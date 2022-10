Serie A, Udinese-Torino 1-2: Pellegri firma il colpo alla Dacia Arena

UDINESE-TORINO 1-2

Prima sconfitta interna per i friulani a cui non basta la rete di Deulofeu dopo il vantaggio di Ola Aina

La fotogallery di Udinese-Torino













1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Serie A, Udinese-Torino 1-2 nell'undicesimo turno. Alla Dacia Arena i bianconeri di Sottil hanno raccolto la prima sconfitta interna stagionale, sorpresi dall'intraprendente Torino di Juric alla caccia del riscatto dopo il derby perso. Vantaggio granata al 14' con Ola Aina a tre anni e mezzo dall'ultimo gol in Serie A, pareggiato al 26' da Deulofeu dopo un pasticcio tra Milinkovic-Savic e Zima. Lo spagnolo nella ripresa spreca la possibilità di fare doppietta e a venti minuti dalla fine ci ha pensato Pellegri a firmare la rete da tre punti per il Torino soprendendo Silvestri sul primo palo.

LA PARTITA

Successo importante per il Torino di Juric, non solo per i tre punti conquistati su un campo difficile come quello dell'Udinese, ma soprattutto perché ha dato continuità alla bella prova in Coppa Italia mettendo fine a una striscia di cinque partite senza vittorie (1 solo punto). Alla Dacia Arena le due squadre hanno giocato una partita molto fisica che tecnica, sfruttando anche gli errori avversari causati dalla pressione. Il 2-1 premia il Torino e premia Juric che ha scelto Pellegri, al primo gol in campionato e bravo ad attendere il momento giusto dopo una partita difficile contro Bijol.

Se il Torino si è ritrovato con le proprie armi, l'Udinese ha raccolto un'altra sconfitta dopo quella in Coppa Italia contro il Monza, pagando una fragilità difensiva inaspettata e qualche errore di troppo in attacco. Il primo sbaglio è arrivato al 14' con Samardzic che è stato sverniciato sulla sinistra da Vlasic in un'azione rifinita poi da Miranchuk per Ola Aina, al secondo in Serie A dopo tre anni e mezzo dall'ultima volta e sempre contro l'Udinese. Sotto di un gol la formazione di Sottil ha preso in mano le redini del gioco trascinata da Deulofeu, ma se il tiro a giro al 21' dello spagnolo è finito di poco a lato, cinque minuti più tardi sono stati Milinkovic-Savic e Zima, pasticciando in ripartenza, a regalargli il gol del pareggio a porta vuota su assist di Udogie.

Prima dell'intervallo i friulani hanno sfiorato la rimonta con i colpi di testa di Bijol, mentre nella ripresa la partita è rimasta bloccata fino a dopo i cambi, tanti e tutti insieme da parte di entrambi gli allenatori. Dopo la bella giocata Deulofeu-Success al 60' con l'errore davanti al portiere dello spagnolo, l'azione giusta l'ha costruita il Torino al 69' con Pellegri bravo - per la prima volta - a prendere il tempo a Bijol e battere Silvestri sul primo palo per il gol vittoria. Il risultato, infatti, non è cambiato nel finale nonostante le occasionissime per Beto da una parte e Karamoh dall'altra.

--

LE PAGELLE

Deulofeu 6,5 - Che i pericoli maggiori passino dai suoi piedi è scontato dirlo. Per la seconda partita consecutiva alla Dacia Arena trova il gol, giocando la solita partita di qualità. Sulla coscienza però ha anche un paio di occasioni sprecate davanti al portiere.

Bijol 5,5 - Il più pericoloso dei suoi specialmente da palla inattiva. In area svetta sempre e comunque, ma non trova la deviazione vincente. In fase difensiva accetta di difendere con molto campo alle spalle prendendo Pellegri a uomo per tutto il campo, poi però lo perde in occasione del raddoppio.

Milinkovic-Savic 6,5 - Rimedia parzialmente all'errore che propizia il pareggio di Deulofeu con un paio di interventi decisivi di posizione, ma non basta per rendere sufficiente la prestazione. Lo fa con un intervento incredibile su Beto in pieno recupero.

Pellegri 7 - Una partita fatta di scatti in profondità e duelli a metà campo con Bijol. Molti li perde, poi però a venti dalla fine si accende sorprendendo tanto il difensore quanto Silvestri per il primo gol in campionato. Nel finale è il primo difensore per aggressività e contrasti.

--

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 1-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 5; Ebosse 5,5, Bijol 5,5, Perez 6 (35' st Ehizibue); Pereyra 5,5, Samardzic 5,5 (20' st Lovric 6), Walace 6 (35' st Nestorovski sv), Makengo 6 (20' st Arslan 6), Udogie 6; Success 6 (20' st Beto 5,5), Deulofeu 6,5. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck. All.: Sottil 5,5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Zima 5, Schuurs 6, Buongiorno 6; Aina 6,5, Lukic 5,5, Ricci 6 (20' st Linetty 6), Lazaro 6 (16' st Vojvoda 5,5); Miranchuk 6 (16' st Radonjic 6,5), Vlasic 6; Pellegri 6,5 (45' st Karamoh sv). A disp.: Fiorenza, Gemello, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Garbett. All.: Juric 6,5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 14' Aina (T), 26' Deulofeu (U), 24' st Pellegri (T)

Ammoniti: Success, Deulofeu, Bijol (U); Lazaro, Aina, Milinkovic-Savic, Linetty (T)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

L’Udinese non perdeva in campionato dalla prima di campionato contro il Milan e non perdeva un match casalingo in Serie A da maggio con lo Spezia.

Il Torino non vinceva un match di Serie A in trasferta da fine agosto contro la Cremonese. Quella è stata anche l’ultima gara di campionato in cui i granata hanno segnato più di un gol.

Questa è solo la terza volta che l’Udinese segna almeno 20 gol nelle prime 11 partite giocate in un campionato di Serie A, dopo la stagione 1957/58 e la 1997/98.

Gerard Deulofeu ha partecipato attivamente a otto gol in questo campionato (due reti e sei assist): solo Milinkovic-Savic, Immobile e Leao hanno fatto meglio finora.

Solo Borja Iglesias del Betis (nove) ha partecipato attivamente a più gol di Gerard Deulofeu (otto, grazie a due gol e sei assist) tra i giocatori spagnoli dei maggiori cinque campionati europei 22/23.

Primo assist in questo campionato per Destiny Udogie, che diventa cosí il piú giovane difensore dei maggiori campionati europei 22/23 ad aver sia segnato un gol che fornito un assist in questa stagione.

Isaac Success ha subito 7 falli oggi, meno solo di Gabriel Jesus (8) in United-Arsenal e di Outtara (8) in Lorient-Reims tra gli attaccanti in un match dei maggiori cinque campionati europei 22/23.

Ola Aina ha segnato entrambe le sue reti in Serie A contro l’Udinese: oggi e il 10 febbraio 2019 a Torino.

Quinto gol in Serie A per Pietro Pellegri, che non trovava la rete in campionato dal 16 aprile contro la Lazio: entrambe le sue firme nel massimo torneo con i granata sono arrivate in trasferta.

Con questo passaggio vincente, Aleksey Miranchuk ha collezionato più assist in Serie A (8) che gol (7): tre dei suoi otto assist nel massimo campionato sono arrivati contro l’Udinese.

L'Udinese ha subito 4 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo lo Spezia (5) e la Sampdoria (5) ne contano di più in questa stagione di Serie A.

Gara numero 50 in tutte le competizioni per Alessandro Buongiorno con la maglia del Torino.

Il Torino schiera oggi una formazione iniziale con età media di 24 anni e 118 giorni, la più bassa per i granata in questa Serie A e la quarta più bassa in generale di questo campionato.

L’Udinese schiera oggi una formazione iniziale con età media di 25 anni e 198 giorni, la più bassa per i friulani in un match di questa Serie A.