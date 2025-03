Serie A: Parma-Torino 2-2, la doppietta di Pellegrino salva i ducali

LE STATISTICHE

Il Parma è rimasto imbattuto in due delle tre gare sotto la guida di Cristian Chivu in Serie A (1V, 1N), dopo quattro sconfitte di fila nella competizione.

Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 gare in Serie A, collezionando tuttavia sette pareggi nel periodo (3V).

Solo l'Inter (nove) ha ottenuto più gol del Parma (otto) su sviluppo di calcio d'angolo in questo campionato.

Il Torino è andato a segno per nove gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2020 e gennaio 2021, con Marco Giampaolo alla guida.

Ché Adams ha segnato il suo ottavo gol in questo campionato e dista una sola rete dal suo record di marcature in una stagione dei big-5 tornei europei (nove nel 2020/21 col Southampton).

L'ultimo giocatore di nazionalità sportiva argentina a segnare una marcatura multipla in Serie A con il Parma prima di Mateo Pellegrino era stato Crespo nel 2010 (doppietta in entrambi i casi).

Mateo Pellegrino ha segnato due gol con i suoi primi quattro tiri nello specchio tentati in Serie A.

Eljif Elmas è andato a segno per tre trasferte consecutive per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei.

Eljif Elmas ha segnato il suo secondo gol contro il Parma in Serie A, nei maggiori cinque tornei europei solo contro l'Atalanta (tre) ha realizzato più reti.

Cesare Casadei ha preso parte a due reti (un gol, un assist) nelle ultime due presenze in campionato, dopo che nelle precedenti 14 tra Serie A e Premier League non aveva partecipato ad alcun gol.

Emanuele Valeri ha stabilito il suo nuovo record di assist in una stagione di Serie A: quattro, superato il precedente record del 2022/23 con la Cremonese (tre).

Ché Adams ha collezionato la 150ª presenza nei cinque maggiori campionati europei.

Hernani ha collezionato la sua 100ª presenza in Serie A.

Karol Linetty ha giocato la gara numero 250 in Serie A e Marcus Pedersen la numero 50.