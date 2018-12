Serie A: Sassuolo-Fiorentina 3-3, Mirallas salva la Viola al 96'

09/12/2018 di ANDREA GHISLANDI

Duncan 7,5 - La quantità non manca mai in mezzo il campo, ma oggi ha unito anche la qualità: splendido il sinistro che sblocca il match, suo anche l'assist per Babacar. Babacar 7 - Sfiora il gol nel primo tempo, poi condanna la Fiorentina con il classico gol dell'ex. Non esulta per rispetto della sua vecchia squadra. Djuricic 4 - La sua gara dura solo 12': Chiffi lo caccia per proteste e probabilmente qualche parola di troppo. Un'ingenuità che costa due punti alla squadra. Mirallas 7 - Pioli rivoluziona l'attacco nel secondo tempo e il belga è il classico coniglio che esce dal cilindro. Il suo gol vale molto più di un punto. Simeone 6 - Lasciato inizialmente in panchina, riesce finalmente a rompere il digiuno da gol dopo 10 giornate: il gol è facile facile, ma fa tanto morale. Lafont 4,5 - Bravo su Sensi nel primo tempo, crolla nella ripresa dove ha sulla coscienza due gol: sciagurata la respinta di pugni proprio sui piedi di Dunca, sorpreso dal tiro da fuori di Sensi.

LE STATISTICHE

Era dal 6 dicembre 2014 contro la Roma (152 partite) che il Sassuolo non si faceva rimontare nel pareggio dopo essere stato sopra di due gol in un match di Serie A.

• Era dal 28 maggio 2017 (52 partite) contro il Pescara che la Fiorentina non otteneva un pareggio dopo essere stata sotto di due gol in un match di Serie A.

• Dopo aver vinto quattro delle prime sei partite del campionato in corso (1N, 1P), il Sassuolo ha ottenuto un solo successo nelle ultime nove (5N, 3P).

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Sassuolo ha pareggiato quattro match consecutivi di campionato.

• La Fiorentina non vince da otto partite in Serie A (6N, 2P): era da maggio 2002 che i viola non inanellava una striscia così lunga senza vittorie nel massimo campionato.

• Sesto gol in questa Serie A per Marco Benassi, miglior marcatore viola in questo campionato: è la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in A.

• Il Sassuolo aveva segnato solo un gol da fuori area nelle prime 14 giornate di campionato, ne ha segnati due da fuori oggi.

• Dopo 876 minuti di digiuno Giovanni Simeone ha ritrovato il gol in Serie A.

• In due delle quattro partite di Serie A in cui ha segnato, Duncan ha fornito anche un assist.

• Prima gara da titolare in Serie A per Dusan Vlahovic, il primo 2000 a giocare dal 1' un match della Fiorentina nel massimo campionato.