Serie A, quarta giornata: le ultime su Sassuolo-Milan, Inter-Cremonese e Roma-Monza

GLI ANTICIPI

Pioli e Inzaghi cercano la vittoria per arrivare più sereni al derby, Stroppa proverà a strappare i primi punti a Mourinho

© Getty Images Il frullatore Serie A, di fatto, inizia oggi: con l'arrivo delle coppe europee la settimana prossima, il campionato inizia il famoso tour de force che ha costretto ad anticipare e comprimere la stagione per il primo, strano Mondiale invernale. Partite ogni tre giorni, la quarta giornata comincia con i tre anticipi Sassuolo-Milan (ore 18.30) e Inter-Cremonese e Roma-Monza (ore 20.45) che mixano l'alta classifica con la zona bassa della classifica.

SASSUOLO-MILAN ore 18.30

Quanto è dolce il ritorno al Mapei Stadium per i rossoneri? Di sicuro per i tifosi, che ricordano lo scudetto conquistato poco più di tre mesi fa. Ma pure per la squadra, in particolare Leao e Giroud costretti agli straordinari per i piccoli acciacchi di Origi e Rebic. Pioli, invece, sa che non c'è tempo per i ricordi e, nonostante un turnover piuttosto massiccio, vuole arrivare al derby di sabato con i tre punti e la vetta della classifica in tasca. Si rivedrà Kjaer, occhio alla chance per Pobega. Il Sassuolo spera di prendersi una piccola rivincita rispetto all'ultimo match della stagione scorsa, la squadra di Dionisi sta ancora cercando una stabilità dopo gli addii di Scamacca e Raspadori. L'allenatore neroverde ha ammesso che sarà una partita di sofferenza ma ha pure promesso di voler cercare gli spazi giusti per cercare di fare male ai campioni.

INTER-CREMONESE ore 20.45

Impegno delicato per i nerazzurri, reduci da giorni difficili su molti fronti: prima la brutta sconfitta contro la Lazio, poi l'infortunio di Lukaku e la questione Acerbi sul mercato. Ma Inzaghi ritrova la coppia su cui ha basato la scorsa stagione, con Lautaro-Dzeko spera di rivedere anche qualche meccanismo della squadra che gli ha regalato due coppe. Nuova chance per Gosens mentre attenzione alla cabina di regia, dove Asllani può far rifiatare Brozovic. La Cremonese di Alvini, invece, dopo aver strappato complimenti a Mourinho e Italiano e incontrato una formazione in salute come il Torino, spera finalmente di poter mettere in cascina qualche punto per smuovere la classifica: a San Siro l'allenatore grigiorosso potrebbe operare qualche cambio in difesa.

ROMA-MONZA ore 20.45

Testacoda all'Olimpico: la Roma, reduce dal pari con la Juventus, vuole subito ritrovare la via dei tre punti per non perdere il passo delle prime mentre il Monza cerca i primi punti del campionato. Mourinho pensa a un mini-turnover, soprattutto in difesa, e magari portare in panchina e dare qualche minuto al neo-acquisto Belotti. In avanti è però Dybala il più carico, ancora in cerca della prima rete ufficiale in maglia giallorossa. Anche Stroppa ragiona su qualche cambio in formazione con Carlos Augusto e Pessina a centrocampo, in avanti c'è il recupero di Dany Mota.