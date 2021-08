Serie A, oggi le squadre giocherebbero così

Cinque giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A, che comincerà ufficialmente con la sfida tra l’Inter campione d’Italia, che in estate ha salutato Conte, Hakimi e Lukaku per abbracciare Inzaghi, Dumfries e Dzeko, e il Genoa del confermato Ballardini, che ha rinnovato il contratto di Pandev e accolto tra i pali il campione d’Europa Sirigu. In contemporanea scenderanno in campo anche il nuovo Verona di Di Francesco e il Sassuolo del neoallenatore Dionisi, che in attesa di conoscere il futuro di Locatelli è una delle squadre che ha cambiato di meno in estate. L’attesa dei tifosi cresce sempre di più, c’è grande curiosità per vedere la Juve dell’Allegri-bis, per sapere se Milan e Atalanta sapranno confermarsi al vertice, come per il ritorno in Italia di Mourinho e quello in panchina di Sarri. Ma come arrivano le squadre all’inizio del nuovo campionato? Oggi giocherebbero così…