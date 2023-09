Serie A, Torino-Genoa 1-0: Radonjic decide una gara tatticamente bloccata

TORINO-GENOA 1-0

Serve una giocata del singolo per sbloccare la sfida dell'Olimpico. La trova il serbo, con una sassata che non lascia scampo a Martinez e vale la prima vittoria granata

Torino-Genoa: le immagini più belle della partita



















L'Olimpico-Grande Torino si aspettava di esultare per la prima rete granata di Duvan Zapata, schierato subito tra i titolari da Juric, invece l'eroe è serbo: Nemanja Radonjic risolve Torino-Genoa con una sassata che non lascia scampo a Martinez, firmando l'1-0 e il primo successo stagionale dei granata al 94'. La partita era stata bloccata e povera di occasioni fino alla rete del Toro, che scavalca il Grifone e sale a quota quattro.

LA PARTITA

Vittoria scaccia-crisi per il Torino, che allontana le nubi fosche dell'Olimpico grazie alla giocata vincente di Radonjic: è il serbo a risolvere la sfida col Genoa, firmando la rete dell'1-0. Dopo il minuto di silenzio per la tragedia di Brandizzo, regna l'equilibrio all'Olimpico. Il primo sussulto è di Duvan Zapata, ma la sua conclusione è debole. Le squadre si annullano a centrocampo e faticano a rendersi pericolose, con Retegui isolato e un centrocampo poco creativo per il Toro. Non arrivano così altre occasioni, escludendo un tiro non irresistibile dell'ex Tigre, e si va al riposo sullo 0-0. La musica non cambia nella ripresa, col Torino pericoloso da fuori con Linetty e Juric che perde Vlasic: il croato si fa male, con un probabile infortunio muscolare, e abbandona il campo venendo sostituito da Radonjic. Il tecnico granata torna in seguito alle due punte, ma l'unica occasione è del Genoa: Dragusin svetta di testa e colpisce l'esterno della rete. Nel finale di partita il Grifone si copre, sfiora la rete con Kutlu (grande parata di Milinkovic-Savic) e cade al 94': Radonjic si costruisce il tiro con la percussione sulla corsia e buca Martinez con una sassata dall'interno dell'area. Vince 1-0 il Torino, che sale a quota quattro punti e scavalca proprio il Genoa, fermo a tre.

LE PAGELLE

Radonjic 6.5 - In una gara così bloccata serve la giocata del singolo, e chi meglio del talento serbo per trovarla? Dopo una mezz'ora anonima e qualche fischio, decide la partita con un'autentica sassata. E l'esultanza polemica.

Buongiorno 6.5 - In settimana si è guadagnato la stima imperitura della Maratona, rifiutando l'Atalanta e l'Europa League da titolare pur di restare nel suo Toro da capitano. Festeggia la permanenza con una prestazione sontuosa, annullando Retegui e gli attaccanti rivali.

Retegui 5.5 - Il baricentro basso del Genoa, schierato di fatto con un autentico 4-5-1, lo isola. Prova a lottare, ma sbatte su Buongiorno e si costruisce solo un tiro. Centrale e debole.

Malinovskyi 5.5 - Non riesce mai a collegarsi con l'unico attaccante del Genoa. Sbaglia molte scelte e appare nervosissimo sin dall'inizio, facendosi ammonire. Netto passo a vuoto, dopo il buon debutto.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-1-1) - Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 6 (36' st Lazaro sv), Linetty 5.5 (30' st Ilic 6), Ricci 6, Tameze 5.5 (19' st Seck 5.5), Vojvoda 6; Vlasic 6 (19' st Radonjic 6.5), Zapata 6 (19' st Pellegri 6). All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sazonov, Gineitis, Soppy, N'Guessan.

GENOA (4-3-2-1) - Martinez 6; Sabelli 6 (42' st Aaron Martin sv), Bani 6, Dragusin 6, Vasquez 6; Strootman 5.5 (12' st Thorsby 5.5), Badelj 6 (42' st Hefti 5.5), Frendrup 6; Malinovskyi 5.5 (12' st Berkan Kutlu 6), Gudmundsson 5.5; Retegui 5.5 (30' st Ekuban 6). All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Jagiello, Puscas.

Arbitro: Chiffi.

Marcatore: 49' st Radonjic (T).

Ammoniti: Badelj (G), Malinovskyi (G), Strootman (G), Seck (T), Thorsby (G), Pellegri (T), Bani (G).

LE STATISTICHE

- Il Torino ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel parziale.

- Il Torino non vinceva in casa da otto partite di fila (4N, 4P), ossia dal successo per 1-0 contro il Bologna del 6 marzo 2023.

- Nemanja Radonjic non segnava dal 9 novembre 2022 in Serie A; da allora, aveva solo fornito un assist in 17 presenze in campionato.

- Due degli ultimi tre gol segnati in Serie A dal Torino sono arrivati oltre il 93° minuto di gioco, con Radonjić (94°) nella gara di oggi e Karamoh (96°) contro lo Spezia il 27 maggio.

- Due degli ultimi tre gol del Torino in Serie A sono stati segnati da giocatori subentrati (Radonjić oggi e Karamoh il 27 maggio), tanti quanti nei precedenti 20 realizzati dai granata.

- In queste prime tre giornate il Genoa ha registrato un possesso palla medio del 32.4%, tentando in media 2.3 tiri nello specchio a partita.

- Il Genoa ha perso cinque delle ultime sei trasferte disputate in Serie A (1V), segnando un solo gol in questo parziale.

- Milan Badelj ha collezionato la sua 100ª gara con la maglia del Genoa tra tutte le competizioni.