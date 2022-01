Serie A, Torino-Fiorentina 4-0: Brekalo-show, Juric spazza via Italiano

TORINO-FIORENTINA 4-0

Esordio nel 2022 da ricordare per i granata che rifilano un poker ai viola dopo tutti i problemi dovuti al Covid. In rete anche Singo e Sanabria

Inizia con un successo roboante il 2022 del Torino di Juric che ha strapazzato in casa la Fiorentina imponendosi 4-0. Gara senza storia con i granata in vantaggio già al 19' con un colpo di testa di Singo. Prima dell'intervallo si è scatenato Brekalo, autore di una doppietta tra il 23' e il 31', sfruttando anche un erroraccio in disimpegno di Callejon. Nella ripresa è toccato a Sanabria calare il poker dribblando anche Terracciano. Torino-Fiorentina: le foto del match

































































LA PARTITA

Diciannove giorni di stop e soli sette allenamenti nel frattempo. Il Covid ha colpito anche il Torino, ma il campo - all'esordio nel 2022 - ha detto tutt'altro. I granata di Juric hanno strapazzato la Fiorentina con un perentorio 4-0 e lo hanno fatto dominando la partita tatticamente, tecnicamente e fisicamente. Prova incolore e senza appello invece per la squadra di Italiano.

In campo sono scese in campo due squadre con due velocità settate su parametri diametralmente opposte. Chi si aspettava un Torino in difficoltà e ingolfato dal periodo complicato fuori dal campo, si è subito ricreduto rivedendo in campo il gagliardo 3-4-2-1 di Juric come se nulla fosse accaduto. La Fiorentina, imprecisa e svagata, è stata travolta fin dall'inizio dalla pressione granata, capitolando al 19' sul colpo di testa di Singo ben imbeccato sul secondo palo dal cross di Vojvoda.

La reazione allo svantaggio della Fiorentina non è pervenuta, anzi. La squadra di Italiano - a partire dagli uomini più rappresentativi come Vlahovic, Milenkovic e Castrovilli - è sparita, lasciando a Brekalo il palcoscenico per una doppietta siglata tra il 23' e il 31'. Nel secondo caso è stato direttamente un retropassaggio regalo di Callejon a premiare il croato. Nella ripresa il poker siglato da Sanabria e l'esordio in maglia viola di Ikoné.

LE PAGELLE

Brekalo 7,5 - Inizia il 2022 con una doppietta importante che di fatto chiude il match con largo anticipo. Bravo in area, ma anche a sfruttare l'errore di Callejon. Ottima condizione fisica nonostante lo stop prolungato.

Bremer 7,5 - Prova di maturità del difensore brasiliano che mette Vlahovic nel mirino e praticamente lo annulla. Concentrato dal primo all'ultimo minuto, dalle sue parti non passa nessuno.

Vlahovic 5 - I compagni non lo aiutano vista la serata storta generale, ma anche il serbo di mette del suo con movimenti spesso in ritardo.

Callejon 4,5 - Svagato, disattento e poco lucido. L'unione delle tre cose si tramuta nell'assist al contrario che lancia Brekalo in porta per il 3-0. La sua partita dura un solo tempo.

IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 4-0

Torino (3-4-2-1): Gemello 6,5; Djidji 6,5, Bremer 7,5, Rodriguez 6; Singo 7 (43' st Zima sv), Lukic 6,5, Mandragora 6,5, Vojvoda 6,5; Praet 6 (34' st Pobega sv), Brekalo 7,5 (34' st Pjaca sv); Sanabria 7 (43' st Warming sv). A disp.: Berisha, Izzo, Kone, Buongiorno, Linetty, Baselli, Zaza, Verdi. All.: Juric 7,5.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 5,5; Odriozola 5, Milenkovic 4,5, Quarta 5 (1' st Igor 4,5), Biraghi 5; Bonaventura 5, Torreira 5, Castrovilli 5 (28' st Maleh 6); Callejon 4,5 (1' st Saponara 5), Vlahovic 5 (28' st Kokorin 6), Gonzalez 5,5 (33' st Ikoné sv). A disp.: Dragowski, Rosati, Nastasic, Venuti, Duncan, Terzic, Pulgar. All.: Italiano 4,5.

LE STATISTICHE DI OPTA

Era dal 1976 che il Torino non riusciva a segnare quattro gol in una partita di Serie A contro la Fiorentina.

Era da febbraio 2017 (contro il Pescara) che il Torino non segnava tre gol nei primi 31 minuti di una partita di Serie A - alla Fiorentina non capitava di subire tre reti dopo 31 minuti da novembre 2016 contro l'Inter.

Per la seconda volta in questo campionato il Torino ha segnato due gol nei primi 25 minuti di gioco; la prima era stata a dicembre contro l'Empoli.

Quella di oggi è solo la seconda marcatura multipla di Josip Brekalo nei maggiori cinque campionati europei, dopo la tripletta contro l'Union Berlin del maggio 2021.

Due gol e due assist per Wilfried Stephane Singo in questo campionato: è la sua miglior stagione in Serie A per partecipazioni attive.

Wilfried Stephane Singo è uno degli unici quattro difensori nati a partire dal 2000 ad aver già segnato quattro gol nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Aaron Hickey, Alphonso Davies e Ozan Kabak.

Tutti i quattro gol di Antonio Sanabria in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe.

Era da gennaio 2021 contro il Napoli che la Fiorentina non subiva almeno quattro gol in una partita di Serie A.

La Fiorentina ha perso dopo una serie di cinque partite di Serie A in cui aveva ottenuto tre vittorie e due pareggi.

Mërgim Vojvoda non forniva un assist in Serie A da ottobre 2020: 32 partite senza passaggi vincenti prima di oggi.

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 14 delle sue 20 partite, solo il Napoli (15) ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.

Quella di oggi è stata la 100ᵃ presenza nei cinque grandi campionati europei per Alvaro Odriozola.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 19' Singo, 23' Brekalo, 31' Brekalo, 14' st Sanabria

Ammoniti: Djidji, Vojvoda (T); Quarta, Igor (F)

Espulsi: nessuno

