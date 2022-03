Serie A, Sassuolo-Spezia 4-1: show neroverde al Mapei, Dionisi sogna l'Europa

SASSUOLO-SPEZIA 4-1

Berardi (doppietta) fa 100 nel campionato italiano, segnano anche Ayhan e Scamacca: inutile il momentaneo pari di Verde per Motta

Nella trentesima giornata di Serie A, il Sassuolo domina e vince 4-1 la sfida del Mapei Stadium contro lo Spezia. Decidono la doppietta di Berardi, che fa 100 nel campionato italiano con un rigore al 17' e una rete al 48', e le marcature di Ayhan (78') e Scamacca, in gol su punizione all'81'. Inutile il momentaneo 1-1 messo a segno da Verde al 36': Motta resta a 29 punti, Dionisi sale a quota 43 e sogna la zona Europa. Sassuolo-Spezia, le immagini del match ansa

LA PARTITA

Il Sassuolo non si ferma e continua a risalire la classifica: il roboante 4-1 con lo Spezia vale il quarto successo nelle ultime cinque partite e il nono posto in attesa del Verona, per una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi e capace di divertire e divertirsi. La partita del Mapei Stadium si sblocca al 17': Kovalenko stende Frattesi in area servito da Berardi, che si presenta dal dischetto e batte Zoet, che intuisce ma non può respingere la conclusione. Al 36', arriva il pareggio dello Spezia, ed è un capolavoro di Verde, che dall'interno dell'area fa partire un sinistro a giro che finisce sotto l'incrocio dei pali: 1-1.

Nella ripresa, passano appena due minuti e Berardi riceve da Defrel, controllando e battendo Provedel firmando la doppietta e festeggiando il gol numero 100 in Serie A, ma soprattutto riportando in vantaggio il Sassuolo. La sfida si chiude al 78': controllo da corner ed esterno destro di prima di Ayhan, che fa 3-1 e stende definitivamente gli ospiti. I padroni di casa, però, non si accontentano e poco dopo arriva anche il poker: lo segna Scamacca, entrato al posto di Defrel, su calcio di punizione, trovando l'angolino all'81'. Finisce così 4-1: il Sassuolo sale a 43 punti e sogna la zona Europa, mentre lo Spezia resta a quota 29: il prossimo match del Picco contro il Venezia assume un peso specifico non indifferente per gli uomini di Motta.

LE PAGELLE

Frattesi 7 - Si guadagna il calcio di rigore, poi trova altri inserimenti che fanno impazzire la difesa dello Spezia.

Berardi 8 - Lancia Frattesi in occasione del penalty da lui stesso realizzato, poi regala il secondo vantaggio ai suoi. Indiscutibilmente il leader dei neroverdi, festeggia un grande traguardo: i 100 gol in Serie A.

Defrel 6,5 - In una serata in cui si vede poco al tiro, indossa i panni di assist-man liberando Berardi sul 2-1.

Erlic 5,5 - In difficoltà contro gli attaccanti neroverdi per gran parte del match, perde numerosi duelli individuali. Passo indietro dopo la prestazione col Cagliari.

Kovalenko 5 - Causa il rigore per il Sassuolo, mentre per il resto della gara non riesce ad incidere.

Verde 7 - Regala il momentaneo pareggio allo Spezia con una perla di sinistro all'incrocio dei pali. Rete bella ma, purtroppo, inutile.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SPEZIA 4-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Muldur 6, Ayhan 7, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 7 (39' st Magnanelli sv), Lopez 6, Henrique 6 (39' st Harroui sv); Berardi 8 (45' st Ceide sv), Defrel 6,5 (23' st Scamacca 7), Traore 6,5 (45' st Oddei sv). A disp.: Vitale, Pegolo, Rogerio, Ciervo, Peluso, Chiriches, Tressoldi. All.: Dionisi 7,5.

Spezia (4-3-2-1): Provedel 6; Amian 5,5, Erlic 5,5, Nikolaou 6, Reca 5,5; Maggiore 6, Kiwior 5,5, Bastoni 6,5; Verde 7 (29' st Agudelo 6), Kovalenko 5; Gyasi 5,5 (29' st Manaj 6). A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Motta 5.

Arbitro: Volpi

Marcatori: 17' rig. e 3' st Berardi (SA), 36' Verde (SP), 33' st Ayhan (SA), 36' st Scamacca (SA)

Ammoniti: Kovalenko (SP), Henrique (SA), Berardi (SA), Maggiore (SP), Erlic (SP)

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-SPEZIA

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque partite (1N) di campionato - tante quante nelle precedenti 16 di Serie A - record di punti nel parziale: 13 (a 10 la Juventus).

Il Sassuolo ha vinto due gare interne di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Alessio Dionisi.

Lo Spezia non perdeva una gara di campionato con almeno tre gol di scarto dallo scorso novembre: 2-5, ancora in trasferta, contro l’Atalanta.

Domenico Berardi è il terzo giocatore più giovane, tra quelli che hanno segnato 100 gol in Serie A, senza però realizzarne alcuno di questi con le maglie di Inter, Juventus e Milan.

Domenico Berardi è il primo giocatore in grado di segnare 100 gol nella storia del Sassuolo in Serie A.

Domenico Berardi ha trasformato 15 degli ultimi 16 rigori calciati in Serie A: fa eccezione soltanto quello contro la Juventus, del maggio 2021, al Mapei Stadium.

Domenico Berardi è il giocatore che ha preso parte a più gol in questo campionato: 25 (14 reti, 11 assist), davanti a Immobile (23) e Vlahovic (22).

Domenico Berardi ha partecipato attivamente a 25 gol (14 reti, 11 assist) nel torneo in corso: eguagliato il suo record di partecipazioni in un singolo campionato di Serie A: 25 anche nel 2014/15.

Domenico Berardi non metteva a segno una marcatura multipla al MAPEI Stadium in Serie A dal 17 aprile 2021, contro la Fiorentina (doppietta anche in quel caso).

Kaan Ayhan ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio in Serie A, alla partita numero 36 nel massimo torneo.

A partire da metà novembre 2021, soltanto Dusan Vlahovic (12) ha segnato più gol di Gianluca Scamacca (11) in Serie A.

A partire dalla scorsa stagione, soltanto Dusan Vlahovic (41) è più giovane di Gianluca Scamacca tra i giocatori che hanno segnato più di 20 reti in Serie A (21).

Era dal 20 dicembre 2020 che il Sassuolo non trovava il gol su punizione diretta in Serie A: Berardi, contro il Milan, ancora al MAPEI Stadium.

Sei le reti di Daniele Verde in questo campionato: eguagliato il record personale di marcature in un singolo torneo di Serie A (sei anche nella scorsa stagione).

150ª partita di Gregoire Defrel con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni.