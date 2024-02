Serie A, solo pari nei match delle 15: Udinese-Monza ed Empoli-Genoa finiscono 0-0

Empoli-Genoa: le foto della sfida

























Le due gare delle 15 del sabato, valide per la 23a giornata della Serie A, ci consegnano altrettanti pari. L'Udinese viene fermata dalle grandi parate del rivale Di Gregorio e pareggia 0-0 contro un Monza spento, che non riesce mai ad azionare Djuric. Anche il match del Castellani termina con un pareggio a reti bianche: l'Empoli non riesce a sfondare contro il Genoa e resta penultimo, agganciando Cagliari e Verona a quota 18 punti.