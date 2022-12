Serie A, salta il salva-calcio: niente dilazione del pagamento delle tasse

© Getty Images

La Serie A non ha ottenuto dal Governo la dilazione del pagamento delle tasse dovute al Fisco e non ancora pagate: si parla di quasi mezzo miliardo di euro dovuto dai club del massimo campionato. Come spiega Calcio & Finanza, l'emendamento "salva-calcio" che era stato proposto nelle scorse settimane non è stato depositato nel pacchetto di quelli riformulati al Dl Aiuti quater in commissione Bilancio del Senato e quindi non verrà votato.