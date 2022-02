Serie A, Sassuolo-Roma 2-2: Traoré scatenato, ma Cristante la pareggia al 94'

SASSUOLO-ROMA 2-2

Dopo il vantaggio di Abraham su rigore, l'ivoriano causa l'autorete di Smalling prima di siglare il gol da tre punti. Il pareggio in pieno recupero

E' successo di tutto al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma, finita con un'emozionante 2-2. Dopo il vantaggio di Abraham su rigore nel recupero del primo tempo, lo scatenato Traoré ha prima causato l'autogol di Smalling - con papera di Rui Patricio - e poi firmato il sorpasso in prima persona sorprendendo Karsdorp. L'espulsione di Ferrari al 78' ha dato il via all'assedio della Roma che si è concretizzato al 94' con il pareggio di Cristante. Le foto di Sassuolo-Roma Getty Images

LA PARTITA

Può una partita spettacolare e ricca di colpi di scena lasciare tutti con l'amaro in bocca? Sì, assolutamente e Sassuolo-Roma 2-2 ne è l'esempio concreto. Per trovare un sorriso a fine partita tra i protagonisti bisogna cercarlo col lanternino e poco importa che il colpo di testa di Cristante al 94' ha evitato alla Roma di Mourinho una sconfitta pesante al Mapei Stadium. Anche nelle dichiarazioni dei protagonisti la sensazione è comunque di un'altra occasione persa.

Non è andata meglio al Sassuolo che privo di Scamacca e Raspadori era chiamato comunque a riscattarsi dopo le sconfitte contro Sampdoria e poi Juventus in Coppa Italia. Lo aveva fatto quasi alla perfezione fino al recupero del secondo tempo, poi la beffa che ha rovinato una ripresa da applausi. Ma andiamo con ordine.

Il primo tempo è stato equilibrato e senza troppi spunti fino alle battute finali. Due squadre non al meglio e soprattutto poco libere di testa si sono pressoché annullate quando al 44' per mano di Chiriches su cross di Vina è arrivato il rigore che ha sbloccato il match: gol di Abraham che ha tolto palla a Oliveira dagli undici metri.

Nella ripresa è tutto un altro spettacolo, ma anche la fiera degli errori. Con Frattesi e Traoré scatenati tra le linee e Berardi a tirare i fili partendo da destra, il Sassuolo ha trovato il pareggio al 73' con una deviazione goffa di Smalling che ha mandato in tilt la presa di Rui Patricio per un autogol rocambolesco. Non solo: il centrocampista ivoriano cinque minuti più tardi ha stravinto il duello in area con Karsdorp firmando il momentaneo 2-1.

Con Mourinho costretto a mandare in campo tutti gli attaccanti, l'espulsione di Ferrari per somma di ammonizioni ha regalato ai giallorossi l'ultimo quarto d'ora d'assedio. L'episodio giusto è arrivato al 94' con il colpo di testa di Cristante da corner per il 2-2 finale, con un'occasione per parte subito dopo per raccogliere i tre punti.

LE PAGELLE

Berardi 6,5 - Senza Raspadori e Scamacca il peso offensivo del Sassuolo è ancora più nei suoi piedi rispetto al solito. La grinta ce la mette, forse anche troppo, ma non la precisione. Si rifà con un assist.

Traoré 7,5 - La rete in Coppa Italia contro la Juventus lo ha rinvigorito e spostato nel tridente da Dionisi per le tante assenze, si fa notare in zona gol. Il primo glielo annullano, mentre il secondo tentativo manda in tilt Smalling e soprattutto Rui Patricio per l'1-1. Il più ispirato là davanti, ci pensa anche in prima persona.

Abraham 6,5 - Si sblocca su rigore che strappa dai piedi di Oliveira. Una rete importante per il match in sé, ma anche per il finale di stagione. Sono 18 nella prima annata in giallorosso.

Karsdorp 4 - Serata horror per l'esterno olandese che dalle parti di Traoré non la vede praticamente mai. Entra da protagonista negativo in entrambe le reti del Sassuolo, prima facendosi saltare facilmente e poi non riuscendo a contrastare Traoré nel raddoppio.

Rui Patricio 4,5 - Combina una frittata clamorosa che regala l'1-1 al Sassuolo. La deviazione di Smalling lo mette in difficoltà, ma come si fa sfuggire il pallone tra le mani è da matita rossa.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 2-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Muldur 6, Ferrari 5,5, Chiriches 5,5, Kyrikaopoulos 6; Frattesi 6 (34' st Ayhan sv), Lopez 6, Henrique 6 (22' st Harroui 6); Berardi 6,5 (39' st Ceide sv), Defrel 5,5 (34' st Ruan sv), Traoré 7,5. A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Samele. All.: Dionisi 6,5.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 4,5; Mancini 4,5 (31' st Veretout 6), Smalling 5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 4 (38' st Perez sv), Pellegrini 5,5, Oliveira 5 (24' st Cristante 6,5), Mkhitaryan 5, Vina 5 (31' st Maitland-Niles 5,5); Felix 5,5 (24' st Shomurodov 5), Abraham 6,5. A disp.: Boer, Fuzato, Keramitsis, Bove, Darboe, Diawara, Zalewski. All.: Mourinho 5.

Arbitro: Guida

Marcatori: 46' rig. Abraham (R), 2' st aut. Smalling (R), 28' st Traoré (S), 49' st Cristante (R)

Ammoniti: Ferrari, Berardi, Lopez (S); Mancini, Kumbulla (R)

Espulsi: 33' st Ferrari (S) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Roma (2V, 2N) è rimasta imbattuta in quattro partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da gennaio 2021, sotto la guida di Fonseca.

• Era dallo scorso maggio (2-2 vs Spezia) che la Roma non pareggiava una gara in trasferta in Serie A.

• Il Sassuolo – due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie A – non registrava una striscia di quattro gare di fila senza successi nel torneo dallo scorso settembre.

• Con 11 gol segnati in questo campionato Tammy Abraham ha agganciato David Platt (11 gol nel 1991/92) al terzo posto della classifica dei migliori marcatori inglesi in una singola stagione di Serie A.

• Quello contro il Sassuolo è il primo rigore calciato e trasformato da Tammy Abraham nei Big-5 campionati europei.

• Tammy Abraham è solo il secondo giocatore inglese a segnare su calcio di rigore in un match di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria dopo David Platt nella stagione 1994/95.

• Con il gol su calcio di rigore realizzato da Tammy Abraham contro il Sassuolo, sono quattro i giocatori giallorossi con almeno un tentativo dal dischetto in questa Serie A; nessuna formazione nei Big-5 campionati europei in corso ne conta di più.

• Il Sassuolo ha subito almeno un gol per 10 partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2020.

• Con il gol di questa sera, la Roma è diventata, dopo Inter, Sampdoria e Verona, la quarta avversaria contro cui Hamed Traorè conta più di un gol in Serie A (due totali ai giallorossi, in due gare terminate 2-2).

• Quello di Chris Smalling contro il Sassuolo è il suo quinto autogol nei Big-5 campionati europei, il primo da quello con la maglia del Manchester United nell’aprile 2019 (vs Wolverhampton).

• Bryan Cristante ha segnato cinque gol contro il Sassuolo in Serie A, almeno tre più che contro qualsiasi altra formazione nel massimo campionato.