Serie A, i programmi delle big durante la sosta per i Mondiali in Qatar

DURANTE I MONDIALI

Saltato il ritiro in Arabia Saudita per l'Inter a causa della mancata intesa commerciale, Juve e Napoli restano in Europa

Quattro giornate alla pausa della Serie A, meno di un mese al via dei Mondiali in Qatar. Il conto alla rovescia verso la lunga sosta è cominciato e le big d'Italia stanno cominciando a organizzarsi per affrontare al meglio l'autunno più anomalo di sempre. Chi non partirà con la propria nazionale andrà in ritiro per preparare al meglio la ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio. Tutte sembrano intenzionate a spostarsi all'estero, muovendosi verso climi più caldi: alcune hanno già definito meta e programma, altre sono ancora al lavoro per trovare la soluzione ottimale.

NAPOLI

Non è ancora ufficiale, ma la squadra di Spalletti, dopo un breve periodo di vacanza, si trasferirà con tutta probabilità in Turchia, ad Antalya, dove potrebbe incontrare anche diverse big di Premier League con cui organizzare qualche amichevole.

MILAN

Anche in casa rossonera non c'è alcun calendario definito, ma sembra praticamente certo che il ritiro autunnale avverrà non troppo lontano dalla location dei Mondiali, per la precisione a Dubai, dove alcuni esponenti della squadra si erano già recati la scorsa primavera per visitare l'Expo. Anche in questo caso sembra molto probabile la disputa di qualche amichevole, tra cui una contro il Liverpool.

LAZIO

Per i biancocelesti si era parlato di una suggestiva ipotesi Argentina, dove a dicembre è piena estate, ma alla fine potrebbe spuntarla una meta europea, anche perché Maurizio Sarri ha definito l'opzione sudamericana "una follia", augurandosi che sia già stata scartata. Le principali indiziate sono Lagos, all'estremo sud del Portogallo, e Valencia in Spagna.

ATALANTA

Sulla destinazione dei bergamaschi non vi sono ancora certezze, ma Gasperini ha confermato che dopo una breve vacanza la squadra ripartirà con una preparazione simile a quella estiva e che affronterà alcune amichevoli: "Ne abbiamo già chiuse quattro con squadre straniere, cercheremo di farci trovare pronti a gennaio", ha dichiarato pochi giorni fa il tecnico.

ROMA

Tutto già definito in casa giallorossa, con la squadra di Mourinho attesa dalla trasferta più lunga in assoluto: Dybala e compagni voleranno infatti in Giappone dal 22 al 29 novembre. Più che un ritiro, che comincerà verosimilmente più tardi, si tratta di una vera e propria mini-tournée, con in programma anche un torneo amichevole, la EuroJapan Cup, che vedrà i ragazzi di Mourinho giocare prima contro il Nagoya Grampus, poi contro lo Yokohoma F. Marinos.

INTER

Sembrava tutto fatto, ma all'ultimo è saltato l'accordo con l'Arabia Saudita, dove è in programma anche la Supercoppa italiana contro il Milan, a causa della mancata intesa sul piano commerciale. I nerazzurri sembrano quindi destinati a rimanere in Europa: sul tavolo ci sono le opzioni Turchia, Malta o sud della Spagna (si è parlato in particolare di Malaga).

JUVENTUS

Anche in casa bianconera non vi è ancora nulla di definito, anche se la squadra di Allegri non sembra intenzionata a uscire dall'Europa. Le mete più probabili sono, al momento, le gettonatissime Turchia e Spagna, dove ci si aspetta una buona concentrazione di squadre per poter organizzare qualche amichevole di lusso.