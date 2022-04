Serie A, Roma-Salernitana 2-1: Perez e Smalling firmano la rimonta giallorossa

ROMA-SALERNITANA 2-1

I giallorossi soffrono dopo il vantaggio di Radovanovic ma nel finale ribaltano il risultato

Vittoria in rimonta per la Roma nella trentaduesima giornata di Serie A. All'Olimpico, i giallorossi si impongono 2-1 sulla Salernitana con due reti in tre minuti: Radovanovic porta in vantaggio al 22' i granata, ma tra l'82' e l'85' Carles Perez (sinistro a giro) e Smalling (zampata su calcio di punizione) tengono la formazione di Mourinho in corsa per un posto in Champions. Gli uomini di Nicola, invece, restano ultimi a -9 dal Cagliari. Serie A, le foto di Roma-Salernitana





























LE STATISTICHE

- Jordan Veretout ha servito otto passaggi vincenti in questo campionato, da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) solo Paul Pogba ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A tra i giocatori francesi (12 nel 2015/16).

- La Roma è la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato: 22.

- Chris Smalling ha eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A: tre gol, come nel 2019/20.

- Le ultime due reti di Chris Smalling in Serie A sono entrambe arrivate su assist di Jordan Veretout su calcio piazzato (anche contro l’Atalanta lo scorso dicembre.

- Sono trascorsi 208 secondi tra il gol di Carles Pérez e quello di Chris Smalling in questo match.

- L’ultimo gol di Carles Pérez in Serie A risaliva al 25 aprile 2021 contro il Cagliari.

- La Roma ha segnato in otto partite di fila in campionato per la prima volta con Mourinho alla guida.

- Ivan Radovanovic ha trovato il gol dopo una striscia di ben 98 tiri totali senza alcuna marcatura in Serie A - l'ultimo calciatore con una striscia più lunga di conclusioni senza gol in Serie A era stato Perparim Hetemaj (118 tra il 2011 e il 2015).

- Ivan Radovanovic non segnava in Serie A dal 5 gennaio 2018 in Chievo-Udinese, ovvero da 1556 giorni.