Calcio

Figc, approvati Piano Audit 2025 e nuovo Manuale Licenze Uefa

17 Ott 2025 - 10:06

L'approvazione all'unanimità del Piano di Audit 2025 e del nuovo Manuale delle Licenze Uefa ha caratterizzato la riunione odierna del Consiglio Federale, che ha visto anche il rinnovo delle composizioni della Commissione Medico-Scientifica e della Commissione esaminatrice per l'esame speciale agenti sportivi. Il presidente Gabriele Gravina ha aperto la riunione dando il benvenuto al nuovo consigliere federale in quota Lega Pro Giulio Gallazzi, eletto lo scorso 2 ottobre, e ai nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Gerardo Longobardi, nominato dal CONI, e Massimo Colletti, nominato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani dello scorso 26 settembre. Gravina ha ribadito il suo plauso per la firma del nuovo accordo collettivo tra Lega Serie A e AIC, sottolineando come il rafforzamento dei vincoli di collaborazione tra le componenti sia fondamentale per lo sviluppo del calcio italiano nel suo complesso. Il presidente della FIGC ha poi informato il Consiglio della firma della convenzione con la Commissione indipendente per il controllo dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche (ex art. 13 bis DL n.36/2021), che si è insediata lo scorso 1° ottobre. A quella data, quindi, la Covisoc ha cessato di operare. Gravina ha sollecitato in particolare una riflessione sull'illegittimità dell'imposizione, in capo alla FIGC e ai club, dell'obbligo del pagamento alle spese per la funzionalità della stessa Commissione, su cui c'è stata un'unanime condivisione in seno al Consiglio Federale.

"Ritengo non condivisibile - ha esordito Gravina nella consueta conferenza stampa che fa seguito al Consiglio - l'idea di passare da un costo di gestione ordinario di 300 mila euro a tre milioni e mezzo di addebito. C'è qualche anomalia sotto questo profilo. Non abbiamo adottato alcuna delibera, ma ci siamo aggiornati al 24 novembre, data del prossimo consiglio federale, per prendere decisioni in questo senso. Non posso pensare che questo debba gravare sul bilancio di un Federazione che fa già tantissimi sacrifici per portare avanti delle attività che non sono adeguatamente supportate. C'è un dialogo aperto con il ministro per trovare delle soluzioni". 

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

00:29
Video lega del filo d'oro

“Spazio ai sogni”: la Serie A con la Lega del Filo d’Oro

06:02
DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

00:27
Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

03:20
DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

01:48
Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

01:58
I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

01:30
Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

01:14
Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

01:37
Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

01:35
Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

01:46
Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

01:57
Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

01:45
Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

01:51
Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

