Serie A, Napoli-Milan 0-1: Giroud griffa il big match del Maradona

NAPOLI-MILAN 0-1

Colpo da biliardo vincente per l'attaccante francese. Rossoneri primi in classifica

di

Max Cristina

Colpo al Diego Armando Maradona per il Milan di Pioli che ha battuto 1-0 il Napoli nel posticipo della 28a giornata di Serie A, prendendosi la vetta della classifica. Nel big match, gli uomini di Spalletti hanno iniziato meglio ma senza impensierire Maignan. Il colpo decisivo porta la firma di Giroud a inizio ripresa, con la deviazione vincente al 49' su un tiro sporco di Calabria. Nel finale occasioni per Ounas e Osimhen. Napoli-Milan: le foto del big match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Il big match è del Milan. La squadra di Pioli, come spesso è accaduto nelle ultime due stagioni, è risorta dalle prime ceneri lasciate dai due pareggi inaspettati contro Salernitana e Udinese e anziché sgretolarsi ha trovato nella grande sfida del Diego Armando Maradona la benzina adatta per riaccendersi. L'1-0 con cui ha battuto il Napoli è importante in chiave classifica ovviamente, azzerando anche il discorso degli scontri diretti con la squadra di Spalletti, ma anche per come è arrivato: dopo un quarto d'ora in apnea per l'assalto di Osimhen e compagni, i rossoneri si sono riorganizzati prendendo campo e sfruttando la zampata del campione, Olivier Giroud, su un tiro sporco di Calabria.

In campo è stata anche una battaglia di nervi. La sfida si è giocata sul filo dell'equilibrio e degli sprazzi, quelli che seguivano le cavalcate da una parte e dall'altra di Osimhen e Leao. Il primo quarto d'ora è stato tutto di marca Napoli. A testa bassa con una pressione al limite del fuorigiri, la squadra di Spalletti ha provato a mettere spalle al muro il Milan sfruttando anche l'entusiasmo del proprio pubblico, una vera e propria bolgia, ma senza di fatto riuscirci. I rossoneri al netto di qualche passaggio sbagliato malamente e un paio di rilanci nel vuoto hanno resistito, dando il tempo a Leao e Hernandez di entrare in partita quando la tempesta si è placata.

Con un paio di accelerazioni di Leao e soprattutto l'incursione di Bennacer con tanto di rigore reclamato (come da Osimhen poco dopo), il Milan ha raffreddato la foga azzurra riportando la sfida su un piano più tecnico e meno frenetico, prendendo spazio e convinzione, permettendosi il lusso di lasciare in difesa Tomori e Kalulu contro Osimhen in una sfida all'ultimo scatto in profondità.

L'episodio da tre punti è arrivato a inizio ripresa. Premio per un ingresso in campo del Milan più convinto fin da subito e con la freccia puntata verso la porta di Ospina. Una giocata sporca, dopo diversi tiri rimpalli su sviluppo da corner, con il tiro di Calabria deviato chirurgicamente nell'angolino da Giroud per il primo gol lontano dal Meazza per il francese, uscito poi per infortunio.

Da lì in poi con l'equilibrio rotto la partita si è spezzata in due per il Napoli; attacco, in massa anche considerando i cambi offensivi di Spalletti, o difesa. Risultato un paio di accelerazioni di Osimhen e un tiro a giro di Ounas. Il Milan invece ha mantenuto più intensità in mezzo al campo, prediligendo compattezza al contropiede spericolato, ma sprecando l'occasione del ko con Hernandez e Saelemaekers.

--

LE PAGELLE

Osimhen 6 - Una partita di scatti in profondità, ma sempre in inferiorità numeri contro Tomori e Kalulu. Si crea con fisicità delle occasioni, ma nessuna pulita e nitida.

Ruiz 5 - Dai suoi piedi e dalla sua tecnica passano le trame di gioco del Napoli. Pioli lo sa bene e gli ha costruito una gabbia intorno per non fargli arrivare palloni giocabili con tranquillità. Non esce dalla trappola.

Insigne 5 - Completamente fuori dalla partita, non si accende nemmeno nella ripresa quando i compagni lo cercano con più insistenza.

Giroud 7 - Il tocco da biliardo tutto istinto da bomber gli vale il primo gol in trasferta. Si arrende al dolore alla caviglia dopo aver dato vita a una battaglia con Rrahmani e Koulibaly.

Leao 7 - I suoi strappi sono un'arma per il Milan e anche nel momento di difficoltà lui ci prova sempre. In copertura rientra meno del solito, ma quando decide di partire non lo ferma nessuno.

Kalulu 7,5 - In coppia con Tomori deve sbrigare la pratica Osimhen, non certo una banalità. Alternandosi nella battaglia fisica o nella copertura della profondità, non sbaglia un colpo.

--

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 0-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5,5, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Lobotka 5,5 (37' st Anguissa sv), Ruiz 5 (30' st Mertens 5,5); Politano 5 (23' st Elmas 5), Zielinski 5 (37' st Lozano sv), Insigne 5 (23' st Ounas 6); Osimhen 6. A disp.: Meret, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Petagna. All.: Spalletti 5,5.

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (35' st Florenzi sv), Kalulu 7,5, Tomori 6,5, Hernández 7; Tonali 6 (23' st Krunic 6), Bennacer 6,5; Messias 6 (35' st Saelemaekers 5,5), Kessie 6, Leão 7 (44' st Ibrahimovic sv); Giroud 7 (23' st Rebic 6). A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Gabbia, Ballo-Tourè, Díaz, Castillejo, Maldini. All.: Pioli 7.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 4' st Giroud

Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Osimhen (N); Giroud, Hernandez, Maignan, Florenzi (M)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Era dal 1981 che il Milan non vinceva due partite consecutive in casa del Napoli in Serie A.

• Il Napoli ha subito quattro delle cinque sconfitte in questo campionato in casa.

• Era dal 22 dicembre contro lo Spezia che il Napoli non chiudeva un match di Serie A senza segnare.

• Era dal 2011/12 che il Milan non raggiungeva almeno 60 punti nelle prime 28 giornate di Serie A.

• Per la prima volta in carriera, al decimo tentativo, Stefano Pioli é riuscito a battere Luciano Spalletti in un confronto da allenatori in Serie A.

• Era dal 15 febbraio 2021 che Olivier Giroud non segnava un gol lontano da San Siro in campionato (in quel caso con il Chelsea).

• Olivier Giroud ha segnato il suo 11° gol stagionale (in 27 presenze), eguagliando le reti segnate nell'intera scorsa stagione con la maglia del Chelsea (in 31 gare).

• Giroud é il terzo giocatore di questo campionato, dopo Malinovskyi e Scamacca, capace di andare a segno sia contro l'Inter che contro il Napoli.

• Il Napoli ha subito cinque dei suoi sei gol in Serie A nel 2022 nel secondo tempo.

• Il Napoli si conferma la miglior difesa nei primi tempi di questa Serie A: solamente otto gol subiti nelle prime frazioni dagli azzurri.

• Il Napoli non ha subito gol nel primo tempo in 21 delle sue 28 partite, meglio di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

• Per il Milan solo due tiri nel primo tempo, meno che in qualsiasi altra frazione di questa Serie A.