Serie A: poker del Bologna al Lecce, niente gol in Monza-Verona

SERIE A

Al Dall'Ara finisce 4-0: decidono Orsolini (doppietta), Beukema ed Odgaard. 0-0 all'U-Power Stadium

Monza-Verona e Bologna-lecce, le foto più belle





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Seconda vittoria di fila per il Bologna, che nella ventiquattresima giornata di Serie A travolge 4-0 il Lecce, sale a 39 punti e corre verso l'Europa. Al Dall'Ara decidono la doppietta di Orsolini (27' e 49') e le reti in apertura e in chiusura di Beukema (5') e Odgaard (82'). Nessun gol, invece, nello scontro diretto dell'U-Power Stadium: finisce 0-0, infatti, tra Monza e Verona.

BOLOGNA-LECCE 4-0

Il Bologna torna a dare spettacolo: è la seconda vittoria di fila per i felsinei dopo il 4-2 al Sassuolo. Match che si sblocca subito grazie a Beukema, che insacca sugli sviluppi di calcio d'angolo con una zampata da pochi passi. Sale poi in cattedra Riccardo Orsolini che, al 27' con un destro tra le gambe di falcone e al 49' con un sinistro sotto l'incrocio dei pali su assist di Calafiori, indirizza e chiude la partita. Motta ne approfitta per richiamare i big e inserisce anche Odgaard che, nel finale, sfrutta l'errore di Baschirotto per involarsi solo davanti a Falcone e segnare il definitivo 4-0. Il Bologna, per la seconda volta di fila, segna almeno quattro gol, segno che lo spettacolare gioco di Motta sta pian piano tornando a farsi vedere. Il Lecce, invece, resta a quota 24, a +5 sulla zona retrocessione.

IL TABELLINO

BOLOGNA-LECCE 4-0

Bologna (4-2-3-1): Skoupski 6; Posch 6 (16' st De Silvestri 6), Beukema 7, Calafiori 6,5, Kristiansen 6; Freuler 6,5 (22' st El Azzouzi 6), Fabbian 6; Orsolini 7,5 (16' st Ndoye 6), Ferguson 6,5 (33' st Moro 6), Saelemaekers 6; Zirkzee 6 (16' st Odgaard 7). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, Urbanski, Karlsson. All.: Motta 7,5.

Lecce (4-3-3): Falcone 5; Venuti 5,5, Pongracic 5,5, Baschirotto 5, Gallo 5 (1' st Dorgu 6); Kaba 5,5 (1' st Blin 6), Ramadani 6, Oudin 5 (33' st Rafia 6); Almqvist 5,5, Krstovic 5 (6' st Piccoli 6), Banda 6 (38' Sansone 5,5). A disp.: Brancolini, Samooja, Touba, Gonzàlez, Berisha, Pierotti. All.: D'Aversa 5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 5' Beukema, 27' e 4' st Orsolini, 37' st Odgaard

Ammoniti: Calafiori (B), Almqvist (L), Oudin (L)

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-LECCE

Il Bologna ha vinto nove delle prime 12 partite casalinghe in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1972/73 (in quel caso terminò poi il campionato al 7° posto).

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 11 gare al Dall’Ara in Serie A (9V, 2N ), striscia più lunga di partite casalinghe senza sconfitta in campionato per i rossoblù da quella di 16 registrata tra il settembre 1989 e l’aprile 1990 con Luigi Maifredi allenatore.

Dall'inizio dello scorso campionato solamente Domenico Berardi (21) ha segnato più gol di Riccardo Orsolini (19) tra i giocatori italiani in Serie A.

Il Bologna è la squadra che ha ottenuto più punti in casa in questo campionato (29, frutto di nove vittorie, due pareggi e un solo ko).

Riccardo Orsolini ha segnato due delle sue tre marcature multiple realizzate in Serie A proprio contro il Lecce (doppietta in questa partita e doppietta nel dicembre 2019)

Riccardo Orsolini ha toccato quota otto reti in questo campionato e solo nella stagione scorsa (11) ha fatto meglio in una singola annata in carriera in Serie A.

Il Lecce ha subito almeno tre gol in trasferta in Serie A per la prima volta dal luglio 2020, anche in quel caso proprio contro il Bologna (sconfitta per 3-2).

Quello di Sam Beukema (4.13) è il terzo gol più veloce segnato da un difensore del Bologna nell'epoca della Serie A a 20 squadre, dopo quelli realizzati da Stefan Posch (2.13 vs Udinese nell'aprile 2023) e Danilo (2.55 vs Parma nel luglio 2020).

Sam Beukema ha trovato il suo primo gol in Serie A - l'olandese non segnava in campionato dalla doppietta realizzata contro l'Emmen con la maglia dell'AZ Alkmaar in Eredivisie il 14 maggio 2023.

Il Lecce è la squadra contro cui Thiago Motta ha affrontato più partite da allenatore senza mai perdere in Serie A (cinque – 3V, 2N).

Roberto D’Aversa non ha vinto nessuno degli otto confronti con il Bologna in Serie A (4N, 4P) e contro nessuna squadra contro cui non ha mai trovato il successo vanta più incroci nel massimo campionato (otto anche contro la Juventus).

MONZA-VERONA 0-0

Il Verona approfitta solo in parte dei ko di Cagliari e Salernitana e pareggia 0-0 a Monza, agganciando l'Udinese in attesa della sfida tra i friulani e la Juventus dello Stadium. Match senza reti e con poche occasioni, ed una delle più clamorose arriva al 19' con la rovesciata fallita dopo l'ottima parata di Montipò sul tentativo di Birindelli da Colpani, che poco dopo sfiora il vantaggio. La grande occasione arriverebbe a metà ripresa: contatto tra Zerbin e Duda e calcio di rigore per il Monza, ma Massa viene richiamato al Var e inverte la decisione dato che è l'ex Napoli a commettere fallo. Finale senza emozioni e finisce così 0-0: il Monza sale a 30 punti contro i 19 dell'Hellas, che resta comunque al terzultimo posto a prescindere dal risultato dell'Udinese a Torino.

IL TABELLINO

MONZA-VERONA 0-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 6, Marì 6, A. Carboni 6,5; Birindelli 6 (29' st Pereira 6), Pessina 6, Bondo 5,5 (25' st Gagliardini 6), Zerbin 6,5 (25' st Kyriakopoulos 6); Colpani 5,5, Mota 5,5 (17' st. V. Carboni 6); Colombo 6 (18' st Djuric 5,5). A disp.: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Bettella, Machin, Akpa Akpro, Maldini. All.: Palladino 5,5.

Verona (4-2-3-1): Montipò 6,5; Tchatchoua 6 (12' st Centonze 5,5), Magnani 6, Dawidowicz 6,5 (34' st Coppola 6), Cabal 6; Duda 6, Serdar 6,5; Noslin 5,5 (1' st Vinagre 6), Folorunsho 5,5, Lazovic 6 (27' st Silva 6); Swiderski 5,5 (12' st Bonazzoli 6). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Charlys, Tavsan, Henry, Mitrovic. All.: Baroni

Arbitro: Massa

Ammoniti: Centonze (V), Bondo (M), Folorunsho (V)

LE STATISTICHE DI MONZA-VERONA

Il Verona, insieme al Sassuolo, è la squadra contro cui il Monza ha giocato più partite in Serie A senza mai subire una sconfitta (2V, 2N contro gli scaligeri).

Per la seconda stagione consecutiva il Verona (17 nel 2022/23 e 19 in questa) ha guadagnato meno di 20 punti dopo le prime 24 gare di Serie A, dopo che nelle tre stagione precedenti ne aveva ottenuti sempre più di 30 a questo punto del torneo (33 nel 2021/22, 35 nel 2020/21 e nel 2019/20).

Da metà dicembre in poi, il Monza è la squadra che non ha trovato il gol in più partite di Serie A (sei sulle nove giocate).

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta dallo scorso dicembre (2-0 contro il Cagliari in casa), mentre in trasferta non ci riusciva da ottobre 2023 (0-0 contro il Torino).

Per la terza volta in Serie A, il Monza ha mantenuto la porta inviolata per tre gare di fila (in precedenza settembre-ottobre 2023 e settembre-ottobre 2022).

Solo l’Udinese (13) ha pareggiato più partite del Monza (nove) in questa Serie A.

Dopo cinque partite consecutive in gol (sei centri), il Verona non ha trovato la rete in Serie A per la prima volta dallo scorso dicembre (0-1 contro la Salernitana).

Il Verona, insieme a Cagliari ed Empoli, è una delle tre squadre che non ha trovato il gol in più primi tempi nei cinque maggiori campionati europei in corso (19).