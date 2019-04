Serie A, squalificati: un turno di stop per Milinkovic-Savic

23/04/2019

Sono dieci i giocatori fermati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandea, dopo la 33.ma giornata di campionato. Milinkovic-Savic, espulso in Lazio-Chievo per fallo di reazione, dovrà pagare anche 10mila euro di ammenda oltre al turno di stop. Gli altri squalificati: Cristante e Zaniolo (Roma), Luis Alberto (Lazio), Ciano (Frosinone), Faragò (Cagliari), Cionek (Spal), Locatelli (sassuolo), Veloso (Genoa), Baselli (Torino).