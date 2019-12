Serie A, Sampdoria-Juventus 1-2: Sarri sale a +3 sull'Inter

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

di

CESARE ZANOTTO

Nell'anticipo della 17.ma giornata di campionato, la Juve supera 2-1 la Sampdoria e sale a +3 sull'Inter. A Marassi, la squadra di Sarri sblocca il match con la rete di Dybala (19') prima del pareggio firmato da Caprari (35'). A decidere il match è un gran colpo di testa di Ronaldo, che al 45' svetta su Murru e infila la palla all'angolino. I blucerchiati, che restano fermi a 15 punti, chiudono in 10 per l'espulsione di Caprari al 92'. Serie A, Sampdoria-Juventus 1-2: le foto del match lapresse

Nell'anticipo della 17.ma giornata di campionato, la Juve supera 2-1 la Sampdoria e sale a +3 sull'Inter. A Marassi, la squadra di Sarri sblocca il match con la rete di Dybala (19') prima del pareggio firmato da Caprari (35'). A decidere il match è un gran colpo di testa di Ronaldo, che al 45' svetta su Murru e infila la palla all'angolino. I blucerchiati, che restano fermi a 15 punti, chiudono in 10 per l'espulsione di Caprari al 92'.





LA PARTITA

Funziona il tridente e incantano le stelle. La Juve di Ronaldo, Dybala e Higuain vince la seconda partita consecutiva e sale provvisoriamente a +3 sull'Inter. A Marassi apre le danze un colpo di classe della Joya e poi, dopo l'1-1 firmato Caprari, è CR7 a prendersi la scena raggiungendo quota 2,56 metri: uno stacco mostruoso, degno di un giocatore Nba, che spazza via il malcapitato Murru e consegna alla Signora un prezioso successo.

Sarri, dopo il convincente 3-1 all'Udinese, ripropone il tridente e viene ripagato da ulteriori conferme: il centrocampo, composto da Rabiot e Matuidi ai lati di Pjanic, regge i tre campioni in attacco e la Juve a larghi tratti domina la sfida con un palleggio lucido e autorevole. I bianconeri trovano presto il vantaggio grazie a una magia di Dybala, a segno al 19' con un sinistro al volo che non lascia scampo ad Audero: l'argentino, da destra, è bravo a colpire con forza e precisione una palla proveniente dalla parte opposta con Alex Sandro.

Nel momento migliore della Juve, che in quasi tutto il primo tempo ha il totale controllo della partita, la Samp trova il pareggio a causa di una disattenzione di Alex Sandro, che prima si fa soffiare la palla da Ramirez e poi serve involontariamente l'assist a Caprari: destro secco e Buffon è battuto nel giorno della sua 647.ma presenza in A (eguagliato il record di Paolo Maldini). Ad allontanare l'Inter di tre punti (in attesa della gara di sabato col Genoa), come detto, ci pensa però un'invenzione di Ronaldo sul finire del primo tempo (45'): a quattro giorni dalla Supercoppa, il modo più diretto per mandare un messaggio alla Lazio.

LE PAGELLE

Ronaldo 7,5 - Brillante, essenziale, decisivo. Farà il giro del mondo lo stacco con cui sale in cielo per il gol del 2-1.

Demiral 6 - Le straripanti doti fisiche gli permettono di recuperare qualche distrazione di troppo. Deve crescere ancora molto.

Dybala 7 - Il suo prezioso palleggio sulla trequarti aiuta la Juve a congelare il risultato. Il gol è una pura meraviglia.

Caprari 6 - Non perdona Buffon alla prima occasione, con la sua rapidità crea qualche difficoltà a Demiral. La nota stonata è il doppio giallo con cui viene espulso nel finale.

Murru 5 - In ritardo in occasione del primo gol della Signora, poi viene sovrastato da CR7. Una serata difficile.

Gabbiadini 5,5 - Entra per l'ultima mezz'ora ma non riesce a incidere.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

Sampdoria (4-4-2): Audero 5,5; Murillo 6, Ferrari 6, Colley 6, Murru 5 (31' st Augello 6); Depaoli 5,5 (5' st Leris 6), Thorsby 6, Linetty 5,5, Jankto 5,5 (17' st Gabbiadini 5,5); Ramirez 5,5, Caprari 6.

A disp.: Seculin, Falcone, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Quagliarella, Pompetti. All.: Ranieri 5,5

Juventus (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 6,5, Demiral 6, Alex Sandro 6 (37' st De Sciglio sv); Rabiot 6,5, Pjanic 6, Matuidi 6; Dybala 7 (32' st Douglas Costa 6), Ronaldo 7,5, Higuain 6,5 (24' st Ramsey 6).

A disp.: Pinsoglio, Perin, de Ligt, Rugani, Emre Can, Portanova, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi. All.: Sarri 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 19' Dybala (J), 35' Caprari (S), 45' Ronaldo (J)

Ammoniti: Jankto, Ramirez (S); Pjanic, Demiral (J)

Espulsi: 47' st Caprari (S) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

• Maurizio Sarri ha vinto stasera la sua partita numero 100 in Serie A nella sua panchina numero 169: tra gli allenatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti, nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima di lui.

• Cristiano Ronaldo è andato in doppia cifra di reti per il 14° campionato di fila: nei top-5 europei, dal 1998/99 in avanti, solo Lionel Messi ci è riuscito altrettante volte

• Cristiano Ronaldo ha segnato 11 gol di testa in totale da quando è alla Juventus, almeno 7 più di qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo.

• Sono 128 i gol di testa di Cristiano Ronaldo su 712 totali segnati tra club e Nazionale (il 18% del totale).

• Sesto gol di Cristiano Ronaldo di testa in Serie A: dal suo arrivo solo Pavoletti (11) ha realizzato più reti di testa nel massimo campionato.

• Per la prima volta da quando è alla Juventus Alex Sandro ha fornito due assist vincenti nello stesso match di Serie A (gli era già successo in Coppa Italia contro la Lazio nel maggio 2017).

• Alex Sandro ha già fornito più assist in 13 presenze di questa Serie A rispetto ai due assist in 31 gare giocate dello scorso torneo.

• La Juventus ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 5 gare di campionato. Solo 5 clean sheets per i bianconeri finora, la metà di quelli registrati nelle prime 17 nel 2018/19. Per tornare a un numero così basso di clean sheets nei primi 17 turni dei bianconeri bisogna risalire al 2010/11.

• Secondo gol consecutivo di Caprari alla Juventus, dopo quello realizzato a maggio sempre al Ferraris.

• Paulo Dybala è il miglior marcatore in trasferta della Juventus in questa Serie A: 4 dei suoi 5 gol sono infatti arrivati lontano da casa.

• Dybala ha segnato 7 gol alla Sampdoria in Serie A: contro nessuna squadra ha trovato più volte la via del gol nel massimo campionato.

• Dybala in 15 presenze di questo campionato ha già eguagliato il suo numero gol della scorsa Serie A (5 in 30 gare).

• Gianluigi Buffon oggi eguaglia Paolo Maldini come primatista di presenze in Serie A (647 partite e per entrambi non vengono considerati gli spareggi).