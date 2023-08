Serie A, Torino-Cagliari 0-0: vince l'equilibrio all'Olimpico

TORINO-CAGLIARI 0-0

Nonostante gli alti ritmi e le tante occasioni del primo tempo, i sardi fermano i granata sul pareggio a reti bianche. Primo punto per Ranieri nel suo ritorno in Serie A

Torino-Cagliari: le immagini del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Ansa

© Ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM All'Olimpico-Grande Torino vince l'equilibrio, con uno 0-0 che non rispecchia le tante occasioni create sia dal Torino che dal Cagliari di Claudio Ranieri, soprattutto nel primo tempo. I ritmi alti e il pressing a tutto campo dei sardi fermano i granata, che non riescono a conquistare la prima vittoria stagionale. Un punto a testa per Juric e Ranieri, che aspettano gli ultimi rinforzi in vista di un'annata dagli obiettivi differenti.

LA PARTITA

Non arriva la vittoria per il Torino nella prima giornata della Serie A, coi granata che sprecano molte occasioni e vengono fermati sullo 0-0 da un Cagliari arcigno e tatticamente ben preparato da Ranieri. Ritmi subito alti all'Olimpico-Grande Torino, coi granata a rendersi pericolosi dopo soli quattro minuti: sugli sviluppi di un corner, Sanabria trova la risposta di Radunovic. Ranieri schiera un attacco rapido con Luvumbo e Oristanio, coi suoi che rispondono subito, anche se Azzi non trova la porta e calcia di poco sopra la traversa. Intorno al quarto d'ora, ecco la maggior chance per il Cagliari, con la strepitosa parata di Milinkovic-Savic su Nandez: l'intervento con la mano di richiamo è decisivo, mentre Schuurs e Ricci sfiorano la rete dall'altra parte. Dopo la mezz'ora calano i ritmi e, nonostante gli strappi di Karamoh, latitano le occasioni fino al finale di tempo: sia Vojvoda che il cagliaritano Oristanio sfiorano la rete prima del recupero. In avvio di ripresa Ranieri cambia modulo, inserendo Di Pardo e tornando a quattro dietro, ma non si hanno reali occasioni per il Cagliari. Entrano anche Jankto e Shomurodov, ma la miglior chance è per il Torino, con Vojvoda vicino al gol dal limite. Juric si gioca anche la carta Pellegri e Ranieri risponde con Pavoletti, in un'autentica partita a scacchi: la chance arriva proprio dall'ex Sassuolo, che colpisce a lato di prima al 77'. I ritmi si abbassano e le occasioni latitano, col solo Radonjic pericoloso nel recupero. Cagliari e Torino non si fanno male e all'Olimpico finisce 0-0: un punto a testa per Juric e Ranieri nel debutto stagionale.

LE PAGELLE

Ricci 6.5 - Moto perpetuo per tutto il primo tempo da parte del centrocampista, che ha scelto di restare in granata nonostante il corteggiamento della Lazio. Sfiora anche la rete, poi cala e viene sostituito.

Bellanova 5.5 -Non riesce mai a rendersi pericoloso. Azzi lo schiaccia sulla difensiva, non esattamente il miglior fondamentale dell'ex Inter e Cagliari, che sfida alcuni dei suoi vecchi compagni. Fatica molto per tutto l'arco della sfida.

Nandez 6.5 - Il migliore del Cagliari e, forse, della gara. Cuce gioco sin dall'inizio, si inserisce in zona-gol e mostra grande gamba, nonostante il campionato sia appena iniziato. Esce solo per un leggero fastidio fisico.

Luvumbo 5.5 - Tanto fumo e poco arrosto nel leggerissimo attacco del Cagliari, che non fa male al Torino. Lo sprint ci sarebbe, ma sbatte regolarmente sui difensori e spreca tantissimi palloni.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic 6.5; Schuurs 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6 (29' st Zima 6); Bellanova 5.5, Ricci 6.5 (23' st Linetty 6), Ilic 6, Vojvoda 6; Karamoh 6 (1' st Radonjic 6), Vlasic 6 (23' st Pellegri 6); Sanabria 5.5 (41' st Verdi sv). All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Ilkhan, Dembelé, Tameze, Gineitis, N'Guessan.

CAGLIARI (3-5-2) - Radunovic 6; Goldaniga 5.5 (1' st Di Pardo 5.5), Dossena 6, Obert 6 (41' st Deiola sv); Zappa 5.5, Nandez 6.5 (26' st Pavoletti 6), Sulemana 6, Makoumbou 5.5, Azzi 6; Oristanio 6 (16' st Jankto 6), Luvumbo 5.5 (16' st Shomurodov 5.5). All. Ranieri. A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Prati, Capradossi, Augello, Kourfalidis.

Arbitro: Cosso.

Ammoniti: Buongiorno (T), Pavoletti (C)

LE STATISTICHE DI TORINO-CAGLIARI

Torino-Cagliari è terminata 0-0 per la 14a volta in Serie A, confermandosi il risultato più frequente nelle sfide tra queste due squadre nella competizione. Tuttavia non accadeva in casa del Torino dal gennaio 1980.

Il Cagliari è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide in Serie A contro il Torino (3V, 5N). I sardi, inoltre, hanno pareggiato quattro delle ultime cinque gare disputate di lunedì nella competizione.

Il Torino è imbattuto nelle 17 occasioni in cui ha iniziato una stagione di Serie A contro una squadra neopromossa (11V, 6N).

Il Cagliari non ha trovato il gol in trasferta contro il Torino in Serie A interrompendo una striscia di 13 partite, ma è imbattuto in casa dei granata da cinque confronti (2V, 3N).

Il Cagliari ha ottenuto un clean sheet in trasferta contro il Torino in Serie A dopo otto partite (15 gol subiti): non accadeva dal 7 ottobre 2012.

Il Cagliari ha chiuso le ultime due partite in Serie A senza subire reti, ottenendo due clean sheet consecutivi per la prima volta dal maggio 2021 (vs Fiorentina e Milan).

Claudio Ranieri è tornato a guidare il Cagliari in una partita di Serie A a distanza di 11775 giorni dalla volta precedente (26 maggio 1991).

Claudio Ranieri ha pareggiato entrambe le sfide contro il Torino in trasferta in Serie A alla guida del Cagliari (1-1 nel marzo 1991 in precedenza).

Ibrahima Sulemana ha guadagnato 13 possessi nella sfida contro il Torino: più di ogni altro giocatore nel primo turno di Serie A.

Karol Linetty ha disputato la 200a partita in Serie A in carriera (76 con il Torino dal 2020).