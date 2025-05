Serie A, si assegna lo scudetto: Napoli e Inter di fronte al proprio destino

Per aggiudicarsi il titolo al "Sinigaglia" i nerazzurri dovranno battere il Como e sperare in un passo falso dei rivali. In casa Inter c'è la sensazione che le ultime chance siano svanite al momento del fallo di mano di Bisseck contro la Lazio e l'incombente finale di Champions League non può che togliere ulteriori energie nervose. Inzaghi sembra intenzionato a ricorrere a un turnover importante (andranno probabilmente in panchina Lautaro, Thuram, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni e Acerbi), altro segnale che il focus vero non è più sul campionato. Tutto ciò, naturalmente, non toglie che chi scenderà in campo darà tutto per vincere, anche per scongiurare ulteriori rimpianti. Nelle ultime settimane la squadra ha ampiamente dimostrato di saper produrre gioco e punti anche con le seconde linee e non vi è motivo di pensare che non possa accadere altrettanto contro i ragazzi di Fabregas.