all'ultimo respiro. Eppure, il primo tempo della Dacia Arena non regala grandi emozioni: i friulani tengono più palla e provano a sfondare con Deulofeu, tentando anche la via delle fasce. Una delle occasioni più importanti per gli uomini di Cioffi è un tiro di Samardzic facilmente bloccato da Sepe, mentre i granata costruiscono il più grande pericolo pochi secondi prima del duplice fischio di Sozza: il colpo di testa di Gyomber di poco alto sopra la traversa su assist da calcio di punizione di Ribery.

La partita si infiamma nella ripresa e, in particolare, nel finale: Nicola inserisce Mikael e Verdi, la coppia che si rivelerà vincente per la Salernitana. Il brasiliano, entrato al posto di Ribery, centra il palo all'85' rischiando di beffare Silvestri con l'aiuto di una deviazione, mentre al 93' l'ex Torino, che sostituisce nel finale Bonazzoli, capitalizza su assist di Ederson il contropiede vincente punendo l'incredibile ingenuità degli uomini di Cioffi, saliti tutti nell'area di rigore di Sepe per fiondarsi sul calcio da fermo in favore dell'Udinese. Finisce con l'esultanza della Salernitana, ora a 22 punti insieme a Genoa e Venezia, a -6 dal Cagliari ma con una partita in meno, e non una qualsiasi: lo scontro diretto dell'Arechi proprio con i lagunari in programma il prossimo 27 aprile. I bianconeri, invece, restano a quota 39, ben distanti da un'ancora più emozionante lotta per la salvezza.

LE PAGELLE

Samardzic 5 - Perde palla in occasione del contropiede che lancia la Salernitana verso la vittoria, al termine di una partita in cui si rende pericoloso senza, però, far male.

Deulofeu 6 - Uno dei più incisivi, soprattutto nel primo tempo quando sfonda più volte dalla sinistra. Si spegne leggermente nel finale.

Zeegelaar 6 - Entra ed è subito vivace, sfiorando con un sinistro non così impreciso l'acuto vincente.

Ranieri 6 - Ottimo in fase di copertura, bravo nelle diagonali difensive e si propone anche in maniera discreta in avanti.

Mikael 6,5 - Il suo ingresso e quello di Verdi cambiano la partita: sfiora il colpaccio prima del recupero colpendo il palo. Ottimo riferimento in avanti.

Verdi 7 - Le speranze di salvezza della Salernitana passeranno anche da questo fondamentale gol: glaciale nel freddare Silvestri.

IL TABELLINO

UDINESE-SALERNITANA 0-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6,5, Marí 5,5, Perez 6; Soppy 6 (25' st Zeegelaar 6), Arslan 5,5 (11' st Makengo 5,5), Jajalo 5,5 (12' st Walace 6), Samardzic 5, Udogie 6; Deulofeu 6, Pussetto 5,5 (20' st Success 5,5). A disp.: Padelli, Gaspaerini, Nuytinck, Benkovic, Nestorovski. All.: Cioffi 5

Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5; Gyomber 6, Radovanovic 6,5, Fazio 6; Zortea 5,5, Ederson 6,5, L. Coulibaly 6 (27' st Kastanos 6), Bohinen 6, Ranieri 6; Bonazzoli 5,5 (42' st Verdi 7), Ribery 6 (27' st Mikael 6,5). A disp.: Russo, Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Vergani, Perotti. All.: Nicola 7

Arbitro: Sozza

Marcatore: 48' st Verdi

Ammoniti: Jajalo (U), Ranieri (S), Ederson (S), Bohinen (S), Marí (U), Kastanos (S), Deulofeu (U), Verdi (S)

LE STATISTICHE

La Salernitana ha vinto due trasferte consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A.

La Salernitana ha vinto due gare di fila per la prima volta in questo campionato: in generale non accadeva ai granata dal maggio 1999, con Francesco Oddo in panchina.

Era dal 2 ottobre 2021 che la Salernitana non chiudeva un match di Serie A senza subire gol; da allora, 24 gare di fila con reti al passivo (2.3 a partita).

Era dallo scorso novembre, contro il Genoa, che l’Udinese non restava a secco di reti in una gara casalinga; da allora, 18 marcature in otto partite per una media di 2.3 a match.

La prima conclusione nello specchio da parte della Salernitana nel corso del match è arrivata con Luca Ranieri al 56' di gioco.

Il gol di Simone Verdi al 92:55 è il più tardivo realizzato dalla Salernitana in Serie A da quello di Schiavone, lo scorso ottobre, contro il Venezia.

Sette degli ultimi nove gol di Simone Verdi in Serie A sono stati realizzati nei secondi tempi, dopo che 11 dei 12 precedenti erano stati segnati nei primi 45’ di gioco.

Era dalla stagione 2017/18, con il Bologna, che Simone Verdi non realizzava almeno quattro gol in un singolo torneo di Serie A (10 in quell caso).

Simone Verdi ha tagliato il traguardo delle 200 partite in Serie A.