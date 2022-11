Serie A, Sassuolo-Roma 1-1: si sbloccano Abraham e Pinamonti

SASSUOLO-ROMA 1-1

Succede tutto a dieci minuti dal termine, alla rete dell'inglese ha risposto il centravanti neroverde

La fotogallery di Sassuolo-Roma













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sassuolo-Roma 1-1 nella 14a giornata di Serie A. Al Mapei Stadium è stata la serata del ritorno al gol dei centravanti dopo ottanta minuti di occasioni da una parte e dall'altra. Dopo gli errori di Shomurodov da una parte e Laurienté dall'altra, a dieci minuti dalla fine Abraham ha sbloccato la sfida con un colpo di testa poderoso in area di rigore su cross di Mancini. Dopo l'inglese però è toccato al centravanti del Sassuolo, Pinamonti ritornare al gol anticipando Smalling sul primo palo per il pareggio.

LA PARTITA

La Roma di Mourinho non riparte e dopo il derby perso contro la Lazio i giallorossi non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Sassuolo. Una partita complicata al Mapei Stadium, rimescolata nei valori in campo anche dalle scelte di formazione dei due allenatori e che si è decisa negli ultimi dieci minuti di gioco dopo ottanta di botta e risposta più o meno a distanza. La buona notizia per Dionisi e Mourinho, reduci ora da quattro punti nelle ultime quattro partite, è il ritorno al gol dei rispettivi centravanti: all'incornata vincente di Abraham ha risposto Pinamonti con un movimento da bomber di razza. Non abbastanza per i tre punti, ma un segnale che qualcosa può cambiare.

Con il peso dell'attacco dato a Shomurodov e Zaniolo supportati dal giovane Volpato, Mourinho ha provato a sorprendere il Sassuolo con velocità e freschezza. I padroni di casa però hanno risposto con una partita intensa al mezzo al campo dove Frattesi e Harroui hanno vinto buona parte dei duelli, specialmente nel primo tempo. Una volta in possesso del pallone il Sassuolo ha provato ad innescare la qualità di Laurienté e D'andrea, riuscendoci talvolta ma senza trovare l'azione decisiva. Merito anche di Rui Patricio che poco dopo il quarto d'ora è volato in corner sul destro di Frattesi, facendosi poi trovare pronto prima dell'intervallo anche su Pinamonti e D'andrea. Per la Roma due buone occasioni: una potenziale con Shomurodov, tanto bravo a smarcarsi in profondità quanto ingenuo nello sprecare un due contro uno in contropiede; poi con Zalewski.

Nella ripresa il ritmo si è un po' abbassato lasciando più spazio al palleggio ragionato, ma sempre con la ricerca della giocata di qualità. L'ingresso di Abraham da una parte e Traoré dall'altra ha dato più possibilità alle rispettive squadre e il match si è acceso nell'ultimo quarto d'ora. Al 76' Traoré liberato solo davanti al portiere da Laurienté si è fatto fermare in uscita da Rui Patricio, poi quattro minuti dopo è stata la Roma a sbloccare il match con un colpo di testa perentorio di Abraham su cross di Mancini. La squadra giallorossa però non è riuscita a gestire il vantaggio e cinque minuti più tardi, con un'azione quasi fotocopia, Laurienté ha pescato in area Pinamonti che anticipando nettamente Smalling ha firmato l'1-1 finale. Che serve a poco, ma non per i due centravanti.

--

LE PAGELLE

Volpato 6,5 - Ha voglia di fare e di spaccare il mondo, nel primo tempo è propositivo in entrambe le fasi tentando anche qualche giocata di qualità. Si spegne via via nella ripresa, ma è stata una buona prima da titolare.

Zaniolo 5,5 - Dal primo minuto Mourinho lo prova a teleguidare dalla panchina. Lui è la freccia più imprevedibile della Roma, ma se fa tutto bene fino al limite dell'area, si spegne costantemente prima della scelta decisiva tra tiro e passaggio.

Abraham 7 - Si sblocca con un'incornata vincente svettando in mezzo all'area. Lasciato in panchina dopo essere stato pizzicato da Mourinho alla vigilia, è entrato nella ripresa cambiando la storia del match e, chissà, della sua stagione.

Frattesi 7 - La storia con la Roma la conosciamo tutti e sappiamo quanto abbia condizionato, per sua stessa ammissione, l'inizio di stagione. Al momento della verità dimentica tutto e sfodera la solita prestazione intensa e propositiva in mezzo al campo, rendendosi anche pericoloso.

Laurienté 7 - Sulla sinistra ha la potenzialità per rendersi pericoloso. Lo fa sia saltando l'uomo che andando alla conclusione in prima persona, ma a volte è troppo impreciso nell'ultima giocata e vanifica tutto. Non nell'assist per Pinamonti che riequilibra il match.

--

IL TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 1-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ayhan 5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6 (43' st Rogerio sv); Frattesi 7, Lopez 6 (30' st Obiang 5,5), Harroui 5,5 (21' st Thorstvedt 5,5); D'andrea 6 (21' st Traoré 5,5), Pinamonti 6,5, Laurienté 7 (43' st Berardi sv). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Romagna, Erlic, Tressoldi, Henrique, Alvarez, Ceide, Antiste. All.: Dionisi 6.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 5,5, Ibanez 6; Celik 6 (20' st Karsdorp 6), Cristante 5,5, Matic 6,5, Zalewski 5,5 (20' st El Shaarawy 6); Zaniolo 5,5, Volpato 6,5 (28' st Bove 6); Shomurodov 5 (20' st Abraham 7). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Camara, Bove, Tripi, Tahirovic, Cherubini, Faticanti. All.: Mourinho 6.

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 35' st Abraham (R), 40' st Pinamonti (S)

Ammoniti: Laurienté, Ayhan, Lopez, Kyriakopoulos, Pinamonti (S); Zaniolo, Cristante, Mancini (R)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Sassuolo e Roma hanno chiuso in equilibrio quattro degli ultimi cinque confronti in Serie A, solo un pareggio in meno di quelli registrati nei primi 14 incroci nel massimo campionato (cinque).

• Per la prima volta in questa Serie A, la Roma ha perso punti da situazione di vantaggio.

• 14° gol in trasferta di Tammy Abraham in Serie A, il secondo in casa del Sassuolo. Dal suo arrivo alla Roma, nell’estate scorsa, l’attaccante britannico vanta almeno sette reti in più di qualsiasi compagno lontano da casa nel torneo.

• Era dal 3 marzo 2021 che Gianluca Mancini non serviva un assist in Serie A, anche in quel caso in trasferta, contro la Fiorentina.

• Con il gol di oggi, la Roma diventa la vittima preferita di Andrea Pinamonti in Serie A: quattro reti per l'attaccante contro i giallorossi, tutte in gare casalinghe.

• La Roma è la prima squadra contro cui Andrea Pinamonti conta un gol con quattro maglie differenti in Serie A.

• Tre degli ultimi sei gol di Andrea Pinamonti in Serie A sono arrivati dall’80’ in avanti.

• Armand Laurienté è il giocatore del Sassuolo che ha preso parte a più marcature in questa Serie A: cinque – tre assist (primato tra i neroverdi) e due gol. Tutte le sue partecipazioni nel torneo sono arrivate in casa.

• Eldor Shomurodov è l’unico giocatore della Roma che nella sfida tra Sassuolo e Roma ha centrato più di una volta lo specchio della porta (due) e quello che in generale ha giocato più palloni in area avversaria (sette).

• Luca D’Andrea (classe 2004) è il più giovane giocatore con almeno cinque presenze in questa Serie A.

• Davide Frattesi ha collezionato contro la Roma la sua 50ᵃ presenza in Serie A.

--