Serie A, Salernitana-Milan 2-2: Nicola frena la corsa scudetto di Pioli

SALERNITANA-MILAN 2-2

Bonazzoli e Djuric ribaltano il vantaggio-lampo di Messias, Rebic evita la sconfitta ma ora l'Inter può centrare il controsorpasso in vetta

Finisce 2-2 Salernitana-Milan, anticipo della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri passano in vantaggio dopo appena 5' con Messias, ma vengono raggiunti poco prima della mezzora da Bonazzoli (29'), complice un'uscita sbagliata di Maignan. Nella ripresa Djuric illude i campani di poter centrare l'impresa (72'), prima che Rebic riagguanti il pareggio (77'). Domenica contro il Sassuolo l'Inter può centrare il controsorpasso in vetta. Salernitana-Milan, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Una frenata tanto brusca quanto inattesa, che rischia ora di far vacillare qualche certezza in casa Milan, a due giornate da uno scontro diretto cruciale come quello col Napoli del 6 marzo. Perdere punti contro l'ultima in classifica non è certo il massimo quando sei in corsa per la vittoria finale, anche se, va detto, i rossoneri si sono trovati di fronte una Salernitana nuova, apparentemente rivitalizzata dalla cura Nicola. I campani sono scesi in campo con un atteggiamento molto più propositivo del solito, aggredendo gli avversari fin dai primi istanti di gioco e sfiorando anche un'impresa che sarebbe stata storica. La rete di Rebic ha aggiustato solo in parte una serata che poteva rivelarsi ancora più difficile, ma ora c'è il rischio concreto di veder scappare di nuovo l'Inter, che oltre alla sfida col Sassuolo ha sempre il match col Bologna da recuperare.

Nonostante un avvio senza timori riverenziali da parte dei padroni di casa, obbligati anche da una classifica che continua a far paura, al Milan basta il primo affondo di Theo Hernandez per passare: l'esterno si divora il campo per vie centrali e serve in profondità Messias, dimenticato da Ranieri e lasciato completamente libero di calciare alle spalle di Sepe. La doccia fredda non fa mutare atteggiamento ai campani, che provano a tenere il baricentro alto, anche a costo di lasciare parecchio spazio in profondità per gli affondi rossoneri. Al 17' Sepe si supera sulla bella punizione di Bennacer, ma al 29' i granata trovano il pareggio: sul cross di Mazzocchi sbaglia l'uscita Maignan, che si fa anticipare da Djuric e si ritrova fuori dai pali quando Bonazzoli colpisce in semirovesciata insaccando l'1-1. Il Milan reagisce e nel finale di frazione riprende in mano il pallino del gioco, ma tra la buona guardia della difesa granata e qualche sbavatura di troppo impediscono di creare altre apprensioni a Sepe e il primo tempo si chiude in parità.

A inizio ripresa Pioli manda in campo Kessie al posto dell'ammonito Bennacer e dopo due minuti i rossoneri sfiorano l'1-2 con una splendida rovesciata di Leao che sibila a fil di palo. Il Milan sembra padrone del campo, ma continua a faticare negli ultimi 16 metri, con Giroud e Diaz, in particolare, che non riescono a entrare con continuità nella manovra e a rendersi pericolosi. Allo scoccare dell'ora di gioco lo spagnolo lascia spazio a Rebic, ma al 66' i rossoneri sono costretti a trattenere il fiato su un altro errore di Maignan, che avventurandosi in un dribbling su Bonazzoli per poco non gli serve su un piatto d'argento la doppietta personale. Il match è vivo, intenso e si incendia negli ultimi 20 minuti: al 72' Djuric illude i campani sovrastando Tomori di testa per il 2-1, ma dopo appena 5' ci pensa proprio Rebic a rimettere il risultato in parità, con un gran destro da fuori su cui si addormenta Sepe. L'assalto finale dei rossoneri non produce più frutti e la squadra di Pioli deve accontentarsi di un pareggio che, a conti fatti, potrebbe far male.

LE PAGELLE

Djuric 7 - Giganteggia di testa contro la difesa rossonera, spizzando una marea di palloni (tra cui quello dell'1-1) e segnando anche il gol che per 5 minuti fa sognare l'Arechi.

Bonazzoli 6,5 - Un gran gol per pareggiare i conti nel primo tempo e tante altre giocate preziose, compresa quella che avvia l'azione del momentaneo 2-1.

Dragusin 6,5 - Una delle migliori prestazioni della sua fin qui non troppo convincente stagione. Contiene alla grande i tentativi di incursione centrale del Milan, anche se non è impeccabile sul 2-2 di Rebic.

Messias 6,5 - Il gol che apre la serata e tante azioni pericolose sulla destra, dove fa continuamente girare la testa a Ranieri, specialmente nel primo tempo. Cala nella ripresa e lascia il posto a Saelemaekers.

Maignan 5 - Una sua uscita avventata regala il pareggio alla Salernitana e un dribbling a dir poco avventuroso per poco non regala a Bonazzoli un gol da cineteca. Forse l'occasione di tornare coi piedi per terra dopo settimane di (meritatissimi) elogi.

Giroud 5 - Poco coinvolto in una manovra che si sviluppa soprattutto sugli esterni e che fatica a trovare sbocchi centrali.

IL TABELLINO

Salernitana-Milan 2-2

Salernitana (4-2-3-1): Sepe 5,5; Mazzocchi 6,5, Dragusin 6,5, Fazio 6,5, Ranieri 5,5; Coulibaly 6,5, Radovanovic sv (15' Ederson 6); Kastanos 5,5 (24' st Obi 6), Bonazzoli 6,5 (37' st Mousset 6), Ribery 6,5 (24' st Perotti 6); Djuric 7 (37' st Mikael 6).

Allenatore: Nicola 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6,5 (28' Florenzi 6), Tomori 5,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 5,5 (1' st Kessie 6); Messias 6,5 (28' st Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (16' st Rebic 6), Leao 6; Giroud 5.

Allenatore: Pioli 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 5' Messias (M), 29' Bonazzoli (S), 27' st Djuric (S), 32' st Rebic (M)

Ammoniti: Bennacer (M), Ederson (S), Giroud (M), Rebic (M), Djuric (S), Romagnoli (M)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Salernitana-Milan è la prima sfida in Serie A da Verona-Juventus 2-1 del maggio 2016 in cui la squadra ultima in classifica ad inizio giornata resta imbattuta contro la capolista – da allora nove vittorie di fila della prima in classifica in questi incontri.

- Era dal 13 febbraio 2021 che il Milan non mancava la vittoria contro una squadra neopromossa in Serie A (0-2 vs Spezia); da allora cinque vittorie di fila in queste sfide.

- La Salernitana è rimasta imbattuta in quattro delle sei gare del 2022 in Serie A (1V, 3N), -dopo aver perso le ultime quattro gare del 2021 in campionato.

- Quello di Messias (4:58) è stato il quarto gol del Milan segnato nei primi cinque minuti di gioco, più di qualsiasi altra squadra in questo campionato.

- Federico Bonazzoli ha eguagliato il suo record di gol in una stagione di Serie A: sei, come nel 2019/20 con la Sampdoria; il classe '97 non segnava in una gara casalinga dal 12 dicembre 2020, in Torino-Udinese.

- Federico Bonazzoli ha eguagliato la sua miglior striscia realizzativa in Serie A: a segno per tre presenze di fila, come nel luglio 2020.

- Ante Rebic ha segnato solo il suo quarto gol da fuori area su 26 totali in Serie A; il croato non trovava la rete dalla distanza in campionato da maggio 2021, sul campo della Juventus.

- Milan Djuric ha segnato il suo terzo gol in questo campionato (mai così tanti in una stagione di Serie A), di cui il secondo di testa.

- Theo Hernández ha fornito 14 assist da quando gioca in Serie A (2019/20), nel periodo solo Juan Cuadrado (16) ne ha serviti di più tra i difensori della competizione.

- Theo Hernández ha fornito il suo sesto assist in questo campionato, stabilendo il record personale in una stagione di Serie A.

- Junior Messias ha segnato il suo quinto gol in questa stagione tra campionato e Coppe, di cui quattro realizzati in trasferta.

- La Salernitana ha subito 11 gol nei primi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ne conta di più in questo campionato.