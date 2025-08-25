Logo SportMediaset
Serie A: tocca all'Inter, c'è l'ostacolo Torino

Debutto a San Siro per i nerazzurri di Chivu, l'Udinese ospita il Verona

25 Ago 2025 - 09:12
© Getty Images

© Getty Images

Dopo le prime otto partite e le vittorie di Napoli, Roma e Juventus (e il ko del Milan), è già tempo di chiudere la prima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium, l'Udinese riceve l'Hellas Verona con calcio d'inizio fissato alle 18:30. L'ultimo match del turno si gioca invece a San Siro: l'Inter di Cristian Chivu debutta in casa contro il Torino dell'ex Asllani, con l'obiettivo di tenere subito il passo per le rivali Scudetto.

INTER-TORINO, DEBUTTA ANCHE CHIVU
La prima giornata si chiude a San Siro: dopo i debutti di Gasperini e Allegri tra i tecnici delle big, tocca ora a Cristian Chivu. Inter-Torino è il match che conclude la prima giornata, con i nerazzurri già chiamati a rispondere ai campioni d'Italia del Napoli e alla Juventus, tra le squadre vittoriose dopo i primi 90 minuti. E la sfida del Meazza può già dire tanto su ciò che si potrebbe vedere in questa Serie A. Dopo un discreto precampionato ma un mercato non al top (e comunque ancora da chiudere), parola al campo anche per Lautaro e compagni. Dall'altra parte, c'è un Torino che ha fatto invece tanto in fase di campagna acquisti (arrivati Simeone e Ngonge), sia in entrata che in uscita (Ricci al Milan). L'ambiente si aspetta tanto dopo un campionato, lo scorso, vissuto sì lontano dalla zona retrocessione, ma nemmeno così esaltante da illudere di poter partecipare alle coppe. Chivu non avrà a disposizione Calhanoglu, squalificato, così come Pio Esposito, che invece deve scontare i gialli presi nei playoff di Serie B. Se il 2005 difficilmente sarebbe stato titolare, al posto del turco ci si aspetta Sucic pronto a debuttare al Meazza con un compito subito importante. I granata di Baroni, invece, devono verificare le condizioni di Zapata, appena rientrato, per capire se c'è margine per partire dal primo minuto. Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45. Il penultimo match, invece, si gioca al Bluenergy Stadium: c'è Udinese-Verona, debutto in campionato per i friulani e per l'Hellas che, invece, in Coppa Italia hanno passato il turno (ma i gialloblù ai rigori). Si comincia alle 18:30.

serie a
inter-torino

