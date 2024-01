Serie A, sondaggio tra i tecnici: Inter campione, Zirkzee rivelazione

L'Inter sarà campione d'Italia, il Bologna e Zirkzee sono le assolute rivelazioni, almeno per il girone d'andata, rispettivamente come squadra e calciatore. È quanto emerge dal tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall'ITALPRESS tra i tecnici di Serie A. Inter favorita indiscussa per la corsa al titolo (con 12 voti su 13), mentre la Juventus ha ricevuto solo due preferenze (ma in realtà Claudio Ranieri ha scelto la strada della doppia opzione inserendo le attuali prime due della classe), mentre Simone Inzaghi, il tecnico campione d'inverno, ha preferito non rispondere sull'argomento... Allegri, Gilardino, Mourinho, Palladino, Sarri e Thiago Motta si sono astenuti.