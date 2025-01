Serie A, Torino-Cagliari 2-0: un super Che Adams riporta il Toro a vincere in casa

LA PARTITA

Tutto piuttosto facile per il Torino, che torna a vincere in casa dopo quasi tre mesi con il 2-0 sul Cagliari. I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, sbloccando la sfida dopo soli sei minuti: Ricci riceve da Vlasic sulla destra, arriva sul fondo e apparecchia per la girata sotto la traversa di Che Adams, che batte Caprile. Pedersen fa impazzire la corsia di sinistra rossoblù, ma con il passare dei minuti gli uomini di Nicola prendono più fiducia e alzano il loro baricentro. Caprile deve superarsi in un paio di occasioni per evitare il raddoppio sui contropiedi granata, prima su Karamoh e poi su Pedersen. I sardi non riescono a pareggiare, con la prima frazione di gioco che va in archivio sull’1-0. In apertura di secondo tempo Lazaro trova il 2-0, ma la rete dell’ex Inter viene annullata al Var per fuorigioco dell’assistman Karamoh. Il raddoppio non tarda però ad arrivare: al 61’ Karamoh recupera palla in trequarti e calcia forte in porta, colpendo la traversa. Sulla ribattuta Adams è il più rapido di tutti a concludere a rete, con la deviazione di Zappa che beffa Caprile per il 2-0. Nella mezzora finale gli ospiti ci provano più di inerzia che attraverso idee ed energie: il Toro resta compatto senza subire ulteriormente, portando a casa agilmente i tre punti. Con questa vittoria il Torino sale a 26 punti in classifica, con il mirino sulla parte sinistra delle prime dieci. Fermo a quota 21 il Cagliari, sempre in lotta per non retrocedere.



LE PAGELLE



Adams 7.5 – La prima doppietta in Serie A non si scorda mai: apre con una girata quasi da fermo sulla palla a rimorchio di Ricci e chiude con un tap-in di rapina (aiutato dalla deviazione di Zappa). I granata cercano un attaccante, ma lo scozzese c’è ed è decisivo.



Pedersen 7 – Una vera e propria furia sulla fascia destra insieme a Lazaro, mette in vera crisi Obert e la difesa rossoblù. Sfiora anche il gol nel primo tempo, prestazione estremamente solida.



Zortea 5 – Lontano parente del Zortea protagonista contro Milan e Monza: fatica a contenere Karamoh ed è tiepido offensivamente.



Felici 6 – Difensivamente rivedibile, ma è uno dei pochi che prova a fare qualcosa in avanti per la squadra di Nicola.



IL TABELLINO

Torino-Cagliari 2-0

Torino (4-4-1-1): Milinkovic-Savic 6; Pedersen 7 (dal 21’ st Walukiewicz 6), Maripan 6, Coco 6, Sosa 6 (dal 32’ st Masina sv); Lazaro 6.5, Ricci 6.5 (dal 39’ st Linetty sv), Tameze 6 (dal 21’ st Gineitis 6), Karamoh 6.5 (dal 39’ st Njie sv); Vlasic 7; Adams 7.5. All. Vanoli. A disp. Donnarumma, Paleari, Yesin, Ciammaglighella, Sanabria.

Cagliari (4-4-1-1): Caprile 6.5; Zappa 5.5, Mina 5, Luperto 5.5, Obert 5.5 (dal 12’ st Augello 6); Zortea 5, Marin 6 (dal 12’ st Makoumbou 5.5), Deiola 5.5 (dal 12’ st Adopo 5.5), Felici 6; Gaetano 5.5 (dal 12’ st Pavoletti 6); Piccoli 5.5 (dal 31’ st Lapadula sv). All. Nicola. A disp. Sherri, Iliev, Palomino, Viola, Jankto, Prati, Mutandwa.

Arbitro: Bonaccina.

Marcatori: 6’ e 61’ Adams (T).

Ammoniti: Zortea (C).

Espulsi: -