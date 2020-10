Serie A, Udinese-Parma 3-2: Pussetto regala nel finale i primi punti ai friulani

UDINESE-PARMA 3-2

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Udinese si sblocca e ottiene i primi tre punti del campionato battendo il Parma per 3-2 alla Dacia Arena. Gli emiliani passano al 26’ con Hernani, ma la reazione è veemente: Samir pareggia due minuti dopo, un’autorete di Iacoponi porta in vantaggio i friulani al 52’. Karamoh segna il 2-2 al 70’ ma Pussetto, entrato nella ripresa per Lasagna, firma il gol della vittoria all’89’ con una precisa conclusione dalla distanza.

LE STATISTICHE

Era da gennaio contro il Sassuolo che l'Udinese non segnava almeno 3 gol in una gara casalinga.

Il Parma, esattamente come nello scorso campionato, ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A.

Il Parma é la sesta squadra di Serie A contro cui, dopo oggi, Stefano Okaka vanta sia un gol che un assist.

Sesto gol in Serie A per Pussetto: era dal 15 dicembre 2019 contro la Juventus che non trovava la rete nel massimo campionato.

Quattro dei sei gol in Serie A di Pussetto sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora di gioco, inclusi gli ultimi due.

Nella sua presenza numero 69 in Serie A, Giuseppe Pezzella ha partecipato oggi al primo gol (assist per Karamoh).

Terzo gol in Serie A per Karamoh: i due con la maglia del Parma sono arrivati in trasferta.

Era da maggio 2019 che il Parma non si faceva un autogol in Serie A (Gagliolo contro la Roma).

L'ultimo autogol in favore dell'Udinese in Serie A risaliva al match con il Sassuolo di aprile 2019 (Lirola).

Prima di quello odierno di Hernani, l'ultimo gol segnato da fuori area da parte del Parma in Serie A era stato quello di Kulusevski a gennaio proprio contro l'Udinese.

Hernani ha segnato due reti in questo campionato, non ne aveva realizzato nemmeno uno nella sua prima stagione italiana (32 presenze nella scorsa Serie A)

Samir é uno dei tre giocatori con almeno un gol di testa segnato in ognuna delle ultime 4 stagioni di Serie A (con Pezzella e Simeone).

Samir é l'unico giocatore dell'Udinese ad essere andato a segno in ognuno degli ultimi 4 campionati di Serie A.

Settimo gol in Serie A per Samir (il sesto con la maglia dell'Udinese).