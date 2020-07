Serie A: quattro giornate di squalifica a Patric per il morso a Donati

GIUDICE SPORTIVO

Costa carissimo al difensore della Lazio Patric il morso rifilato al difensore del Lecce Donati nel finale convulso della sfida di Via del Mare. Il giocatore biancoceleste, espulso nel recupero, è stato squalificato per quattro giornate dal Giudice Sportivo della Serie A. Patric è stato anche multato di 10mila euro. Lecce-Lazio: Patric morde Donati e viene espulso













Quattro turni a Patric e multa per avere, si legge nel documento del Giudice sportivo, "al 48° del secondo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive; infrazione rilevata dal VAR".

Nel frattempo sono arrivate le scuse di Patric all'avversario su Instagram: "Giulio Donati ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto: è stata mancanza di lucidità. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra per il resto del campionato". Immediata la risposta: "Sono cose che in momenti di alta tensione possono capitare, quando uno capisce l'errore e chiede scusa la cosa resta in campo senza rancore".