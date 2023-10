Serie A, Sassuolo-Lazio 0-2: Felipe Anderson e Luis Alberto sbancano il Mapei

SASSUOLO-LAZIO 0-2

Due reti nel primo tempo e tre legni in totale, i biancocelesti hanno trovato la terza vittoria nelle ultime quattro giornate

La Lazio ha battuto 2-0 il Sassuolo in trasferta nella nona giornata di Serie A. La formazione di Sarri (squalificato) si è imposta al Mapei Stadium dominando il primo tempo, esaltando i riflessi di Consigli con Felipe Anderson e Romagnoli prima di sbloccare il match al 28' con il brasiliano dopo un brutto errore di Ruan. Il raddoppio è arrivato al 35' con Luis Alberto letale nello sfruttare un pasticcio di Boloca. Nella ripresa il Sassuolo non ha trovato la giocata giusta per riaprire il match, mentre la Lazio ha colpito un palo con Cataldi e uno con Zaccagni.

LA PARTITA

La Lazio è in continua crescita e a confermarlo è stato direttamente il campo. In casa del Sassuolo è arrivato un 2-0 in scioltezza che significa terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, lasciando alle spalle il complicatissimo inizio di stagione. I biancocelesti hanno sfruttato un primo tempo giocato in maniera ottimale per intensità e qualità tecnica, con l'aiuto del Sassuolo di Dionisi apparso in difficoltà già dalle primissime battute.

Delimitare l'inizio dei meriti della Lazio con quello dei demeriti del Sassuolo è difficile, ma nei primi quarantacinque minuti la squadra di Sarri (squalificato, in panchina Martusciello) ha chiuso i giochi mettendo in grossa difficoltà i neroverdi che, dal proprio canto, hanno fatto poco per reagire accanendosi su una costruzione dal basso apparsa approssimativa fin dai primi tentativi. Ruan e Ferrari con Consigli in appoggio hanno sbagliato molti palloni ottenendo come risultato l'avanzare del baricentro e della convinzione della Lazio, vicina al gol al 18' dopo un pallone recuperato da Luis Alberto su Ruan disinnescato da Consigli prima su Felipe Anderson e poi su Romagnoli - con l'aiuto del palo - dal corner seguente. Questione di poco: dieci minuti più tardi, ancora per un errore di Ruan in impostazione, la Lazio ha sbloccato il match con l'assist di Castellanos che Felipe Anderson ha capitalizzato. Prima dell'intervallo ancora il brasiliano si è reso protagonista approfittando degli spazi enormi lasciati da Pedersen sulla fascia e trovando il cross che, pasticciato malamente da Boloca in area, ha permesso a Luis Alberto di raddoppiare.

Nella ripresa il Sassuolo ha cambiato atteggiamento dimostrandosi più aggressivo e concentrato, ma senza mai trovare un modo concreto di mettere in difficoltà la Lazio che dopo un iniziale sbandamento si è rimessa in carreggiata con due cambi strategici. Proprio il nuovo entrato Cataldi al 57' ha trovato un palo clamoroso dopo l'ennesima ripartenza in superiorità numerica, ma se il primo tiro del Sassuolo (fuori) è arrivato solo al 66' con Laurienté, il vero pericolo per i biancocelesti è arrivato con un'uscita al limite di Provedel che ha portato all'espulsione del portiere, poi rettificata con l'intervento del Var. Nel finale, con la Lazio in pieno controllo, è arrivato anche il terzo legno di serata con Zaccagni e il terzo miracolo di Consigli a sventare un autogol di Thorstvedt.

--

LE PAGELLE

Ruan 4,5 - Quattro virgola cinque come quattro o cinque sono gli errori clamorosi commessi in fase difensiva. Graziato nelle prime occasioni per i miracoli di Consigli, all'ennesimo tentativo si fa rubare il pallone spalancando il campo per il vantaggio della Lazio. Tolto all'intervallo.

Berardi 5,5 - Il primo tempo del Sassuolo è da mani nei capelli e questa volta nemmeno il capitano neroverde si salva. Non riesce mai ad accendere la scintilla e naufraga insieme ai compagni.

Felipe Anderson 7 - Quando è ispirato lo si vede fin dai primi minuti e contro il Sassuolo, complice anche la poca opposizione di Pedersen, macina palloni e metri dall'inizio. Sblocca il match con un sinistro morbido poi mette lo zampino anche nel raddoppio.

Luis Alberto 7 - 50° gol con la Lazio con un tocco sotto di classe dopo il regalo impacchettato da Boloca. In precedenza ha rubato un pallone decisivo a Ruan nell'azione del vantaggio, continuando poi con la solità qualità in mezzo al campo con un pizzico di leadership in più.

Castellanos 6,5 - Indemoniato su ogni pallone, pressa e disturba ogni linea di passaggio del Sassuolo e colleziona il secondo assist di fila in campionato. Non conclude in porta ma lavora tantissimo per la squadra.

--

IL TABELLINO

SASSUOLO-LAZIO 0-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Ruan 4,5 (1' st Erlic 6), Ferrari 5,5, Pedersen 5 (1' st Vina 6); Boloca 5, Racic 5 (1' st Thorstvedt 6); Berardi 5,5, Castillejo 5,5 (16' st Defrel 5,5), Laurienté 5,5, Pinamonti 5 (43' st Mulattieri sv). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Volpato, Lipani, Ceide. All.: Dionisi 5.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 6,5 (22' st Vecino 6), Rovella 6,5 (8' st Cataldi 6,5), Luis Alberto 7 (34' st Kamada sv); F. Anderson 7, Castellanos 6,5 (34' st Immobile sv), Pedro 6 (8' st Zaccagni 6,5). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Hysaj, Gila, Basic, Isaksen. All.: Martusciello 6,5.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 28' Felipe Anderson, 35' Luis Alberto

Ammoniti: Pedersen (S); Rovella, Pedro, Immobile, Luis Alberto, Cataldi (L)

Espulsi: nessuno



Sassuolo-Lazio: le foto del match























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE STATISTICHE DI OPTA

• Luis Alberto ha segnato il suo 50° gol con la Lazio considerando tutte le competizione; inoltre, lo spagnolo ha realizzato quattro reti al Sassuolo in campionato e contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

• Felipe Anderson ha realizzato cinque gol contro il Sassuolo in Serie A, solo contro l’Inter (sei) ha fatto meglio nella massima serie; inoltre il brasiliano è andato in gol per tre gare di fila contro una singola avversaria per la prima volta nel torneo.

• Il Sassuolo ha perso cinque partite in questa Serie A, solo nel 2019/20 aveva subito più sconfitte dopo le prime nove giornate nella massima serie (sei).

• Tutte e tre le reti di Luis Alberto in questo campionato sono arrivate in trasferta; in una singola stagione di Serie A solamente una volta ha realizzato più gol fuori casa: cinque nel 2017/18.

• La Lazio ha vinto 13 partite contro il Sassuolo in Serie A, solo la Juventus (14) conta più successi contro i neroverdi nella massima serie.

• Il Sassuolo ha perso contro la Lazio le ultime quattro partite di Serie A; contro nessun’altra formazione ha una serie aperta più lunga di sconfitte nella massima serie (quattro anche contro il Napoli).

• Il Sasssuolo ha perso due partite in casa di fila senza segnare per la prima volta da settembre 2021.

• Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 17 partite di Serie A; solo due volte i neroverdi hanno fatto peggio nella massima serie, nel 2021, quando arrivarono a 18 e nel 2022, quando toccarono quota 19.

• La Lazio ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P) dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime cinque gare di questo campionato (1N, 3P).