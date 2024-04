Serie A, Sassuolo-Milan 3-3: derby da incubo per i rossoneri

SASSUOLO-MILAN 3-3

Laurientié è un rebus irrisolvibile per la squadra di Pioli, che va due volte sotto di due reti e poi rimonta nel finale con Okafor

Dopo il ko contro la Roma il Milan non riparte e frena anche sul campo del Sassuolo nel pomeriggio della 32esima giornata di Serie A. Rossoneri subito sotto 2-0 dopo 10' per i gol di Pinamonti e Laurientiè, Leao accorcia le distanze e firma il 2-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa ancora Laurientié riporta avanti di due lunghezze i neroverdi, la reazione del Milan porta le firme di Jovic e Okafor, ma nonostante la pressione finale il Diavolo non ha la forza per ribaltarla. Passo importante verso la salvezza per i neroverdi, mentre il pareggio allontana ulteriormente dalla vetta i rossoneri, che lunedì ospiteranno l'Inter in un derby che può davvero trasformarsi in un incubo.

LA PARTITA

Pioli lascia fuori per precauzione Maignan e pensando alla Roma concede un turno di riposo a Tomori, Calabria, Reijnders, Pulisic e Giroud, ma non rinuncia ai suoi top player sulla sinistra e punta sulla voglia di riscatto di Theo e Leao. L'avvio però è da incubo per i rossoneri, che dopo aver provato un paio di imbucate in profondità vanno subito sotto puniti dal destro di Pinamonti dopo una bella azione di Volpato in cui la difesa del Milan è rimasta colpevolmente ferma e troppo passiva. Il primo tentativo di reazione è un tiro dal limite di Theo, ma sulla sinistra Laurentié è imprendibile per Florenzi e alla seconda fuga solitaria nel deserto della retroguardia ospite batte ancora Sportiello portando il Sassuolo avanti 2-0 dopo i primi 10 minuti. Davanti agli occhi di Ibra in tribuna, il Milan barcolla ma prova a non mollare: Consigli si supera sul colpo di testa ravvicinato di Thiaw, poi non può nulla su quello di Chukuwueze ma l'arbitro annulla per fuorigioco (millimetrico) e al 20' arriva il gol che accorcia le distanze grazie a Leao, che spezza il raddoppio con una giocata bellissima e batte Consigli sul palo lontano. Poco dopo ancora Leao libera la corsa di Theo che però sbaglia il cross, per fermare il ritmo di un primo tempo divertentissimo serve il primo cooling break, da cui il Sassuolo esce guadagnando un paio di punizioni interessanti dal limite, diversi metri di campo e soprattutto un corner in cui la difesa rossonera balla ancora e rischia grosso. Le ultime emozioni del primo tempo sono di marca rossonera con Theo, su cui salva Consigli, e Loftus, murato da Ferrari: si va al riposo con la squadra di Ballardini avanti 2-1.

La ripresa comincia con Defrel al posto di Volpato per arginare l'ispirato Leao e con un paio di leggerezze difensive dei rossoneri che sono il preludio al tris firmato ancora da Laurientié, che ha addirittura il tempo di stoppare in area, mirare e poi battere ancora Sportiello. Pioli prova a dare una scossa facendo un triplo cambio e passando a due punte mettendo Giroud di fianco a Jovic e dopo essersi salvato sull'ennesima ripartenza neroverde raccoglie subito i frutti grazie al gol in tap in del serbo, che riapre ancora la partita (59'). Passano solo pochi minuti e il Milan trova il pareggio con un bel tiro di esterno di Chukuwueze, ma il Var interviene ancora a togliergli la gioia del gol (fuorigioco) e poco dopo Pioli lo toglie anche dal campo per inserire Pulisic. Poco dopo essere entrato, l'americano è subito pericolosissimo ben imbeccato da Adli, ma Consigli è super ed evita il pareggio (79') e allora per il finale Pioli va all in inserendo anche Okafor al posto del centrocampista francese. La mossa paga subito perché lo svizzero firma il pari in mischia sugli sviluppi di un calco d'angolo e dà nuovo ossigeno ai rossoneri, che nonostante il ko di Thiaw a cambi finiti spingono e mettono il Sassuolo alle corde alla ricerca della rete della vittoria. Giroud calcia troppo alto un'occasione ghiotta, Pulisic mette in area un paio di palloni interessanti, ma il muro del Sassuolo regge e la gara finisce 3-3. Un pareggio che rende il derby di lunedì 22 un incubo per i rossoneri e che fa fare un passo importante in chiave salvezza alla squadra di Ballardini.

LE PAGELLE

Laurentié 8 – Il protagonista assoluto del match: segna due gol, crea costanti problemi alla ballerina difesa del Milan e vince anche lo ‘scontro diretto’ con Leao. La salvezza del Sassuolo passa dai suoi piedi.

Boloca 7 – Tanta personalità, tanta qualità, ha gestito il ritmo dei suoi senza andare mai in affanno in una gara giocata a ritmi molto elevati.

Consigli 7 – Decisivo almeno due volte nel primo tempo su Thiaw e Theo e poi ancpra nel finale sul tiro a botta sicura di Pulisic (parata festeggiata come un gol).

Florenzi 5 – Gioca al posto di capitan Calabria e riesce nell’impresa di farlo rimpiangere, Laurientié per lui è troppo veloce e nell’azione del 2-0 viene letteralmente scherzato.

Thiaw 5 – Si fa sorprendere da Volpato sull’azione del primo gol, è troppo spesso impreciso e balla come tutta la difesa rossonera. Ammonito, era diffidato e salterà il derby, ma forse salterà anche la Roma per un problema fisico accusato nel finale.

Loftus 5 – Un’altra prova opaca dopo quella incolore contro la Roma, ma questa volta per provare a cambiare le cose Pioli lo cambia quasi subito nella ripresa. Giocatore in difficoltà.

Leao 7 – A parte il gol (molto bello), quasi tutte le azioni pericolose dei rossoneri passano dai suoi piedi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 3-3

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (8' Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti; Obiang, Boloca; Volpato (1' st Defrel), Thorsvedt (16' st Matheus Henrique), Laurienté; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer (10' st Gabbia), Thiaw, Theo Hernandez; Adli (35' st Okafor), Musah (10' st Reijnders); Chukwueze (20' st Pulisic), Loftus-Cheek (10' st Giroud), Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Massa

Marcatori: 4' Pinamonti, 10' e 53' Laurienté, 20' Leao, 59' Jovic, 84' Okafor

Ammoniti: Ferrari, Tressoldi, Thiaw

Espulsi:

LE STATISTICHE

Il Sassuolo è l’unica squadra che è riuscita a segnare almeno tre gol in un match contro il Milan in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A.

Noah Okafor (che ha trovato la rete al suo primo tocco dell’incontro) ha realizzato complessivamente cinque reti entrando a gara in corso in questa Serie A, più di ogni altro giocatore.

Armand Laurienté ha segnato tre dei suoi 11 gol in Serie A contro il Milan: la formazione rossonera è la sua vittima preferita nei cinque grandi campionati europei.

Armand Laurienté ha trovato la rete in due match consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2023.

Il Milan ha effettuato almeno 23 conclusioni in un match di Serie A per la prima volta dal 7 aprile 2023, 23 in quell’occasione contro l’Empoli.

Il Sassuolo ha segnato almeno tre gol in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 26 novembre, 4-3 contro l’Empoli.

Il Milan ha segnato almeno due gol in 11 delle ultime 12 gare esterne giocate in Serie A.

Luka Jovic ha segnato sei gol in questa Serie A, esattamente tanti quanti in tutto lo scorso campionato, ma in 10 presenze in meno (21 contro le 31 del 2022/23).

Rafael Leão è uno dei quattro giocatori che hanno segnato almeno sette reti e fornito almeno sette assist in questa Serie A, insieme a Marcus Thuram, Paulo Dybala e Olivier Giroud.

Andrea Pinamonti ha raggiunto la doppia cifra di gol soltanto per la seconda volta in una singola stagione di Serie A, la prima nel 2021/22 con l'Empoli (13 centri).

Il Milan ha subito due gol nei primi 10 minuti di gioco in una partita di Serie A per la prima volta dal 21 gennaio 2017, contro il Napoli.

Il gol di Pinamonti, segnato dopo 3 minuti e 34 secondi, è il più rapido segnato dall'inizio di un match di Serie A contro il Milan a partire dal 15 aprile 2023, in quel caso Nicola Sansone con il Bologna (32 secondi).