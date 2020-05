Serie A, oggi l'incontro tra Figc e Comitato tecnico scientifico per il Protocollo sanitario

C'è ancora incertezza sui tempi per la possibile ripresa della Serie A. Il Consiglio della Federcalcio in programma venerdì 8 maggio è stato infatti posticipato a data da definirsi, con tutta probabilità la settimana prossima, perché i lavori per la stesura di un Protocollo di sicurezza sanitario condiviso da tutte le parti in causa (Federazione e Comitato tecnico scientifico del Governo in primis) non è ancora ultimata. A tal proposito per la giornata di oggi, probabilmente nel primo pomeriggio, i responsabili della Federazione e gli esperti nominati dal Governo si incontreranno per fare il punto della situazione e provare a raggiungere un punto di convergenza. Va da sè, dunque, che la data di oggi potrebbe essere quella più importante per definire il futuro del nostro campionato.