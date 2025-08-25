Serie A: tocca all'Inter, c'è l'ostacolo Torino

INTER-TORINO, DEBUTTA ANCHE CHIVU

La prima giornata si chiude a San Siro: dopo i debutti di Gasperini e Allegri tra i tecnici delle big, tocca ora a Cristian Chivu. Inter-Torino è il match che conclude la prima giornata, con i nerazzurri già chiamati a rispondere ai campioni d'Italia del Napoli e alla Juventus, tra le squadre vittoriose dopo i primi 90 minuti. E la sfida del Meazza può già dire tanto su ciò che si potrebbe vedere in questa Serie A. Dopo un discreto precampionato ma un mercato non al top (e comunque ancora da chiudere), parola al campo anche per Lautaro e compagni. Dall'altra parte, c'è un Torino che ha fatto invece tanto in fase di campagna acquisti (arrivati Simeone e Ngonge), sia in entrata che in uscita (Ricci al Milan). L'ambiente si aspetta tanto dopo un campionato, lo scorso, vissuto sì lontano dalla zona retrocessione, ma nemmeno così esaltante da illudere di poter partecipare alle coppe. Chivu non avrà a disposizione Calhanoglu, squalificato, così come Pio Esposito, che invece deve scontare i gialli presi nei playoff di Serie B. Se il 2005 difficilmente sarebbe stato titolare, al posto del turco ci si aspetta Sucic pronto a debuttare al Meazza con un compito subito importante. I granata di Baroni, invece, devono verificare le condizioni di Zapata, appena rientrato, per capire se c'è margine per partire dal primo minuto. Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45. Il penultimo match, invece, si gioca al Bluenergy Stadium: c'è Udinese-Verona, debutto in campionato per i friulani e per l'Hellas che, invece, in Coppa Italia hanno passato il turno (ma i gialloblù ai rigori). Si comincia alle 18:30.