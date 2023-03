Serie A, Sampdoria-Salernitana 0-0: la traversa ferma i blucerchiati

SAMPDORIA-SALERNITANA 0-0

A Marassi Cuisance sfiora il successo nel finale colpendo il montante: Stankovic ancora senza vittorie in casa, Paulo Sousa sale a 25 punti

Sampdoria-Salernitana: le foto della partita



































LA PARTITA

I due scontri salvezza del venticinquesimo turno di Serie A finiscono senza reti: anche Sampdoria e Salernitana non segnano, così a Marassi è 0-0. Senza Gabbiadini squalificato, Stankovic deve ricorrere a Jesé, mentre Paulo Sousa sceglie Piatek e lascia in panchina Mazzocchi e Dia. Le occasioni nel primo tempo faticano ad arrivare: l'unico acuto in avvio è una conclusione di Sabiri non molto lontana dallo specchio della porta, mentre al 13' Audero non trema a tu per tu con Candreva. A metà primo tempo, l'esterno di Leris viene respinto da Ochoa, poi sul susseguirsi dell'azione Augello chiude l'azione entrando dalla sinistra, ma sparando alle stelle. Al 33' il portiere blucerchiato salva sulla punizione di Sambia, poi due minuti dopo Stankovic esaurisce la pazienza nei confronti di Sabiri e lo richiama in panchina, inserendo Günter.

Doppio cambio anche per Paulo Sousa a inizio ripresa: entrano Mazzocchi e Maggiore per Sambia e Crnigoj, ma l'unico a rendersi pericoloso in avvio di ripresa è Piatek, che non spaventa Audero. Allo scoccare dell'ora di gioco, Stankovic rompe gli indugi e inserisce Quagliarella, Murru e Malagrida per Jesé, Augello e Nuytinck, mentre per i granata entra Dia al posto di Kastanos. Al 78', la più grande occasione del match: la traversa colpita con il sinistro da Cuisance. Finisce però 0-0, un pareggio che serve più alla Salernitana. Paulo Sousa sale a 25 punti e conferma il +7 sul Verona, mentre la Sampdoria aggancia momentaneamente a quota 12 la Cremonese, ma la salvezza resta lontana: lo Spezia è a +9.

LE PAGELLE

Sabiri 5 - Non segue le indicazioni di Stankovic che, al 35', lo sostituisce per l'esasperazione.

Jesé 5,5 - Non sfrutta l'occasione da titolare data dall'assenza di Gabbiadini: raramente pericoloso.

Candreva 6 - L'ex non riesce a lasciare il segno: si fa murare da Audero, poi cerca di servire i compagni.

Piatek 5,5 - L'aria di derby non lo sblocca: prova a pungere da lontano senza però fare male.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-SALERNITANA 0-0

Sampdoria (3-4-2-1): Audero 6,5; Zanoli 6, Nuytinck 6 (16' st Malagrida 6), Amione 6,5; Leris 6, Winks 6, Rincon 5,5, Augello 6 (17' st Murru 6); Cuisance 6,5 (35' st De Luca 6), Sabiri 5 (35' Günter 6); Jesé 5,5 (16' st Quagliarella 6). A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Paoletti, Montevago. All.: Stankovic 5,5.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Gyomber 6,5, Daniliuc 6, Pirola 6,5; Sambia 6 (1' st Mazzocchi 6), Coulibaly 6,5, Crnigoj 5,5 (1' st Maggiore 6), Bradaric 6; Candreva 6 (28' st Bohinen 6), Kastanos 5,5 (17' st Dia 5,5); Piatek 5,5. A disp.: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Lovato, Vilhena, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli, Botheim, Valencia. All.: Paulo Sousa 6

Arbitro: Massa

Ammoniti: Nuytinck (SAM), Daniliuc (SAL), Cuisance (SAM), Maggiore (SAL), Piatek (SAL), Dia (DAL), Malagrida (SAM)

Note: recupero 3'+5'

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-SALERNITANA

La Sampdoria ha segnato appena tre gol in 13 partite casalinghe in questo campionato: nessuna squadra ha mai realizzato meno reti dei blucerchiati dopo lo stesso numero di partite interne in una singola stagione in Serie A (tre anche per il Mantova nell’annata 1967/68).

All’ottavo confronto in Serie A, per la prima volta una sfida tra Sampdoria e Salernitana è terminata in parità.

Da inizio 2023, tra gli attaccanti impegnati nei top 5 campionati europei solo Florian Sotoca (30) ha tentato più conclusioni senza segnare di Krzysztof Piatek (20).

La Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite interne di Serie A, tante quante nei precedenti 15 match casalinghi disputati nella competizione.

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto.

Compresa la gara contro la Sampdoria, la prima in trasferta dal suo arrivo alla Salernitana, Paulo Sousa ha mancato il successo negli ultimi cinque confronti esterni da allenatore in Serie A (3N, 2P).

Sampdoria (21) e Salernitana (18) sono le due squadre di questa Serie A rimaste a secco di gol in più occasioni nel primo tempo.

Considerati i 10 principali campionati europei, la Sampdoria è l'unica squadra in questa stagione a non aver ancora mai segnato nel primo tempo in partite disputate in casa.

Tomás Rincòn ha toccata 81 palloni nel match contro la Salernitana, almeno in più di ogni altro giocatore sceso in campo – Il venezuelano, inoltre, è anche il giocatore che ha effettuato (65) e mandato a buon fine più passaggi (54).

L’attaccante della Sampdoria Jesé è tornato a giocare un match da titolare nei top 5 campionati europei per la prima volta dal 29 aprile 2019.